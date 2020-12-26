ممثلو الأندية يطالبون باعتماد 18 فريقا في البطولة

في مشهد غير مألوف، توحدت خطابات المتدخلين خلال الجمع العام العادي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، الذي عقد عصر اليوم، عبر تقنية المناظرة المرئية، حيث طالب 6 مندوبين عن أندية القسمين الأول والثاني برفع عدد الفرق المشاركة في بطولة القسم الأول إلى 18 عوض 16، وهو المقترح الذي كانت تنوي الجامعة الملكية المغربية اعتماده بداية من الموسم الجاري، قبل أن تتعثر الخطوة لدواعي قانونية.

وافتتح عبد اللطيف المقترض، رئيس الدفاع الحسني الجديدي، المداخلات بتطرقه لضرورة رفع عدد الأندية إلى 18 فريقاً لضمان تنافسية أكثر في البطولة الوطنية، لتليه مداخلات كل من إسماعيل الزيتوني، رئيس أولمبيك الدشيرة، وبوشعيب بنشيخ، رئيس النادي الرياضي السالمي، ونبيل بلخدير، عن نهضة الزمامرة، وعادل حبوب ممثلاً للاتحاد القاسمي، وسعيد بوحبة عن وداد فاس، والتي جاءت كلها (المداخلات) في نفس اتجاه ما جاء به المقترض.

من جهته، قال سعيد الناصيري، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بعد نهاية المداخلات، إن مسألة الرفع من عدد الأندية المشاركة في البطولة الوطنية إلى 18 فريقاً سيتم تسجيلها في محضر وإحالته على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للنظر فيها.

وأضاف الناصيري أن مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في اتصال مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل التفاوض حول رفع عدد مباريات القسم الوطني الثاني التي سيتم بثها تلفزيا، وذلك في رده على مداخلات مندوبي الأندية الذين تطرقوا للنقطة المذكورة من أجل دعم الأندية تسويقياً ومنحها فرصاً مضاعفة للرفع من استشهارها.