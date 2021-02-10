ممثل المغرب في إسرائيل .. كفاءة دبلوماسية وعلاقات مع يهود أمريكا

شرع عبد الرحيم بيوض، رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، في مباشرة مهامه الدبلوماسية، معرباً عن اعتزازه لتعيينه في هذا المنصب لتعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية بأن الوزير غابي أشكنازي رحب بعبد الرحيم بيوض، رئيس مكتب الاتصال المغربي، لدى وصوله إلى تل أبيب، وتمنى له النجاح عند استقباله، قائلا: “أهلا بك في إسرائيل. اليوم نحن نصنع التاريخ!”.
وعبر الدبلوماسي المغربي عن سعادته بتعينه في هذا المنصب، وقال: “شعرت بالسعادة عندما أبلغني ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنني سأسافر إلى إسرائيل، وسأعمل على دفع العلاقات بين الدولتين”، وفق ما ذكرته الصحافة العبرية.
وبات عبد الرحيم بيوض ثاني دبلوماسي مغربي يشغل منصب مدير مقر مكتب الاتصال الكائن في “266 حي أليكون بتل أبيب”، بعد سلفه طلال الغفراني.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن عبد الرحيم بيوض هو مدير مكتب الاتصال بالنيابة؛ لأن منصب مدير البعثة هو يعادل منصب سفير في البروتوكول الدبلوماسي، ما يعني تعيينه من قبل الملك محمد السادس طبقا لأحكام الفصل الـ49 من الدستور.
وتوقعت المصادر أن يستمر بيوض في منصبه كمدير مكتب الاتصال في إسرائيل، بالنظر إلى خبرته وكفاءته في مجال الدبلوماسية في دول عديدة ذات وزن كبير.
وشغل بيوض، البالغ من العمر 58 سنة وأب لفتاتين، رئيس قسم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، وهو القنصل العام للمغرب ثلاث مرات في لندن وأمستردام ونيويورك.
ووصفت مصادر مطلعة، في حديثها مع هسبريس، الرئيس الجديد لمكتب الاتصال المغربي في إسرائيل بالدبلوماسي “المحترف” و”المثقف” والعارف بالمجال الفني أيضا، خصوصا أن الرجل يهوى كتابة الأغاني باللغتين الإنجليزية والعربية؛ فهو كاتب كلمات أغنية “موروكو”، التي أدتها الفنانة المغربية فاطمة العروسي.
وكانت أغنية”Morocco” ، التي قدمتها الفنانة المغربية في سنة 2018، قد تلقت رسالة إعجاب من الملك محمد السادس، عقب إهدائها له القرص المدمج لأغنية “موروكو”.
ولدى بيوض، وفق مصادرنا دائماً، علاقات قوية مع اليهود المغاربة في أمريكا، إذ سبق له أن شغل منصب مستشار في السفارة المغربية في واشنطن في عقد التسعينيات، حيث كان بيوض مكلفا بالعلاقات مع الكونغرس والشؤون القنصلية.
ومعلوم أن اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية يتمتعون بتأثير ونفوذ وازن في قرارات إستراتيجية كبرى، ويقفون دائماً بجانب المغرب خصوصا في ملف الصحراء. كما تربط يهود أمريكا علاقات قوية بإسرائيل.
وكانت بصمة اليهود حاضرة أيضاً في إنجاح الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا من خلال العلاقة القوية التي تجمع بين الحاخام المغربي الشهير دافيد بينتو وجاريد كوشنر، مهندس الوساطة الأمريكية في عمليات السلام بين دول عربية وإسرائيل.
السلام عليكم نتمنى لك التوفيق انشاء الله… وانت ايها السفير في الجزائر نتمنى لك الصبر ..
بالتوفيق للاستاذ حسن في مهامه نريد قطع العلاقات مع جار السوء الجزاءر لقد بلغ السيل الزبى
هنيئا لنا برجال في مستوى التحديات . شكرا لكل من يساهم في بناء عزة هذا الوطن .
Bonne chance vaut mieux de expulcer celui de notre ennemie chez lui pas besoin d eux .et le remplacer avec lembassade du peuple Kabilys
المغرب نضج سياسيا و اصبح براغماتيا يذود عن مصالحه . عاش الوطن لا عاش من خانه.
كنت أتمنى سفيرا يهوديا مغربيا في إسرائيل و سفير إسرائلي من اليهود المغاربة في سفارة إسرائيل في الرباط.
نتمنى لممثل المغرب في إسرائيل الشقيقة التوفيق والنجاح في مهمته التي لن تكون إلا موفقة بإذن الله نظرا لحنكته وتجربته في العمل الدبلوماسي ونقول له إنك بين أهلنا وأحبابنا فكن أهلا لهذه الثقة وفقك الله.
ان شاء الله هذه الخطوة الاولى المباركة وستليها خطوات اخرى وتزيد ربطا وتوثيقا ومتانة حتى تحقق فوائد كبيرة لصالح الشعبين الاسرائيلي والمغربي وان شاء الله ستصل هذه الخطوة الاولى في اقرب الاجال الى العلاقة الكاملة بدون تردد او نقص.واعتقد ان الشعبين حينما يحسان ان المصالح تعمهما سيزيدون تشجيعا وارتباطا وتعاونا مثمرا وانا شخصيا لي احساس ان العلاقة ناجحة من الان ولا رجعة فيها ابدا واتمنى من ممثلنا المغربي في اسرائيل النجاح والتوفيق ان شاء الله,وان شاء الله هي عصا في اعين اعدائنا الجزائريين لانهم يموتون غيظا وحقدا كلما سمعوا هذه الاخبار التي تزعجهم والنصر حليفنا ان شاء الله على جيران السوء.فلقد دخلوا في حالة”حيص بيص”داخليا وخارجيا”فانهم يعيشون اخر اوقاتهم من عمرهم السياسي وليعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
هنيئا لك يا سعادة السفير. لقد رضي اليهود عنك وفزت بهذا المنصب الذي كنت دائما تحلم به. وبالمقابل ستصبح عبدهم المطيع وسيتم تحريكك كيفما أرادوا كما يتم تحريك البيادق في لعبة الشطرنج.
أصبحت عكا وحيفا والقدس.الشريف والضفة الغربية للاسف الشديد إسرائيل وأصبح بعض منا لا يخجل ان ينطق بها والسؤال أين هي فلسطين اذا التي تريدون الدفاع عنها ؟
التباهي بالعلاقات مع اسراءيل وامريكا من شيم الضعفاء لإقناع الضعفاء..
علاقات المغرب مع اسراءيل وامريكا ليست وليدة اليوم بل منذ زمن بعيد ولم تنعكس هذه العلاقة على الحالة الاجتماعية للشعب المغربي الكادح بل العكس من ذلك تدهورت حتى أصبح الكل يريد الهجرة. اذن لن تقنعوننا بأن هذه العلاقة في مصلحة الشعب .
الى امزيغي من مراكش لقد غادروا مراكش وتركوك في الدوار نائما واستبدلوا راية المغرب براية بديلة ، انهم مستوطنون من هنا ، هنا مقابرهم وكنايسهم وديارهم لايوجد تاريخ لهم من قبل على ارض فلسطين . لو عادوا لارضهم وبلدهم المغرب بين الحبايب لكان اروع تاريخ لهم وللفلسطينيين .
بالتوفيق ان شاء الله . وان يكون فوق المستوى .
الرجل المناسب في المكان المناسب تحياتي للرجل لديه خبرة في مجال الدبلوماسية المتنورة …اتمنى لكم التوفيق والنجاح انت ورفاقك في مهامكم …..هناك بعض الأصدقاء الطفولة .ربما القليل لازل على قيد الحياة؟ مند الستينيات من القرن الماضي هم في ذاكرتي الى يومنا هذا أتمنى لكم التوفيق