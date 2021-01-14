ممرضة تعزل نفسها في "كرفان" لمدة 9 أشهر 

اشترت الممرضة سارة لينك وزوجها غاري، اللذان يجتمعان عادة في المنزل مع والدتها، في شهر مارس من السنة الماضية، “كرفان”، للعزل بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفق ما نشر بصحيفة “بي بي سي”، تقول لينك، التي تعمل بمستشفى الملكة إليزابيث في مدينة برمنغهام، إنها عاشت هي وزوجها في “كرفان” لمدة تسعة أشهر لحماية والدتها المسنة من فيروس كورونا، بعدما ظنت أنهما سيعزلان لبضعة أسابيع فقط، قبل أن تصاب هي وزوجها بالفيروس في دجنبر، ليستمرا في العيش بالمقطورة، حماية للمسنة البالغة من العمر 84 عاما.

وعلى الرغم من عودتهما مؤخرا للعيش في المنزل، بعد أن تلقت والدتها اللقاح، فإن لينك ما زالت لم تعانقها منذ شهر مارس، بغية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتها.