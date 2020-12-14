مملكة البحرين تدشن قنصلية عامة في مدينة العيون بالصحراء المغربية

افتتح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين، قنصلية عامة لمملكة البحرين بمدينة العيون المغربية.

وكان العاهل البحريني أبلغ الملك محمدا السادس، في اتصال هاتفي جرى مؤخرا، بقرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.

ورحبت البحرين بالتدابير التي أمر بھا الملك محمد السادس بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بهذا الجزء من التراب المغربي، وإلى ضمان انسياب طبيعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتعد المملكة المغربية من أوائل الدول التي اعترفت بالبحرين عقب استقلالها في 15 غشت سنة 1971، واعتمدت أول سفير مقيم لها في المنامة سنة 1988؛ فيما افتتحت البحرين سفارتها بالرباط في شهر يوليوز سنة 1997.

وقام الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين في 25 أبريل 2016، تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات أعطت زخما جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتساند البحرين، في مختلف المحافل الدولية، المغرب في استكمال وحدته الترابية وتؤكد على مغربية الصحراء، كما تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وجهود المملكة لإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية.

في مقابل ذلك، تقف المملكة المغربية مع البحرين في مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية والمساس بحرمة وسيادة البحرين.

وأنشئت اللجنة العليا المشتركة التي تعتبر الآلية الرئيسية في التعاون الثنائي بين البلدين بموجب اتفاقية موقعة بتاريخ 29 يوليوز 2000 بالرباط، ويترأس أشغالها وزيري الخارجية. وبعد توقف دام لحوالي 12 سنة، عقدت اللجنة دورتها الرابعة بالرباط، يومي 26 و27 فبراير 2018، التي توجت بالتوقيع على مذكرات تفاهم في مجال التشاور السياسي والدبلوماسية والاعلام والاتصال والشباب والرياضة والعمل والتشغيل والتأمين الاجتماعي واتفاقية بشأن النقل الجوي.

وعلى مستوى الاقتصادي، يبقى حجم المبادلات التجارية بين البلدين دون مستوى علاقاتهما السياسية، إذ بلغ سنة 2019 ما يناهز مليارا و79 مليون درهم. وبلغت الاستثمارات البحرينية في المغرب سنة 2018، 77.5 ملايين درهم و92 مليون درهم سنة 2019، تتركز أساسا في مجالات القطاع العقاري والتجارة والسياحة والأشغال الكبرى.

وجدير بالذكر أنه جرى اليوم أيضا افتتاح قنصلية عامة لجمهورية هايتي، بالداخلة؛ ليبلغ بذلك عدد التمثيليات الدبلوماسية المستقرة باب قنصليتي الأردن وأمريكا المرتقب تدشينهما لاحقا.