منازل الروح: التغلب على المصائب بالتسليم

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تعليقات الزوار2
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الضحك على الذقون، المواعظ بقميص يساوي 1500DH. اللهم اهذينا اجمعين.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حشومة تجيبو لينا بحال هدا يضحك على بنادم و عباد الله كيفاش فقيه راكب ف HAMMER و يجي يقول ليك عيش التقشف باش الدخل الجنة اللهم إن هذا منكر