منازل بـ"أولاد النمة" تنتظر الربط بشبكة الكهرباء

يطالب العشرات من قاطني أحياء مدينة سبت أولاد النمة، بإقليم الفقيه بن صالح، الجهات المختصة بالإسراع في ربط منازلهم بشبكة الكهرباء، مشيرين إلى أن تراخيص المجلس الجماعي لم تحقق أحلامهم لاعتبارات متعددة.

ووفق إبراهيم رفيق، رئس جمعية شباب الحدادة للأعمال الاجتماعية والخيرية بسوق السبت، فإن “ما يناهز 93 دارا بحي الإنارة لوحده غير مزودة بالكهرباء، رغم توفر أغلبها على رخص الربط منذ سنة 2017، ما جعل قاطنيها يحسون بعزلة تامة”.

وقال الفاعل الجمعوي نفسه، في تصريح لهسبريس: “إننا مستعدون لأداء واجبات تزويدنا بالكهرباء، وقد أبلغنا الجهات المعنية بهذا الموقف، وقمنا بالعديد من الإجراءات على أرض الميدان (تم إجراء تصميم للحي) من أجل تنزيل هذا المطلب، لكننا واجهنا العديد من الأعذار التي تبقى الساكنة في غنى عنها”.

ومما جاء في تصريح المصدر نفسه: “لقد راسلنا كل الجهات المعنية، بدءا من الباشا إلى وزير الطاقة والمعادن والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، والمدير الإقليمي للمكتب ذاته، ورئيس المجلس الجماعي، لكن لا جديد يذكر، رغم التفاعل الإيجابي للسلطات الإقليمية مع ملفنا”.

والتمست جمعية “شباب الحدادة”، من خلال مراسلة إلى رئيس الجماعة الترابية، تتوفر هسبريس على نسخة منها، التدخل قصد استفادة حي الإنارة من محول كهربائي، كما طالبت المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بالفقيه بن صالح بالقيام بدراسة لربط 93 منزلا بالحي المذكور بالشبكة.

من جهته، قال السعيد النحال، ناشط جمعوي من حي سيدي بن عدي، في تصريح خص به هسبريس: “إن الساكنة المحرومة من الكهرباء تعيش على هذا الأمل منذ ما يزيد عن 7 سنوات، وعلى الرغم من ذلك فإن الملف مازال يراوح مكانه”.

وذكر المتحدث ذاته أن أحياء تحتوي على حوالي 200 إلى 300 سكن (حي الياسمين 2 بلوك 4 وحي الياسمين 1 وسيدي علي بن عدي 2 ودوار كريم وحي النهضة 2..) مازالت تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية (الماء الكهرباء، التطهير السائل)، موضحا أن أشغال الربط بالماء انطلقت في البعض منها، “في حين مازال مآل الربط بالكهرباء والصرف الصحي مجهولا”.

واعتبر الناشط الجمعوي ذاته موضوع الربط بشبكة الماء الشروب “ثمرة مجهودات جمعيات المجتمع المدني بسوق السبت، كما هو حال مشروع الصرف الصحي الذي كان موضوع مرافعات عدة، وينتظر أن يتم تنزيله بداية 2021 ضمن ميزانية خصصها المجمع الشريف للفوسفاط، تقدر بـ 3 مليارات سنتيم، في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح- صاحب الدراسة التقنية للأحياء غير المهيكلة- والمجلس الجماعي والمجمع الشريف للفوسفاط”.

وفي معرض توضيح لهسبريس، ذكر بلقاسم الوستيتي، رئيس الجماعة الترابية لسوق السبت، أن المجلس الجماعي “أخذ على محمل الجد هذا المطلب الاجتماعي، الذي ورثه عن المجالس السابقة، منذ تحمله المسؤولية، حيث قام بالعديد من الخطوات المهمة، بما في ذلك منح مئات الرخص لعدد من المنازل التي تحترم المعايير المعمول بها بدءا من سنة 2017”.

وزاد الرئيس ذاته أن “تشخيص وضعية مدينة سوق السبت على هذا المستوى كشف عن حاجتها إلى محولات كهربائية، تم إلى حدود الآن إحداث خمسة منها، فيما تعذر إنجاز حوالي 18 محولا كهربائيا، رغم التزام المجلس الجماعي بتوفير الوعاء، لاعتبارات مادية ينتظر أن يتم تجاوزها خلال 2021”.