مناصب المسؤولية الأمنية تعرف تعيينات جديدة

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أصدرت، بداية الأسبوع الجاري، مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن العمومي والتقنين وشرطة الحدود، والتي شملت عددا من البنيات والمصالح اللاممركزة بولايتي أمن العيون وفاس وكذا الأمن الجهوي بمدينة الداخلة.
على مستوى مصالح الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية للمملكة، شملت هذه التعيينات وضع إطار أمني على رأس المفوضية الجديدة الخاصة بالمعبر الحدودي الكركرات، التي تم إحداثها مؤخرا في إطار الهيكلة الجديدة لمصالح الأمن الجهوي لمدينة الداخلة، فضلا عن تدعيم مجموعتي المحافظة على النظام بكل من مدينتي العيون والداخلة، إذ تم تعيين رؤساء جدد على رأس فرق المحافظة على النظام التابعة لهذه المجموعات.
التعيينات الجديدة، التي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، همت أيضا منصبين من مناصب المسؤولية بولاية أمن فاس، شملت تعيين رئيس جديد للفرقة الولائية للتقنين، التابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة، وكذا رئيس ملحقة للمصلحة الإدارية الولائية بمنطقة أمن بن دباب عين قادوس بنفس المدينة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير بنيات تنظيمية متطورة ومصالح أمنية جديدة، من شأنها تجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين بكافة المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، لاسيما تلك العاملة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، على وجه الخصوص، مع تدعيم هذه المصالح بالكفاءات المهنية والموارد البشرية القادرة على مواكبة ورفع التحديات الأمنية التي يطرحها ورش التنمية الشاملة بهذه الأقاليم.
بعض اشباه رجال الأمن يستغلون السلطة المخولة لهم في قمع وإهانة المواطنين وأخره ما شاهدناه من تحرش بالأستاذة وتعنيفها بدعوى عدم إرتداء الكمامة
المقال فيه تعيينات جديدة والمعلق الوجدي في واد لوحده
هل حضرت حادثة التحرش وشاهدتها بعينك
لماذا صدقت رواية الأستاذة وكذبت رواية الأمن
ولماذا الربط بينهما الان الا ادا كان لك حقد دفين للجهاز والغريب ان ابناء وجدة وأنا من بينهم يكنون كل التقدير لكل الأجهزة الأمنية وحتى وان كانت هناك تجاوزات فانها اخطات فردية يجب عدم الركوب عليها ويبقى الشرطي كساءر البشر يمكن ان يخطىء او او
تحية لنساء ورجال التعليم الشرفاء وأخيرا للتدافع عن الشرطي بل لنترك العدالة والوقائع والشهود هي من تقرر وإذا ما كان اخطا فالقانون فوق الجميع ياك الملف عند القضاء الان
السي عبد اللطيف الحموشي أليس لمدينة سلا مكان في هاته التعيينات الجديدة ؟!!!! أكيد أنكم تعرفون أكثر منا ما يقع بهاته المدينة، فبعد أن كانت مدينة سلا مشهورة بثراتها و ثقافتها أصبح الإجرام وصمة عار على جبين المدينة، وقد أصبحنا نستحيي أن نذكر انتمائنا لها، فالكل عندما تذكر له أنك سلاوي يخيل له أن في دمك الإجرام