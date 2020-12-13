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تعليقات الزوار1
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C est merveilleux de faire des randonnees a la montagne ;quand j ete a ESSAOUIRA nous avons visite plusieurs fois une montagne qui s appelle AMSITEN dans les environs d essaouira