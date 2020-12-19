منافسات محلية وقارية توقف الدوري المغربي لمدة شهر

من المقرر أن يتوقف الدوري المغربي الاحترافي، بعد إجراء الجولة الخامسة من منافسات البطولة، نهاية الأسبوع المقبل، لفسح المجال أمام الأندية الوطنية لخوض مباريات الدور 1/16 من منافسات كأس العرش.

وقالت مصادر مطلعة لـ”هسبورت” إن منافسات البطولة ستتوقف في الـ27 من الشهر الجاري، على أن تجرى مباريات الدور 1/16 من مسابقة كأس العرش في الفترة ما بين 29 دجنبر و5 يناير، ليتم بعدها فسح المجال أمام الأندية المشاركة قاريا لخوض إياب مبارياتها عن الدور الثاني في منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بين 5 و7 يناير.

المصادر نفسها أكدت أن المنتخب المغربي للاعبين المحليين سيدخل بدوره في تربص إعدادي مدة أسبوع، ابتداءً من 7 يناير، قبل السفر إلى الكاميرون لخوض نهائيات “الشان” ما بين 16 يناير و7 فبراير، مما يعني أن الأندية ستكون محرومة من لاعبيها الدوليين حوالي شهر، في حال بلوغ “أسود” الحسين عموتة نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وساهم تداخل الاستحقاقات الرياضية وازدحام أجندة الأندية الوطنية المشاركة في المسابقات القارية في تأخير العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الإعلان عن برنامج جولات الدوري المغربي كاملة، كما سبق أن وعدت بذلك، حيث اكتفت ببرمجة 5 جولات فقط، على أن تستغل فترة التوقف، الذي قد يفوق الشهر، لتحديد برنامج باقي دورات البطولة “برو”.