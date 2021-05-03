مناهضون لإسرائيل يحذرون من "مشاريع التخريب"

استبقت مجموعة العمل من أجل فلسطين المؤتمر الذي يُرتقب أن تنظمه لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “آيباك”، يوم الخميس المقبل، للتعبير عن رفضها لمشاركة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في هذا اللقاء، بداعي أن “آيباك” هي “منظمة صهيونية”.
وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في ندوة، بعد زوال الاثنين، خصصت للحديث حول ملابسات منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها يوم 27 أبريل الماضي بالرباط، إن مشاركة بوريطة في مؤتمر “آيباك” يعد “جريمة حقيقية في حق الصحراء المغربية وفي حق فلسطين، في الوقت الذي يرأس المغرب لجنة القدس وينتفض فيه الفلسطينيون ضد الاحتلال”.
ونددت الهيئة نفسها بما سمته “المسار الخطير الذي يهدد العناصر السيادية والشرعية في البلاد، بسبب الهرولة التي لم ينل منها المغرب إلا الإهانة من واشنطن التي تمارس الغموض في قضية وحدتنا الترابية لحصد مزيد من التنازلات”.
ودعت الدولةَ والمؤسسات والأحزاب السياسية إلى التعبئة “لحماية الوطن من مشاريع التخريب القادمة على مركب التطبيع والصهينة، وإلا سنكون أمام مرحلة عنوانها الخراب”.
وإلى جانب وزير الشؤون الخارجية، وجهت سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين انتقادات لاذعة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، متهمة إياه بـ”الهرولة لتوقيع اتفاقيات وبرامج مع نظيره الإسرائيلي تهدف إلى صهينة الأجيال وقرصنة تاريخ المغرب الذي ظل داعما للقضية الفلسطينية وطمْس الحضور المغربي في فلسطين، وخاصة القدس”.
وبالرغم من منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها تضامنا مع المقدسيين، فإن مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين أكدت تشبثها “باستعمال جميع الوسائل الممكنة للتعبير عن مواقفنا وإتاحة الفرصة للشعب المغربي الذي طالما ساند الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل، مهما كانت العراقيل”، حسب عبد القادر العلمي، منسق سكرتارية المجموعة.
من جهته، قال عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن الشعب المغربي “يَعتبر فلسطين قضية وطنية ويرفض الاحتلال ومختلف مظاهر التطبيع التي ترفض تزوير التاريخ وتطبيع الأجيال المقبلة مع الاحتلال”.
وتضع مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ضمن أولويات أجندتها الاشتغال على “مواجهة التطبيع في التعليم”، حيث أفاد محمد العوني بأن المجموعة تشتغل على هذا الجانب بالتنسيق مع فعاليات أخرى، “لأن العملية تمس وعي الجماعي المغاربة وتزور التاريخ وتعمل على تقويض الروابط بين الشعبين المغربي والفلسطيني”، على حد تعبير الناشط الحقوقي ذاته.
هؤلاء هم من أدخلنا الآن في الصراع مع موريتانيا تدعون أنكم مع فلسطين لكن اهدافكم غير ذلك ونقول لكم استفيدوا من اليسار المغربي فجر الإستقلال حينما ارتمى في أحضان العدو الجزائري ور جمال عبد الناصر ضدا في مصالح المغرب.
واش هاذ الناس مغاربة و عايشين ف المغرب؟
حركة التوحيد و الاصلاح تترفض التطبيع؟؟!!! شبيهم هادو۔۔دارين لينا داخ دوخ!!۔۔
فاتكم القطار.
لا اسمع صراخكم عندما يتعلق الأمر بوحدة اراضي المغرب و الجارة الشريرة التي تكيد لنا المكائد ، ولا اسبانيا التي تحتل اراض مغربية لازبد من 500 عام ، واستضافت كبير المرتزقة للعلاج.
كل ما يهمكم هو فلسطين ، كان بلدكم اصبح خال من المشاكل حتى تزيدوننا مشاكل غيرنا?
سؤال بسيط للقومجيين البعثيين ، هل اقرت السلطة الفلسطينية بوحدة اراضي المغرب علانية او افتتحت قنصلية في الصحراء ، طبعا لا ،هم يسايرون جار الشر والمرتزقة.
تازة قبل غزة
هل العلاقة مع اسرائيل التي تجاهر بدعم المغرب ومساعدته والوقوف الى جنبه في قضاياه و تحتضن جالية ضخمة من اليهود المغاربة الذين يشكل كل فرد منهم سفيرا للمغرب وقوة ضغط لمصالحه هو التخريب ام جماعتكم القومجية البغيضة التي اجتمع فيها تجار الدين الاوغاد و القاعديون المتعفنون والعروبيون العنصريون وكلكم تتبنون قضية ليست قضية المغاربة وتحاولون إقناعهم انها قضيتهم الاولى اما قضيتهم الفعلية فانتم اول من يطعنها في الظهر فتمغربيت لاتعني لكم شيئا لانكم مستلبون بثقافة مشرقية و قضايا الشرق الاوسخ وتذللون انفسكم ليرضى عليكم المشارقة ولن يرضوا عنكم ولو اتبعتموهم، اما المغاربة الحقيقيون فلا يعرفون الا المغرب من طنجة الى الكويرة وقضية الصحراء قضيتهم ومن دعمنا فهو صديق وحليف سنقيم معه العلاقات بل سنذهب معه الى ابعد من ذلك والايام بيننا…
سبحان الله هولاء فلسطينيون اكتر من الفلسطيين يانفسهم لماذا هذه المنظمة من اجل فلسطين لا تغيير اسمها الا منظمة من اجل محاربة الفساد والفقر والبطالة والامية في بلادنا اليس نحن احوج من الغير لماذا هولاء يا يريدون تغيير عقليتهم المتخلفة والتي لازلت محصورة في القرون الوسطى نحن الان في عالم المصالح والاعمال والاسثتمارات والحلفاء وليس في التفرقة والتهديد دون التنفيد من يدعم هاته الجمعيات التي تضرب جهود الدولة في مقتل
المشكل أن بعض الناس ساقتهم العاطفة و لا يدركون ان ما يقوم به اليهود هو دس السم في العسل لنا، يقولون لنا انهم بصفنا “سياسيا” و حلفاء لنا و سينشؤون مشاريع ببلدنا لكن هذه المشاريع في حد ذاتها ليست في صالحنا و يكفي أن أذكر لكم هنا مثالا واحدا عن مشاريعهم و هو مشروع يروم لزراعة فاكهة الأفوكا على مساحات زراعية شاسعة جدا بالمغرب لتصديرها نحو أوروبا، المشروع يبدو جيدا لكن ما لا يعرفه المغاربة هو أن فاكهة الافوكا بالتحديد تستهلك المياه الجوفية بكمية كبيرة جدا مما سيؤدي لاحقا لإنهاك التربة و ضعف خصوبتها و بالتالي عدم صلحها لأي زراعة بعد ذلك، لا افوكا و لا غيرها. طبعا المشروع اسرائيلي و عائداته طبعا ستذهب لأصحابها في إسرائيل و نحن ماذا سنستفيد ؟ لا شيء بل حتى تربتنا سنخسرها و يضحكون علينا بدوك جوج كلمات ديال “خلق فرص الشغل”. و قس على ذلك العديد من مشاريعهم التي ما إن يطلع عليها عاقل حتى يقف شعر رأسه.
صدقوني، لا يأتي من وراءهم سوى الشؤم مهما مثلوا و تمسكنوا.
حين تعترف فلسطين بمغربية الصحراء وتدشن قنصلية لها بالداخلة أو العيون آنذاك سأتضامن معها .. غير ذلك فلا.. بالنسبة لي، يتكون العالم العربي من 5 دول، هي: الإمارات، البحرين، الأردن، جزر القمر، والمغرب.
vous nous cassez nos tetes avec cette palestine,vous avez oubliez ce que la vipere de hanane el achraoui a dit a propos du sahara marocaine,,,,seule nous les residents aux usa qui connaissent la verite sur les palestiniens,,,,,en plus aucun pays arabes n,a les couill,,,, d,entrer en conflit avec israel qui possede des armes chimiques et des tetes nucleaires et le grand probleme c,est que ISRAEL= USA.
الان يعرف لماذ الهرولة والسرعة من اجل فرض قانون تقنين نبتة الكيف الذي حصل بعد التطبيع المعلوم !!
البلد دولة لا تقدر على مواجهة الالة العملاقة والجبارة rouleaux compresseurs المتمثلة في اسراءيل وأمريكا فالدخول في الداءرة تجعل من الصعب الخروج منها سوى القبول بما تفرضه القوة الجبارة !!
ما معاهومش اللعب اما معنا ولا ضدنا
ماذا قدم لمغاربة الخارج ليقول ان بطريقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
كل ماانجزه مذل للمغرب، و محط من قدره، و شطحاته خلقت لنا اعداءا في كل المحيط حتى اصبح المغرب معزولا
فقد عادينا فوق الجيران كل الجيران المانيا ودولا اخرى
هذا السيد يقوم بكوارث اغرق المغرب وعزله، بعدما طبع واعدا ان امريكا اعترفت بالصحراء مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني،
غير ان نتنياهو بقصد اظهر خارطة المغرب مبتورة،
لماذا كل هذا اىانبطاح
التخريب و الغدر شهدناه من الدولة العربية و خير متال جار السوء الجزاير و دول الشرق الاوسط
من تمثل هذه المجموعة أي “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ؟ فلجنة الشؤون العامة الأمريكية من أجل إسرائيل ستجد بها فلسطينيين، والفلسطينيون بدورهم يستفيدون بدعم أمريكي سخي” الأونوروى” الخاصة بالتعليم والمرافق الإجتماعية. لقد انتهى زمن الخطابات والمتاجرة بالقضايا والشعارات وحل زمن المصالح. إسرائيل دول قاىمة بداتها ورغم أن العديد من الدول الديموقراطية تبدي في بعض الأحيان استياىها من تعاملها مع الفلسطينيين رغم أن هناك العديد من الأنظمة الإسلامية والعربية تمارس مع شعوبها أكثر من هذا إلا وأنه عندما تهدد إسرائيل في أمنها القومي جميع هذه الدول تقف بجانبها.
سؤالي للجنة هل فلسطين تقف الى جانب المغرب في قضية الصحراء؟نسيتم يوم استقبل عرفات الخاءن والمتحالف مع اسراءيل عبد العزيز وقال بالحرف اننا نعاني كما تعانون في الصحراء قمة الجزائر تم جورج حبش حينما خاطب الأسرى المغاربة في تندوف بالخونة والكلاب .انتم ياللجنة تستفيدون من القضية الفلسطينية لكم مصالحكم تجمعون التبرعات وتبرعوا مع انفسكم على حساب الإعانات .اليهود اكثر دفاعا على قضيتنا من المسلمين ولكم في الجزائر موريطانيا وتونس وليبيا ومصر وسوريا وإيران وقطر خير دليل.
قضيتنا الأولى و الوحيدة هي قضية وحدتنا الترابية ، أما غير ذلك فهو ضحك على الدقون من أصحاب الاسترزاق السياسي مثل اصحاب هذه الوجوه البئيسة التي في الصورة.
ماذا قدمتم لوطنكم لكي تثيروا هذا الموضوع. أعان الله المسؤولين الذين يفكرون في صالح الوطن. أما المعارضة من أجل المعارضة فليس لنا بها حاجة.
صافي تقلابتو علينا ما بقيتوش مغاربة صافي سلمتو
لنكن واقعيين و لنبتعد عن الشعارات، قضيتنا الاولى هي وحدتنا الترابية ، و كفاحنا من اجل تنمية الانسان المغربي في كل المجالات. بعدها تأتي القضية الفلسطينية.
هؤلاء لا يمثلونني، قضيتي الأولى هي الصحراء المغربية، ويلا إسرائيل معنا و فلسطين ضدنا، فنحن مستعدون للتعايش مع إسرائيل كما يوصينا ديننا دين السلام و التعايش، لا دين الكراهية. نعم لدولة فلسطينية و شعب فلسطيني يعيش بكرامة و سلام جنبا إلى جنب مع الشعب الإسرائيلي.
واش هاد بنادم مزال مبغا يفهم نوض غوت حتى تعيا انت والأمة العربية كافة اشنو غادين ديرو لي عطا الله عطاه اقسم بالله الفلسطينين عايشين احسن منا بألف درجة اخر ماكين في الهواتف الذكية ناهيك عن اللباس اتقو ألله ورجعو ضد التماسيح البرلمانية لي عندنا
الله يعفو علينا من الاستبداد الايديولوجى والدينى اللدين يضنان انهما يفهمان اكثر من الجميع
هؤلاء هم مناهضون للفتنة ومن يرد الدفاع عن فلسطين فالوطن اولا ويقول التل مشطبت دارها بغات تشطب الجامع مجموعة من همها الركوب عن الاحدات ان كنتم رجالا حقا فادهبوا الى فلسطين وحرروها او حرروا وطنكم اولا ان كنتم احرار ام دراهيم الجنرالات اخترقت عقولكم والهضرة ما تشري خضرة
مشاريع التخريب هي التي يقودها العرب والمسلمون كالجزائر في شمال أفريقيا وإيران في الشرق الأوسط وغيرهما . أما إسرائيل فلم يسبق أن قامت بأعمال تخريب ،بل كل ما تقوم به هو الدفاع عن نفسها وتصديها للمشاريع التخريبية والهدامة التي يقوم بها العرب ضدها كحزب الله اللبناني نيابة عن إيران أو حماس نيابة عن الإخوان المسلمين. يجب أن تكون لنا الجرأة لتسمية الأشياء بأسمائها وأن نَكُف عن مغالطات أمتنا وشعوبنا.