مناورات أمريكا في الصحراء .. انتصار مغربي وإخفاق جديد لوهم الانفصال

بشكل رسمي، ستنقل قوات أمريكية ودولية عتادها العسكري إلى تراب الصحراء المغربية للمشاركة في مناورات “الأسد الإفريقي” التي تنظمها المملكة ابتداء من الاثنين، وهي التدريبات الميدانية التي تقام هذه السنة في مناطق “حساسة” بالقرب من الجدار الرملي الحدودي.
وهذه أول مرة ينزل فيها الجيش الأمريكي على تراب الصحراء المغربية بعتاده العسكري للمشاركة في مناورات دأب على تنظيمها بمعية المغرب كل عام. وتشكل مشاركة الجيش الأمريكي في مناورات “الأسد الإفريقي” في قلب الصحراء المغربية مكسبا حقيقيا للمملكة؛ إذ إن البوليساريو لطالما ادعت قصفها لمنطقة “المحبس” في إطار خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه المشاركة في وقت اعترفت فيه الإدارة الأمريكية السابقة بالسيادة المغربية على الصحراء. وستحاكي هذه المناورات تطبيقات عملياتية ميدانية عدة بمشاركة 67 طائرة ومدربين بحريين، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 28 مليون دولار.
ويشارك في النسخة الحالية من “الأسد الإفريقي” ما يقرب من 5000 عسكري من شمال إفريقيا ومناطق أخرى، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وتحتضن مناطق المحبس وطانطان وكلميم مناورات أمريكية بمشاركة جيوش دول أوروبية وعربية وإفريقية.
ويشتمل البرنامج على تمارين مخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ والتدخلات السريعة، والمناورات الجوية المباغتة باستخدام طائرات “F-16” و”KC-135″، وتدريبات ميدانية للمظليين، وتمارين طبية، وتمارين للاستجابة الكيميائية والبيولوجية، وبرنامج للمساعدة المدنية الإنسانية.
وتحدث الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي عبد الحميد بنخطاب عن وجود ضغوط مارسها الإعلام الجزائري والإسباني لثني القوات الأمريكية عن المشاركة في المناورات في قلب الصحراء، قائلا: “كان هناك أخذ ورد وضغوط من الجانبين الإسباني والجزائري لفصل الصحراء عن هذه المناورات”.
وأضاف بنخطاب أنه “في الأخير، انتصرت أمريكا للواقعية السياسية من خلال التأشير على تنظيم مناورات في الصحراء المغربية بالتنسيق مع المملكة وعزل إسبانيا”، مشددا على أن “هذه المناورات تدخل ضمن صميم العلاقات المغربية الأمريكية التي تعيش أزهى أيامها خلال هذه الفترة”.
واعتبر الجامعي ذاته، في تصريحه لجريدة هسبريس الالكترونية، أن “التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرباط يجعل من بين أهدافه تعزيز التعاون العسكري، من خلال تقوية الإمدادات العسكرية الأمريكية لصالح الجيش المغربي ومساعدته لتطوير قدراته الفنية والقتالية”، موردا أن “واشنطن تعي أن الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع المغرب يدخل ضمن المحددات الكبرى للدبلوماسية الأمريكية”.
وختم الخبير العسكري والأمني تصريحه لهسبريس بالقول: “نحن أمام تحول مفصلي في تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية”، تكلل بالاعتراف الأمريكي الأخير بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وتنظيم مناورات في قلب الصحراء المغربية.
المريكان عندهم الفعل وليس الكلام. براڤو!!
الصحراء مغربية وستبقى مغربية
عاش المغرب ، عاش الشعب المغربي عاش الملك، شي جيران دابا يتفرݣع ليهم شي عرق فدماغهم. ولاعزاء للحاقدين.
مناورات قزوعات امركية على والو جوج خيمة دال بوليسارو اوحلنا معهم غير ترب والغيطون 45 سنة ، اللمغرب ماشي قوي الحكومة فاشلة فاسدة غلهدرة والكمنجة والشعب كيموت فلبحر والمزرية شباب مشا و انتحر هجرة ، المسؤلين فعالم اخور عايشين ،
في هذه الليلة سيبيت بنشكريحة وتبون في المستحجلات ويصابان بجلطة دماغية من هول الخبر الله ينصر سيدنا محمد السادس والعزيز بوريطة واليهود المغاربة
التحالف المغربي الامريكي هو الحل سواء بالنسبة لوحدتنا الترابية او تشجيع الاستثمار انتهى الكلام.
الله الوطن الملك تحيا المغرب موتو العديان
اكبر اعتراف دولي أمام الملأ لمغربية الصحراء وأكبر « تقليزة ” لعصابة العسكر الحاكمة في الجزائر ولدميتيها “تبون “و “بن بطوش” وكذا للجارة اللعينة والغادرة اسبانيا
NE PRENEZ PAS VOS DESIRS POUR DES REALITÉS. Le conflit n’est pas résolu tant qu’il y a des réfugiés qui réclament le droit à un état sur leur propres terres.
هنيئا لكم وتبا للاعداء اصحاب تقرير المصير في العالم . الله الوطن الملك
هنيئا لكم بصحرائكم وان شاء الله ستحررون الصحراء الشرقية مثلما سنحرر نحن قبائلنا من الإحتلال الطابوري الارهابي. فهنيئا لكم بملككم العادل وهنيئا لنا بالجزّار عمي توفيق وعمي نزّار الارهابيين.
تحية وتقدير لكل القوات المسلحة و قواتنا المسلحة الملكية
هذا مكسب كبير والمغرب دائما وابدا كان واضحا في قراراته ليس كبعض المراوغين الاعداء ….. دبا عاد نقلوا دق تم دق تم.
العز و النصر !
خلّي عمتي سبليون و بوبال ديال لانجيري يبررو الأزمات للشعوب دياولهم. عاش الملك !
رسالة الى جنرالات الخزي والعار وعصابة البوليساريو .ان مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس .وعلى اسبانيا ان تلتقط الرسالة .
الجدار الرملي فقط وليس الحدودي لأن حدود الصحراء المغربية لازلت بعيدة عن الجدار شرقا
احب من احب وكره من كره، تبا للاعداء ولكل من مشى خلف سراب الكيد والدسائس، وتبا لكل من غرد خارج السرب كابناء بوخروبة او اولاد بورقعة.
فعلا سينتصر وطننا اجلا ام عاجلا ان شاء الله
…”وجود ضغوط مارسها الإعلام الجزائري والإسباني لثني القوات الأمريكية عن المشاركة في المناورات”… لا واش كيضحكو على الوقت هادو، اشمن إعلام غادي يضغط على الجيش باش مايشاركش، واش امريكا هي اسبانيا، و مامشاركاش غير امريكا بوحدها كاين حتى بريطانيا و حلف الناتو، يقولو لبريطانيا ماتشاركش وديك الساعة يشوفو. زوينة هادي الإعلام الاسباني والجزائري يضغط على القوات الامريكية.
جاء الوقت المتالي لي استرجاع سبتة و مليلية المحتلتين
هذا ارتداد قوي للصفعة العنيفة الأولى ( اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية) يتعرض له النظام العسكري الجزائري الفاشل الخبيث المسؤول الأول وصانع مشكلة الصحراء المغربية عبر كراكيز إرهابية لقيطة يتزعمها إرهابي بوثائق جزائرية رسمية ومزورة.
متمنياتي لكم بفرقعة عرق آخر في ادمغتكم المتحجرة.
عاشت المملكة المغربية الشريفة.
ولهذا فليعمل العاملون على الشأن السياسي المغربي، صفعة جديدة للجيران الاشرار قبحهم الله ،قل الجزائر كم ملايين صرفت على بولتون وجماعته، لكن الله يفعل ما يريد، جوعتم شعبكم واشبعتم بطون جماعة بولتون وجماعة ابراهيم الرخيص حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا احفاد دوكول،
قبل ايام قرأنا مقالا على جريدتنا الموقرة وبعض الجرائد يقول هذا المقال أن امريكا كذبت تصريحات العثماني بشأن هذه التدريبات ،اذ أقرت وزارة الدفاع الأمريكية ان التدريبات والمناورات المشتركة لن تكون في الصحراء بل ستقتصر على المناطق المعتادة،ماذا تغير ،او ماذا حدث وما هو الخبر الصحيح؟ لانه مهم لدينا كمغاربة ان تتم هذه المناورات في قلب الصحراء المغربية لان فيها رسالة لمن يهمه الامر ،رسالة فحواها ان الصحرااااااء مغربية شاء من شاء وابى من ابى.
القوة المسلحة الملكية المغربية والقوة المسلحة الأمريكية وعدة قوات عسكرية دولية تقوم بمناورات عسكرية في الصحراء المغربية وهذا اعتراف كبير من جيوش العالم بأن الصحراء المغربية مغربية وستبقى مغربية إلى الأبد فالتذهب الجزائر وإسبانيا إلى المزبلة وتتبعها ذبابة البوليساريو لتتغدى على هاتين المزبلتين الجزائرية والإسبانية
الى الامام خطوة مباركة ان شاء الله لتحقيق انتصار ساحق على أعداء الوحدة الوطنية مرحبا امربكا وبريطانيا وكل الدول المشاركة. الصحراء مغربية فليموت المرتزقة ومن معهم ولا لعودة الخونة الى ارض الوطن.
VIVE LE ROI VIVE TRUMP VIVE LE ROI VIVE TRUMP VIVE LE ROI VIVE TRUMP VIVE LE ROI VIVE TRUMP
بركة على السي تبون و إبراهيم غالي راه المغرب خرج ليهم في عودهم ، وزيد عليهم حتى إسبانيا رأس الأفعى لي مكتحشمش ، اللهم انصرنا على أعدائ الوطن الله الوطن الملك
Vive le Maroc, nos amis israeliens devraient aussi y participer
اسبانيا لم تهضم استبعادها من المناورات وسربت اخبار عن عدم شمول المناورات للصحراء المغربية.. وبعضهم هنا تابعين جيلالة بالنافخ كما لو انهم يشتغلون مع بوخروبة وعصابة بوصبع لزرق.. تماما كبعض المحسوبين على المغاربة الذين يشتكون من مصاريف السفر من اسبانيا في الوقت الذي دخل فيه المغرب معركة لكسر ضلوع اسبانيا و جعلها تندم على استقبال بن بطوش.. اش فيها الا صبرتي هاذ العام باش ترجع وراسك مرفوع العام الجاي و بالفور يا الشيفور على عينين بورقعة؟!.. معارك الوطن الاستراتيجية اغلى من بضع اوروهات يا احبابي.. شوفو بعيد الله يحفظكم ويحفظ هذا الوطن العظيم..
الله أكبر
Le Maroc est dans son Sahara avec la plus grande puissance au monde l’USA
Aujourd’hui Almahbes
donc c’est signe directe à tous les pays européens (surtout l’Espagne et allemande) pour dire que le Sahara marocaine est ligne rouge
هذا انتصار للحق وللقضية المغربية العادلة والتي استعان الأعداء “الثوريين” كما يحلو لهم أن يسموا أنفسهم مع المستعمر الحقيقي والذي أصبح يداوي جراحهم باصرار بالرغم من يقينه بالهزيمة و لكن ما لجرح بميت إيلام.
نسأل الله أن يحفظ ملكنا وأن يقر عينه بولي العهد مولاي الحسن والشعب المغربي الكريم
فليعش مغربنا بصحرائه دائمًا في الاعالي.
موتو بسم يا عسكر دزاير.
ديما مغاربة، ديما مغرب من طنجة إلى الكويرة.
félicitations, les marocains laissez l,Algérie et l,Espagne et polizario dégustent le jus
الله الله عليك يا وطني
فرحة أخرى لك يا وطني
المزيد المزيد والى الامام دائما بإذن الله تعالى
ويحيا وطني وطني الحبيب الغالي على قلوبنا
وعاش ملكنا الغالي الذي يرفع من قيمة بلدنا
وإن شاء الله المزيد المزيد …
والى الامام في كل شيء ايجابي
حفظك الله مولانا ونصرك على كل أعداء الوطن
ياو قلنا خبر يجيبوها تواله . امريكا لن تدخل مناطق متنازع عليها وسوف يكون جيش المخزن و الفرنسي وحدهم يناورون هناك
“ان ينصركم الله فلا غالب لكم” نؤمن وندافع عن الوحدة الترابية لجيراننا ولكل دول المعمور ، نمد يدنا للجميع لذلك، مهما حيكت ضدنا المؤامرات يبقى المغرب شامخا ومستمرا في تنميته . الله الوطن الملك
مثل هذه المناورات فوق الأراضي المغربية فعلم بأن المغرب اكبر دولة حاليا في المنطقة بخلاف ما تدعي القنوات الشنقريحية
اجي واش ماشي هادشي لي كان قال سعد الدين العثماني او من بعد حذف التدوينة، ياكما شي مستشار قال له مالك تطير من المقلاة يا أبله
très très bonne nouvelle! un coup dur pour l’ennemi déclaré du Maroc ,l’Algérie et celui qui joue un double- jeu derrière les coulisses,l’Espagne
ضغوطات الجارتين الشرقية والشمالية ذهبت الى الصرف الصحي .فاليشربوا البحر الابيض المتوسط الفاصل بينهما.
نشر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني “تغريدة” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أعلن فيها أن “مناورات الأسد الإفريقي 2021 سيجرى جزء منها لأول مرة في الصحراء المغربية بمنطقة المحبس وقرب الداخلة”، معتبرا ذلك بمثابة “تتويج للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”
كون غير هجمو على تندوف وسجنو العصابة ديال بوليزاريو ورجعو ناس لبلادهم .. وسلات الفراجة
ولما تقام حرب بينكم وبين شي دولة….تقولوا لامريكا ولا حلف الناتوا اجي حاربي معانا….مناورات ماقادينش ديروها وحدكم….خمسة من البوليساريوا خلعوكم…..
قلناها مرارا وتكرارا القضية قضية رجال وليست سلاح ومع من تناور..
نقطة
Souvenez vous que tout ceux qui veulent saboter la reconnaissance des etats unis de notre integrite territorial au sahara savent qu”ils n’ont qu’a saboter nos relations avec Isarel
Nous ne sommes past naives. vive no amis et nous devons ouverire une ambassade en Israel immediatement
الآن الشعب المغربي يقول, إرحل
يا بوليزاريو الدخل
يا الأسلاميين الأرهابيين
يا القومجيين العروبيين
يالمتجرين بالقضية الفلسطينية.
المغاربة الحقيقين يردون بناء مغرب قوي و شكرا اصدقائنا الاسرائليين و الأمريكيين. المغرب محاط باعداء يريدون تقسيمه
هذه المناورات العسكرية ستسبب في أزمة قلبية لأعداء التراب الوطني اقصد الجزائر والبوليخاريو و الاسبان. ألله الوطن الملك الله يعز المغرب
كيفما تيقولو صفي وأشرب.
الحمدلله أن المغرب ديما كان مصفي امورو مع الجيران.ولاسف هم كانت نيتهم الغدر والاستغلال.وبنو نشبة,وبااعانة الله طاحو فيها…هههه.
الله الوطن الملك
الى صاحب رقم 10
مسكين والله دائما عندما اقراء تدخلاتك اضحك ويضحك من هم حولي لأن من نصبك في هذا المنصب وتمثيلك شخصية الجزائري لقد اخطئ لان رجولة الجزائري ابدا تصل لهذه الدرجة مسكين يريد ان يصبح جزائري بزز كم تقلون اتمنى أنك تتقاضى راتب لكي تطعم عاىلتك لاني أراك بعقلية براهش واصل وعندما تنتهي من هذه. المهنة تعال للجزائر لأحصل على جنسية
….نور على نور. ..عاش الملك …مزيد من التألق واﻹنتصارات ؛؛؛؛
عصابة الكواسر va mordre la poussière.
ألم نقل لكم بأن الصحراء كانت ولاتزال وستظل مغربية، وكما يقول فريد الاطرش مر الخريف بعدو، ذبل زهور الغرام، والدنيا من بعدو هوان ويأس وآلام.
في خاطر الشنقريحة واللي ما يتسمى وبطوش.
لا يهم هل الصحراء المغربية تدخل في هذه المنطقة أم لا، لأن من أهذاف هذه المناورة وهي التنسيق بين مختلف الوحدات والتاكتيك الحربي. ومن الناحية الإستراتيجية فهي توظف معدات قوتها الإستطلاعية تمتد الآلاف الكيلومترات تتخطى الصحراء المغربية. والأهم هو استعمالها لآخر ما يوجد في المجال الإليكترونية. فهي مناورة عصرية بكل المقاييس تتضمن عدة مدارس وتحاكي الحروب التي تستعمل فيها ميليشيات إرهابية مخفية بين كتبان الرمال والجبال، ولا ننسى الجانب الإنساني في هذه المناوراة التي تضم التدخلات الإنسانية من إنقاد وتطببيب. فهي بعكس المناورات التي تقوم بها الحزائر والتي تعتمد على المدرسة السوفياتة القديمة المعتمدة على قوة النار والإندفاع ويكون الهذف منها تخويف العدو ولكن حسب خبراء الحروب هذا الأسلوب أصبح متجاوزا في الحروب الحديثة وأصبح فقط استعراضيا لأنها تبقى دون جدوى أمام خطود دفاع إليكتروني وإسناد جدوي خاصة بالدرون ومدفعية فتاكة.
اتمنى ان يبقى الجيش المغربي فالمنطقة فالمحبس بعد انتهاء المناورة لكي تاءكدون لنا انتصراتكم وسوف نرى مذا يحدث