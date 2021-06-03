مناورات عسكرية بين المغرب وفرنسا في ورزازات

قامت كل من فرنسا والمغرب، في الفترة بين 23 ماي المنصرم و3 يونيو الجاري، بمناورة عسكرية مشتركة في منطقة ورزازات؛ في إطار التعاون الممتاز بين الجيش الفرنسي والقوات المسلحة الملكية.

ووفق بلاغ للسفارة الفرنسية بالمغرب، فإن هذه المناورة التدريبية البرية-الجوية “الطيران الخفيف التابع للقوات البرية/ القوات المسلحة الملكية 2021″، التي شاركت فيه العديد من الوحدات من البلدين، “ساهمت في تعزيز التشغيل التبادلي بين الآليات بر/ جو التابعة للقوات المسلحة الملكية وتلك التابعة للفيلق الرابع لسلاح الجو “كليغمون-فيغون”: 120 عسكريا من الكتيبتين الثالثة والخامسة للمروحيات المقاتلة، “المروحية الغزالة” ومروحيتان “نمر” ومروحيتان “كايمان” ومروحيتان “فهد””.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات انتشار الأطقم والآليات استفادت من دعم طائرة A400M أيضا.

المناورة، التي استنبطت من سيناريو تقليدي، “مكنت أيضا من القيام بتدريبات على الرمي التنفيذي انطلاقا من وسائل جوية متنوعة”، وفق البلاغ عينه.

كما أنه، وبمناسبة هذه المناورة، تباحثت هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالرباط، مع السلطات العسكرية التابعة للقطاع التنفيذي “صاغرو” ولمفتشية القوات الملكية الجوية.