منتجع أوكايمدن خارج الخدمة في فترة العطلة

شرعت عناصر الدرك الملكي بإقليم الحوز، الأحد، في تنزيل قرار للجنة اليقظة بعمالة الحوز، يقضي بإغلاق منتجع أوكايمدن السياحي في وجه زواره خلال أيام العطلة المدرسية.

ويأتي هذا القرار في سياق التدابير الاحترازية التي قررتها الحكومة منذ بداية الجائحة، للحد من انتشار وباء “كوفيد 19″، حسب تصريح مصدر من لجنة اليقظة لهسبريس.

وأورد المصدر ذاته: “لا حول لنا ولإخواننا سكان منطقة أوكايمدن سوى الصبر أمام جائحة قاهرة، وتحولات للوباء دفعت دولا أوروبية إلى التفكير في العودة إلى الحجر الصحي”.

وتشكل العطل المدرسية فرصة لسكان جماعة أوكايمدن لرواج تجارتهم ومقاهيهم والفنادق المنتشرة على طريق هذا المنتجع وبمركزه، لأنها تعد فترة ذهبية يعولون عليها كمصدر للعيش، خاصة خلال الموسم الفلاحي الحالي الذي تميز بتساقطات ثلجية، خلافا للسنوات الأخيرة.

يذكر أن الحالة الوبائية التي يعرفها إقليم الحوز تميزت بتسجيله 6 حالات إصابة بوباء “كوفيد19” خلال الـ24 ساعة الماضية.