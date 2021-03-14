منتجع أوكايمدن خارج الخدمة في فترة العطلة

شرعت عناصر الدرك الملكي بإقليم الحوز، الأحد، في تنزيل قرار للجنة اليقظة بعمالة الحوز، يقضي بإغلاق منتجع أوكايمدن السياحي في وجه زواره خلال أيام العطلة المدرسية.
ويأتي هذا القرار في سياق التدابير الاحترازية التي قررتها الحكومة منذ بداية الجائحة، للحد من انتشار وباء “كوفيد 19″، حسب تصريح مصدر من لجنة اليقظة لهسبريس.
وأورد المصدر ذاته: “لا حول لنا ولإخواننا سكان منطقة أوكايمدن سوى الصبر أمام جائحة قاهرة، وتحولات للوباء دفعت دولا أوروبية إلى التفكير في العودة إلى الحجر الصحي”.
وتشكل العطل المدرسية فرصة لسكان جماعة أوكايمدن لرواج تجارتهم ومقاهيهم والفنادق المنتشرة على طريق هذا المنتجع وبمركزه، لأنها تعد فترة ذهبية يعولون عليها كمصدر للعيش، خاصة خلال الموسم الفلاحي الحالي الذي تميز بتساقطات ثلجية، خلافا للسنوات الأخيرة.
يذكر أن الحالة الوبائية التي يعرفها إقليم الحوز تميزت بتسجيله 6 حالات إصابة بوباء “كوفيد19” خلال الـ24 ساعة الماضية.
ربما هواء و رواىح المنازل الغاملة صحي اكثر من الهواء المنعش الموجود في الجبال .قديما كان الاعراب يرسلون ابناءهم للبوادي عند المرضعات حتى يكتسبوا المناعة ويستنشقوا الهواء العليل اما الان فعلماء المختبرات يفرضون علينا قرارات شركات الأدوية .لله الامر من قبل ومن بعد .لم يبقى لدينا سوى رب السماء لنتوسل اليه ان يرفع عنا هته الغمة .انه كان بعباده رحيما.
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.دابا هدوك الناس لتيعشو من خلال السياحة الداخلية اش يديرو.تاتسدو على عباد الله أبواب الرزق الله ياخذ فيكوم الحق
عليهم تقديم دعم مالي للناس هناك وتطبيق إجراءات معقولة
عليهم أيضا إلغاء الغرامة المفروضة على زوار مراكش من أصحاب السيارات، لا يعقل ان شخص قادم من السعودية واخر من الإمارات واخر من القوقاز… يتم استقبالهم احسن استقبال وانا قادم من شيشاوة يتم تغريمي 300 درهم بدعوى مراكش مغلقة!!! اي قوانين وا إجراءات هذه، هل ذنبي اني املك سيارة؟؟؟