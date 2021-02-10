منتخبو البيضاء يستعجلون استغلال "مطرح بديل"

أقدم أعضاء جماعة الدار البيضاء على زيارة مطرح النفايات المتواجد بجماعة المجاطية بإقليم مديونة، للوقوف على مدى جاهزية المكان الجديد المخصص لاستقبال النفايات وتجميعها.

وكان رئيس جماعة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، دعا منتخبي المجلس إلى القيام بزيارة ميدانية إلى المطرح العمومي مديونة، وذلك قبيل فتحه، رغم الخلاف الذي مازال دائرا مع جماعة المجاطية المتواجد على ترابها.

وحسب بعض الأعضاء، الذين أدلوا بتصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المطرح الجديد تبلغ مساحته 11 هكتارا، وقد وصل إلى مراحله النهائية، وينتظر التأشير عليه وفتحه لتعويض المطرح القديم الذي لم يعد قادرا على استيعاب النفايات.

وأكدت نجوى كوكوس، المستشارة الجماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا المطرح الجديد يعد “نقطة إيجابية تحسب لجميع المجالس المتعاقبة التي اشتغلت على هذا الملف”، في إشارة منها إلى كون حزب العدالة والتنمية الذي يقود المجلس لم يكن لوحده الواقف وراءه.

ولفتت كوكوس في تصريحها إلى أن “هذا المطرح الذي خرج للوجود ينتظر اليوم الشروع في استغلاله، بالرغم من كونه غير كاف؛ وهو ما يستدعي الإسراع في تجهيز باقي المساحة المخصصة له”.

وشددت عضو الحزب المعارض بالمجلس الجماعي على أن التخلص من نفايات الدار البيضاء يستدعي، حسب المقترح الذي تقدم به حزبها، إنشاء مطارح بالجهات الأربع التي تحد المدينة، وذلك من أجل الحد من تجميع هذه المخلفات في مكان واحد.

وتراهن جماعة الدار البيضاء على المطرح الجديد للمساهمة في حل إشكالية جمع وطمر النفايات الخاصة بالبيضاويين، في انتظار إنجاز مشروع المطرح الجديد الذي سيقام على مساحة 24 هكتارا.

وسيتم تشغيل المطرح الجديد، الذي يوجد بمحاذاة المطرح الحالي بمديونة، الذي كان يفترض إغلاقه منذ فترة طويلة، لمدة ثلاث سنوات، وتمتد مساحته على 11 هكتارا.