"منتخب الأسود" يدك شباك "الرصاصات النحاسية" ويبلغ نصف نهائي "الشان"

"منتخب الأسود" يدك شباك "الرصاصات النحاسية" ويبلغ نصف نهائي "الشان"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 31 يناير 2021 - 18:55

حسم المنتخب المغربي لكرة القدم، تأهله إلى دور نصف نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين بعد تغلبه مساء اليوم الأحد، بثلاثية لواحد على حساب منتخب زامبيا، الملقب بـ”الرصاصات النحاسية” في مباراة ربع النهائي.

ونجح سفيان رحيمي، في افتتاح النتيجة للمنتخب المغربي بعد دقيقتين من اللعب، فيما ضيع نفس اللاعب فرصة تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة السابعة.

وتمكن محمد بامعمر، من إحراز الهدف الثاني بعد دقيقة من ذلك، حيث كانت ثمان دقائق كافية لأبناء المدرب الحسين عموتة، لإحراز الهدفين.

وازدادت متاعب المنتخب الزامبي بعد طرد اللاعب زكرياء شيلونغوشي، في حدود الدقيقة 22 إثر تدخل قوي على عبد الإله الحافيظي، ليحكم بعد ذلك رفاق هذا الأخير قبضتهم على مجريات اللعب، إذ أثمر ذلك إحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 39، عن طريق العميد أيوب الكعبي.

وخاضت العناصر الوطنية مجريات الشوط الثاني بارتياح كبير بعد ثلاثية الجولة الأولى.

وفضل رفاق يحيى جبران، خوض دقائق النصف الثاني من المواجهة بأقل مجهود وتفادي الاحتكاكات البدنية، مع البحث عن زيادة الغلة التهديفية من خلال بعض المناورات الهجومية.

وتمكن المنتخب الزامبي من تقليص النتيجة قبل 10 دقائق من النهاية، إذ استغل اللاعب موزيس فيري، هفوة دفاعية فادحة من المدافع الأيمن عمر النمساوي، ليهز شباك أنس الزنيتي.

ويضرب “أسود البطولة” بعد هذا التأهل موعدا في نصف النهائي مع المنتخب الكاميروني المستضيف للمسابقة.

المنتخب الزامبي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم سفيان رحيمي نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين

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‫تعليقات الزوار

18
  • Ismail
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:03

    مبروك أوكييييي. و لكن حذاري من هاذا الدفاع الهاش أمام الكامرون…

    24
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  • جمال.ع
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:04

    مبروك الفوز كان مستحقا لكن في الشوط التاني كان هناك تراخي وكان على المنتخب المغربي اضافة اهداف اخرى

    31
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  • محمد
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:04

    التتويج إنشاء الله باللقب راكوم غاديين مزيان

    30
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  • طاطا
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:05

    رغم الفوز والتأهل إلى نصف النهائي إلا أن هناك أخطاء في الدفاع تنذر بخطر الإقصاء.
    حرام أن ترتكب مثل تلك الهفوات التي يستغلها الخصوم لتسجيل أهداف “مجانية” كما وقع مع النمساوي صاحب هدية هدف تقليص الفارق…

    10
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  • امير
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:05

    الحافظي رحيمي استاهلوا اللعب بالمنتخب الأول

    13
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  • بلورة
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:07

    و يبقى الكعبي خارج التغطية. صراحة لاعبي الوداد لا محل لهم بهذا المنتخب. بمجرد ذخول الكرتي و لو تمريرة صحيحة للكعبي أو غيره. من سيقول غير ذلك فإما لا يفقه في الكرة شيء و إما العاطفة غالبة عليه. من محب للمولودية الوجدية

    14
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  • مواطن من المغرب
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:08

    لماذا لا تتبنى الجامعة الملكية لكرة القدم هؤلاء الشباب وتأهيلهم ليكونوا لاعبو المنتخب الرسمي بدل جلب المحترفين والمجنسين….

    -16
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  • مواطن
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:11

    برافو المنتخب المغربيمزيدا من النااق في قادم المقابلت.و تحية للحسين عموتة

    4
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  • الإطار الوطني
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:11

    الأطر الوطنية تتألق تبارك الله. في 2004 الأسد بادو الزاكي وصل لنهاية كأس إفريقيا بأحسن تكتيك و فريق شاب أخرجه من العدم! معجزة حقيقية! هزيمة في النهاية بطعم الانتصار!في 2005 تمكن المدرب القدير فتحي جمال من الوصول لنصف نهاية كأس العالم للشباب في هولندا؛ فوز تاريخي على اليابان و إيطاليا!المدرب الأجنبي لا يعطي شيئا للرياضة، المقاولة الأجنبية لا تعطي شيئا للاقتصاد! التطبيع لن يعطي شيئا لقضية الصحراء! سيعقدها تكتيكيا، هجوميا و دفاعيا! إسرائيل تقدم نفسها كلاعب في فريقنا بينما تسجل ضد مرمانا في موسكو! فهمتو؟

    3
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  • مستغرب
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:13

    اكيد قياسا على مستوى الشوط الاول المنتخب قادر على التتويج لكن اخطاء الدفاع ورعونة بعض المهاجمين امام المرمى تدع الشك يتسلل الى قلوبنا مازال لغز الكعبي يحيرني خمس مباريات وهدفين من ركلتي جزاء لازلت عند موقفي لن يسجل الكعبي ابدا بهذا المستوى
    المهم مبروك الفوز ومزيدا من العمل للظفر بهته البطولة

    3
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  • متتبع
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:14

    مبروك للمنتخب الوطني التأهل لنصف نهائي وسيواجه إما الكامرون أو مالي, وإن شاء الله الوصول للنهائي والفوز باللقب, لكن علامة الاستفهام هي الكعبي الذي يضيع أهداف سهلة جدا عكس رحيمي المتوهج. بالتوفيق للجميع إن شاء الله.

    3
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  • abdou canada
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:15

    Belle première mi temps. Hafidi excellent. Karti catastrophe. Merite pas de jouer.t.

    1
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  • مبروك اسود الاطلس !
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:16

    مبروك اسود الاطلس فالتستعدوا للمبارة الهامة مع البلد المنظم الكامرون والله معكم داءما .

    3
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  • bidaouiا
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:16

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الفوز للمنتخب الوطني كان عند جدارة واستحقاق
    جميع اللا عبين كانت عندهم روح قتالية
    الله يوفقهم في مبارة النصف ان شاء الله البلوغ الي المبارة النهائية ان شاء الله المزيد من الحدر

    3
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  • النسر الملكي
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:17

    مبروك انشاءلله نجيبوها الرحيمي لم يكن رحيما

    2
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  • كيلو كفتة.....
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:21

    الشوط الأول جيد جدا .مع عدم تضييع الكرة بالرغم من التدخلات القوية للمنافس.بعد خروج الحافضي و ….اصبح وسط الميدان لايطمءن.النمساوي قدم هدية للخصم .اللاعب المحلي …….ويجب استغلال جميع الفرص حتى اللحظة الأخيرة. ويجب التركيز. واللياقة البدنية متوسطة.

    1
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  • سالي
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:24

    يجب تفادي التمريرات الخاطئة وعدم التهاون في الدفاع . المباراة المقبلة مع البلد المنظلم وهي نهائي قبل الاوانيجب التركيز واللعب بكل واقعية واخذ الامور بجدية كبيرة الكامرون ليس هو زامبيا.

    1
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  • Amine
    الأحد 31 يناير 2021 - 19:29

    رغم الفوز فنحن بعيدين عن الاحتراف ,اللعب والمدرب المغربي مازال هاوي تراخي والاستخفاف بالخصم وعدم إضافات أهداف اخرى هي تقافة نفقدها في كرتنا الوطنية فعندما تشاهد مباريات اجنبية فهي تلعب معك الكرة حتى اخر دقيقة وان كان ممكن لها زيادة الأهدأف فهي لا تتوانى عن اضافتها

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