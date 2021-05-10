"منتخب السيدات" يخوض تصفيات كأس العالم

جرت، الإثنين بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة، قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة (فيفا الهند 2022).

وسيشارك 29 منتخبا في هذه التصفيات التي ستحدد مقاعد القارة الإفريقية الثلاثة في حدث السيدات العالمي تحت 17 سنة.

ويشمل الدور الأولي من التصفيات المنتخبات العشرة الأقل تصنيفا، بينما تم إعفاء الفرق التسعة عشر المتبقية، من ضمنها المنتخب المغربي، الذي سيدخل غمار التصفيات انطلاقا من الدور الثاني.

وستقام مرحلة التصفيات على شكل أربع جولات يتم تنظيمها في مباريات ذهاب وإياب.

وتجرى مباريات الدور الأول ذهابا أيام 13 و14 و15 يناير 2022، ومباريات العودة أيام 27 و28 و29 من الشهر نفسه. أما مباريات الدور الثاني فتقام أيام 3 و4 و5 مارس 2022، والعودة أيام 17 و18 و19 من الشهر نفسه. وفي ما يلي نتائج قرعة الدور الأول:

إريتريا – جنوب السودان

غينيا الإستوائية – كينيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية – رواندا

السنغال – سيراليون

بنين – موريتانيا

وسيدخل المنتخب المغربي غمار التصفيات بدءا من الدور الثاني، بحيث يواجه الفائز من مباراة بنين وموريتانيا، وفي حال تأهله سيواجه الفائز من لقاء الدور الثاني بين النيجر وساوتومي.

ويشهد الدور الثالث إجراء ست مباريات، يتأهل الفائز منها إلى الدور الأخير. وتتأهل مجموع الفرق المتأهلة من هذا الدور (ثلاثة فرق) لتمثيل إفريقيا في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة فيفا الهند 2022.