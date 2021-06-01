"منتخب الفوتصال" يواجه البرتغال في المونديال

تعرف المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة (الفوتصال)، اليوم الثلاثاء، على خصومه ضمن دور المجموعات برسم نهائيات كأس العالم التي من المنتظر أن تحتضنها ليتوانيا خلال الفترة الممتدة بين 12 شتنبر و03 أكتوبر المقبلين.

وأوقعت القرعة التي سُحبت بمقر الاتحاد الدولي “فيفا” بمدينة زيوريخ السويسرية “أسود الأطلس” في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخب تايلاند، البرتغال وجزر سليمان.

وفي ما يلي النتائج الكاملة للقرعة:

المجموعة الأولى: ليتوانيا – فنزويلا – كازاخستان – كوستاريكا.

المجموعة الثانية: أوزبكستان – غواتيمالا – روسيا – مصر.

المجموعة الثالثة: تايلاند – البرتغال – المغرب – جزر سليمان.

المجموعة الرابعة: بنما – تشيك – البرازيل – فيتنام.

المجموعة الخامسة: اليابان – باراغواي – إسبانيا – أنغولا.

المجموعة السادسة: الأرجنتين – صربيا – إيران – الولايات المتحدة.

ويخضع أفراد المنتخب المغربي لـ”الفوتصال” حاليا للحجر الصحي بمركز محمد السادس، وفق “البروتوكول” الصحي المعمول به، بعد عودتهم من الديار المصرية متوجين بالبطولة العربية.