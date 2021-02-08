منتخب المحليين يصل إلى الرباط حاملا كأس إفريقيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، زوال اليوم الاثنين، إلى “مطار الرباط سلا” بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في “دورة الكاميرون”.
وتوج “أسود البطولة” بلقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين للمرة الثانية على التوالي، بعد نيل اللقب سنة 2018 في المغرب، بعد التغلب على المنتخب المالي بثنائية نظيفة.
من جهة أخرى؛ كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التشكيلة المثالية للبطولة، إذ عرفت سيطرة مغربية مطلقة بوجود 5 لاعبين من صفوف المنتخب الوطني.
ويتعلق الأمر بكل من حمزة موساوي وعبد المنعم بوطويل، ويحيى جبران وسفيان رحيمي وأيوب الكعبي، يجاورون أربعة لاعبين من منتخب مالي ولاعبين اثنين من غينيا.
الف مبروك شرفتونا يا رجال…. و هنيئا للمغرب بإنجازكم هذا
حملهم للكأس لن يعطينا خبزا ولا عملا ولا كرامة وهم كانوا يلعبون فهو مجرد لعب ليس الا ونحن في هذا الوطن نريد شيئًا معقولا نريد العمل نريد الكرامة نريد توزيع ثروات البلاد بالعدل
مبروك للمنتخب الواطني على هذا الإنجاز ونتمنى الاستمرارية
لقد فرط رئيس الوداد في عموتة ولم يترك له اية فرصة في التفكير في هيكلة فريق الوداد وإيجاد التشكيلة المناسبة للمواجهات الوطنية والأفريقية :::عموتة أكد للجميع انه صاحب ألقاب وانتصارات ولا يحب التشويش على مهمته وخارطة طريقه :::::اتمنى من السيد رئيس الجامعة أن يقترحه مستقبلا كمدرب للفريق الوطني الأول ::؛؛؛عموتة الرجل المناسب في المكان المناسب :؛؛؛؛برافو لعموتة والفريق الوطني البطل .
الأبطال رفعوا هم أيضا راية البلاد.. العز والنصر للمغاربة فين ما كانوا. اللهم لا حسد من الأعداء والأنذال…
مبروك لهدا المنتخب الفتى وللمغرب بابنائه على هدا التتويج
الى كل من انتقد الفريق الوطني للمحليين
سعدت كثيرا بمسار فريق عموتة واولاده. اليوم فرحت للاعبين كبيري السن أنهم يحصلون على لقب قاري. وفرحت كثيرا لصغار السن الذين اثبتوا قدراتهم وان كانت مشاركة فريقنا فقط لنكتشف المساوي فاهلا ومرحبا بكأس افريقيا للمحليين.
رسالة خاصة للمساوي اعمل اعمل ولا تهتم باي شيء آخر غير العمل وانا متيقن ان مستقبلا راءعا ينتظرك.
الله غالب
…عمدت جامعة الكرة إلى رفع منحة الفوز باللقب، إلى 60 مليون سنتيم، من أجل رفع معنويات اللاعبين، بدلا من المنحة المقترحة في البداية والتي حددت في 50 مليون سنتيم.
* هنيئاً للمنتخب و الناخب الوطني بهذا التتويج المستحقق .
* كل لاعب أو المدرب أو كل من ساهم في هذا الفوز، يجب
أن يسجل له ذلك في سجل إنجازاته لإنصافه و لتطَّـلِع عليه
كل الأجيال .
* لأن التكلم في شخص ما ، مدحاً أو ذماً أو هجواً أو رثاءً
أو إنتقاداً دون الرجوع إلى سجل تاريخ إنجازاته ، دون ذلك
يبقى تظلماً عليه أو إيذاؤه أو سخرية منه . كأن نقول عنه
كان…كان…(مدحاً أو ذماً) ، و هو ليس من ذلك في شيء ،
كأننا نسخر منه .
تضخيم الأمور واعطاء اكبر من حجمها لتغطية الفشل …لان لا يوجد نجاح مثل هذا في ظل فشل منتخب المغرب في الفوز بكأس افريقيا الحقيقية من السبعينيات يملك كاس واحدة وكذلك خروج الرجاء والوداد بالهزيمة في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا من الاهلي والزمالك وهم نفس لاعيبين المنتخب المغربي للمحليين الذي كان يلعب في البطولة مع الكاميرون وزامبيا وغيرها من الفرق التي لا تملك أندية قوية ولا محليين بقوة عرب شمال افريقيا وسيطرة الأندية العربية علي بطولات افريقيا للأندية … بطولة غير مصنفة من الفيفا لم يكن فيها منافس إلا المغرب واعتذرت عنها تونس ومصر الطبيعي أن تفوز بها المغرب لكن الغير طبيعي هو عدم الفوز بها هو الحجم الحقيقي .. الكاميرون منظمة البطولة هزمت برباعية من المغرب في قبل النهائي وفي مبارة الثالث والرابع هزمت بثنائية نظيفة أمام غينيا اين هيا الأندية الكاميرونية من الاساس في البطولات حتي يكون هناك منتخب محلي
عموتة مدرب خلوق وجدي…..اعرفه.منذ صغر سنه حيث كان لاعبا في فريقه الام الاتحاد الزموري…..فهو حاصل على شهادة بكالوريا علوم رياضية….قبل التحاقه بمعهد مولاي رشيد
الأبطال رفعوا كأس إفريقيا؛ و الفشلة يرفعون كأس التخلف، الفساد، الفيضان والتطبيع!
هو إنجاز كبير للاعبين والطاقم وموضفو الجامعة والإعلام، ولكن ماذا سأستفيد أنا أو أولادي فهذه الكأس لن تخترع لنا لقاحا ولن تبني لنا مستشفى ولن تطور التعليم ولن تغير عقلية الهمج الذين شوهونا في جزر الكناري وكل أوربا، ولن تبني لنا سكن كريم، ولن ننافس بهذه الكأس أو الغراف باقي الدول في الصناعات. واعييييييقوووووا وفييييييقووووا