منتخب المحليين يصل إلى الرباط حاملا كأس إفريقيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، زوال اليوم الاثنين، إلى “مطار الرباط سلا” بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في “دورة الكاميرون”.

وتوج “أسود البطولة” بلقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين للمرة الثانية على التوالي، بعد نيل اللقب سنة 2018 في المغرب، بعد التغلب على المنتخب المالي بثنائية نظيفة.

من جهة أخرى؛ كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التشكيلة المثالية للبطولة، إذ عرفت سيطرة مغربية مطلقة بوجود 5 لاعبين من صفوف المنتخب الوطني.

ويتعلق الأمر بكل من حمزة موساوي وعبد المنعم بوطويل، ويحيى جبران وسفيان رحيمي وأيوب الكعبي، يجاورون أربعة لاعبين من منتخب مالي ولاعبين اثنين من غينيا.