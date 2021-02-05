"منتخب المحليين" يقترب من إنجاز غير مسبوق

بلغ المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي تحتضنها الكاميرون إلى غاية 7 فبراير الجاري.

وجاء تأهل “الأسود” المحلية إلى المشهد الختامي لـ”شان” الكاميرون، بعد انتصار بيّن بأربعة أهداف دون رد على منتخب البلد المنظم أمس الأربعاء.

وأصبح المنتخب المحلي بذلك أول منتخب يبلغ نهائي البطولة القارية للمحليين في نسختين متتاليتين، منذ انطلاقتها سنة 2009.

وتبحث العناصر الوطنية عن تحقيق إنجاز ثانٍ غير مسبوق في “الشان”، يتمثل في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ونال منتخب الكونغو الديمقراطية لقب النسخة الأولى بعد تفوقه في المباراة النهائية على منتخب غانا بثنائية نظيفة، غير أنه غادر الدورة الموالية من ربع النهائي على يد محليي تونس.

ونجح “نسور قرطاج” في الظفر بثاني النسخ بتفوقهم على منتخب أنغولا بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يفشلوا في الحضور في دورة 2014.

وتمكن المنتخب الليبي من اقتناص لقب 2014 أمام نظيره الغاني، حيث فاز عليه حينها بركلات الترجيح (4-3) وذلك بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل السلبي.

وفشل منتخب ليبيا في التواجد بنسخة 2016، التي نال لقبها منخب الكونغو، بانتصاره على منتخب مالي بثلاثية بيضاء، قبل أن يخرج من ربع نهائي دورة 2018 أمام المنتخب الليبي.

وتُوج المنتخب الوطني بطلا في 2018، ليحجز مقعده في نهائي النسخة الجارية، ويكون بذلك أول منتخب يُحقق هذا الإنجاز، في انتظار التتويج باللقب وتحقيق إنجاز ثانٍ غير مسبوق في تاريخ “الشان”.

يُشار إلى أن العناصر الوطنية ستواجه في المباراة النهائية منتخب مالي، الأحد المقبل، على أرضية ملعب “أحمدو أهيدجو” بياوندي، بداية من الثامنة مساء.