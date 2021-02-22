منتخب المغرب لـ"الفوتسال" يواجه الأرجنتين وديّا

أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة سيجري يومي 6 و8 مارس المقبل، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا، مباراتين وديتين أمام منتخب الأرجنتين.

وأوردت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات الفريق الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة التي ستجرى أطوارها بلتوانيا، في الفترة ما بين 12 شتنبر و3 أكتوبر المقبلين.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، حامل لقب بطولة إفريقيا، فاز في مباراتين وديتين يناير الماضي أمام منتخب بنما بنتيجتي 6-1 و4-2، استعدادا للنهائيات المذكورة.