منتخب المغرب لـ"الفوتسال" يواجه الأرجنتين وديّا

منتخب المغرب لـ"الفوتسال" يواجه الأرجنتين وديّا
صورة: أرشيف
الإثنين 22 فبراير 2021 - 05:08

أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة سيجري يومي 6 و8 مارس المقبل، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا، مباراتين وديتين أمام منتخب الأرجنتين.

وأوردت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات الفريق الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة التي ستجرى أطوارها بلتوانيا، في الفترة ما بين 12 شتنبر و3 أكتوبر المقبلين.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، حامل لقب بطولة إفريقيا، فاز في مباراتين وديتين يناير الماضي أمام منتخب بنما بنتيجتي 6-1 و4-2، استعدادا للنهائيات المذكورة.

الأرجنتين الجامعة الملكية لكرة القدم المنتخب المغربي فوتسال

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الخلفي .. نقاش في السياسة
الأحد 21 فبراير 2021 - 22:38

الخلفي .. نقاش في السياسة

صوت وصورة
مراكش تحت الأمطار
الأحد 21 فبراير 2021 - 17:46

مراكش تحت الأمطار

صوت وصورة
الجزر يستنزف مياه برشيد
الأحد 21 فبراير 2021 - 16:59

الجزر يستنزف مياه برشيد

صوت وصورة
جداريات الفن في وجدة
الأحد 21 فبراير 2021 - 14:55

جداريات الفن في وجدة

صوت وصورة
مسجد ينتظر اكتمال التجهيز
الأحد 21 فبراير 2021 - 14:33

مسجد ينتظر اكتمال التجهيز

صوت وصورة
أسر في حاجة إلى الكهرباء
الأحد 21 فبراير 2021 - 14:11

أسر في حاجة إلى الكهرباء