منتخب السلة المغربي ينهزم أمام نظيره المصري

انهزم المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة أمام نظيره المصري بحصة 84 مقابل 59، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، بالمنستير جنوب تونس العاصمة،، برسم مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة للإقصائيات المؤهلة للأفرو- باسيكط “رواندا 2021”.

وكان المنتخب الوطني قد تفوق على نظيره من الرأس الأخضر بحصة 72 مقابل 69، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، برسم مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الثانية التي كانت مقررة، أمس السبت، بين المنتخب المغربي ونظيره الأوغندي لم تجر؛ بعد ثبوت إصابة خمسة لاعبين أوغنديين بفيروس كورونا.

وكان رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة، علي البنزرتي، قد أعلن تأجيل مباريات منتخب أوغندا إلى “حين تعافي عناصره من فيروس كورونا”.

من جهته، أفاد مصدر قريب من اللجنة المنظمة للأفرو-باسكيط 2021 بأن الاتحاد الدولي لكرة السلة سينظر في كيفية التعاطي مع قضية خروج منتخب أوغندا من الإقصائيات الجارية بالمنستير، دون أن يخوض أي مباراة.

وقد عاد المنتخب الأوغندي الى بلاده، باستثناء اللاعبين الخمسة الذين مازالوا يخضعون للحجر الصحي بتونس، في انتظار إخضاعهم لاحقا لاختبار “كوفيد-19” للتأكد من شفائهم والسماح لهم بمغادرة البلاد.

وتضم المجموعة الخامسة أيضا منتخبي الرأس الأخضر ومصر، الذي بات أول المتأهلين عن هذه المجموعة إلى الأطوار النهائية، المقررة في رواندا، إذ كان المنتخب المصري قد فاز، أمس السبت، على منتخب الرأس الأخضر بحصة 94 مقابل 65.