منتخب "فوتسال" يخوض لقاءين وديين أمام باناما

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن خوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مباراتين وديتين أمام منتخب باناما، يومي السبت والأحد المقبلين، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

وأوردت الجامعة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن هاتين المباراتين تندرجان في إطار استعدادات الفريق الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة التي ستجرى أطوارها بلتوانيا.

وقد وجه هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، الدعوة إلى 19 لاعبا، ويتعلق الأمر بكل من أنس الطبيبي عن أسود الخبازات القنيطرة، وبلال البقالي من نادي أكسي لكرة القدم داخل القاعة الفرنسي، وسفيان المسرار من نادي أكسي لكرة القدم داخل القاعة الفرنسي، وعبد اللطيف فاتي وإدريس الرايس ويوسف المزراعي وسعيد الكنية وعثمان بومزو ومحمد أشرف سعود وسفيان بوريط من شباب المحمدية، وخالد كوري ورضا الخياري من فريق المدينة العليا القنيطرة.

اللائحة ضمت أيضا ياسين المفتاحي من أجاكس تطوان، وعبد الكريم أنبيا من صقر أكادير، وأنس العيان من سيربطيل أنين الإيطالي، وحمزة ميمون من بالما الإسباني، وسفيان لحليوي من دينا القنيطرة، وخالد بوزيد من سانطا كولوما الإسباني، وعبد العزيز بوخريص من منيراسا الإسباني.