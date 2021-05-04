"منتدى السلامة المهنية" يناقش تدبير الأزمات‎

ينظم التجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية، مع شركائه، الدورة الخامسة عشرة من المنتدى الوطني للصحة والسلامة المهنية بطريقة افتراضية، اليوم الثلاثاء، تحت شعار: “التوقع، الاستعداد والاستجابة في تدبير الأزمات ـ الاستثمار في أنظمة مرنة للسلامة والصحة المهنية”.

ووفق بلاغ للمنظمين، توصلت به هسبريس، تنظم الدورة تحت رعاية كل من وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في فضاءات العمل، الذي تم تخليده في 28 أبريل 2021 وفق الشعار نفسه.

حدث، يضيف البلاغ، “يأتي في سياق الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بالجائحة الوبائية لفيروس ‘كوفيد-19’، التي أثرت سلبا على الأداء الطبيعي لأغلبية المقاولات، وأظهرت لها ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في خطواتها من أجل تدبير المخاطر وملاءمتها بشكل مستمر ودائم مع المعطيات الجديدة ومع المتغيرات وتطورات الوضع”.

ويهدف المنتدى إلى تقييم الوضع الوبائي الحالي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في بلورة السياسات الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وإبراز أهمية الوقاية من المخاطر، إلى جانب المساهمة في رفع وتعزيز وعي المقاولات الصناعية بأهمية إدماج توقع الأزمات بشكل هيكلي في إستراتيجياتها.

وسيشارك خلال هذا المنتدى الافتراضي، في دورته الخامسة عشرة، مجموعة من المسؤولين والخبراء والمتدخلين من مستويات عالية في الصحة ومن الحقل الأكاديمي العلمي والوزارات والإدارات والقطاعات الإنتاجية، الذين سينشّطون المحاور الموضوعاتية المسطرة ضمن برنامج المنتدى وسيقدمون إيضاحات متعددة، مع استعراض مجموعة من التجارب الغنية والمفيدة.