منتدى متوسطي يشيد باستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية

قال المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن إنه تابع، بترحيب كبير، قرار المملكة المغربية القاضي بالانفتاح وتعميق واستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية بين المغرب ودولة إسرائيل، بما يخدم العلاقات الإنسانية والاجتماعية التاريخية التي تربط بين شعبي الدولتين، وعودة المغرب إلى هويته الأصلية وانفتاحه على محيطه الحقيقي.

وأشار المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن، في إعلان له، إلى أنه يُشيد بهذا القرار الذي من شأنه أن يدعم انفتاح المغرب على محيطه المتوسطي، داعيا إلى “العمل أيضا من أجل استعادة المملكة الشريفة لعمقها الإفريقي والمتوسطي، بما يخدم السلم والأمن الدوليين، وحق المواطنين في العيش بأمان في جو من احترام حقوق الإنسان والعدالة والسلم الدولي”.

وأكّد المنتدى ذاته أنه “تلقى بارتياح كبير إعلان القرار التاريخي النافذ فورا للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، والإعداد لفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة”.

وأضافت الهيئة ذاتها أن القرار المذكور “من شأنه القضاء على الإرهاب بالمنطقة وضمان حق الشعب الصحراوي في العيش بكرامة وعدالة داخل وطنه الأصلي المغرب، وفق المقاربة المغربية التي ندعمها، والتي من شأنها حل النزاع المفتعل وإحلال الأمن والسلام بالمنطقة”.