"مندوبية السجون" تفتح الأبواب للزيارة العائلية

"مندوبية السجون" تفتح الأبواب للزيارة العائلية
صورة: أرشيف
الأربعاء 19 ماي 2021 - 02:32

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تنظيم الزيارة العائلية بصفة استثنائية ولمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ 25 ماي الجاري، وذلك وفقا لشروط محددة.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ للمندوبية، “بالنظر إلى التطور الإيجابي للوضعية الوبائية على مستوى جميع جهات المملكة وخلو المؤسسات السجنية تماما من أية إصابات بـ”كوفيد 19″ في صفوف النزلاء، وبالنظر إلى أهمية الزيارة العائلية ولما لها من وقع على نفسية النزلاء في الحفاظ على العلاقات الأسرية والروابط العائلية”.

وأضاف البلاغ أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم، من أجل إخبارهم بالموعد المحدد للاستفادة من الزيارة العائلية.

وذكر البلاغ بأنه، في إطار الجهود التي بذلتها من أجل حماية نزلاء المؤسسات السجنية والموظفين العاملين بها، “قامت المندوبية العامة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل تحصين المؤسسات السجنية من انتشار فيروس “كوفيد 19″، عبر التقليص في مرحلة أولى من عدد الزيارات العائلية، ليتم في ما بعد توقيفها والسماح بها لفترات محددة وفق شروط تنظيمية تم اعتمادها لهذا الغرض لضمان تحصين المؤسسات السجنية من انتشار الوباء”.

الحالة الوبائية الزيارة العائلية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كوفيد- 19

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