مندوبية السجون تكشف حصيلة التلقيح ضد كورونا‎

مندوبية السجون تكشف حصيلة التلقيح ضد كورونا‎
صور: هسبريس
الجمعة 5 فبراير 2021 - 01:49

تتواصل، بمختلف المؤسسات السجنية، عملية التلقيح التي تستهدف موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأوردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنها قامت تعبئة الأطقم الطبية لهذه المؤسسات للمساهمة في إنجاح هذه العملية التي تتم تحت إشراف مصالح وزارة الصحة والسلطات المحلية.

وكشفت المندوبية أنه قد تم، إلى غاية يوم الأربعاء 3 فبراير الجاري، تطعيم ما مجموعه 2385 موظفة وموظفا من بين الفئة المستهدفة خلال المرحلة الأولى.

وقد شملت هذه العملية، إلى حد الآن، موظفي 57 مؤسسة سجنية وخمس مديريات جهوية، إضافة إلى الإدارة المركزية والمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت وملحقاته بإفران.

وأكدت المندوبية العامة أن عملية التلقيح قد جرت في ظروف جيدة وفي احترام تام للإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا، ووسط انضباط وحس عال بالمسؤولية من جانب كافة الموظفين.

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