مندوبية الصحة بأزيلال تنظم حملة طبية بواولى

مندوبية الصحة بأزيلال تنظم حملة طبية بواولى
صورة: هسبريس
الخميس 22 أبريل 2021 - 04:49

نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال، الأربعاء، بالمركز الصحي واولى، حملة طبية لكشف وتتبع مرضى السكري خلال شهر رمضان المبارك.

واستفاد من هذه المبادرة، التي شاركت فيها الأطر الصحية بالمندوبية والمركز الصحي بواولى، 320 شخصا من ساكنة واولى والمناطق المجاورة لها.

وشملت العملية، التي أشرف عليها عادل آيت حدو المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، 71 استشارة في الطب العام و122 كشفا عن مرضى السكري و127 كشفا عن فيروس “كورونا” المستجد.

وذكرت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال، في معطيات تحصلت عليها هسبريس، أن هذه الحملة الطبية جرت في ظروف جيدة وفي احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.

ولفتت المعطيات ذاتها إلى أن هذه الحملات الطبية الخاصة بكشف وتتبع مرضى السكري ستتواصل خلال شهر رمضان الكريم، ومن المرتقب أن يستفيد أزيد من ستة آلاف شخص من هذه الكشوفات.

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