مندوبية الناظور تتوصل بدفعة "اللقاح الصيني"

توصلت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالناظور، الخميس، بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وحسب مصدر مطلع لهسبريس، فقد بلغ عدد الجرعات التي نقلتها شاحنة وسط إجراءات أمنية مشددة إلى مقر المندوبية بوسط الناظور، حوالي 16 ألف جرعة.

يذكر أن المندوبية الإقليمية للصحة بالناظور تلقت يوم الأحد الماضي الدفعة الأولى من اللقاح البريطاني “أسترازينيكا” المصنع في الهند.

وتعمل مندوبية الصحة حاليا على إعدادا وتجهيز مختلف المراكز استعدادا لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في مختلف مدن وجماعات الإقليم.

وسيتفيد من عملية التلقيح في مرحلته الأولى، حسب وزارة الصحة، مهنيو الصحة البالغون من العمر 40 سنة فأكثر، والسلطات العمومية والجيش ونساء ورجال التعليم ممن تزيد أعمارهم عن 45 سنة، إضافة إلى الأشخاص المسنين البالغة أعمارهم 75 سنة فأكثر.