مندوبية وزارية: صفة حقوقي وأكاديمي لا تخول لمنجب حصانة قانونية

أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن وضعية المعطي منجب، الذي تم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال، كأكاديمي أو كناشط حقوقي لا تخوله حصانة قانونية أو وضعية امتياز تجعله في منأى عن الخضوع لتطبيق القانون كباقي المواطنين.
التأكيد ورد في بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إثر إصدار بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية منشورات بخصوص قضية اعتقال المعطي منجب، تدعو من خلالها إلى إطلاق سراح المعني بالأمر.
وقالت المندوبية الوزارية، في بلاغها، إن السلطات المغربية توضح في هذا الصدد أن اعتقال المعطي منجب يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية ودون أي تضييق، شأنه في ذلك شأن كل المواطنين المغاربة.
وأضاف البلاغ أن ظروف اعتقال المعطي منجب عادية، وتتطابق مع الضوابط المنظمة للمؤسسات السجنية بالمملكة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ملف المعني بالأمر معروض حاليا على أنظار الجهة القضائية المختصة، وفي مراحله الأولى.
وتابعت المندوبية بأنه “لا يحق لأي سلطة أو جهة أخرى التدخل في مجرياته احتراما لضمانة سرية الأبحاث والتحقيقات ولمبدأ استقلالية السلطة القضائية انسجاما مع أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، ومع ما هو مكرس بموجب الدستور والقانون بهذا الخصوص”.
وخلص البلاغ إلى أن الدعوة إلى إطلاق سراح المعني بالأمر تشكل محاولة للتأثير على المسار العادي لهذا الملف القضائي، وتدخلا في شؤون سير العدالة التي تملك وحدها صلاحية النظر والبت في أفعال يشتبه في ارتكابها من طرف المعني بالأمر، ووفقا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.
الحصانة القانونية معطاة فقط للناهبين في صمت؛ أما المثرثرين باسم حقوق الشعب فلا حصانة لهم.
صفة وزير ورئيس جماعة وبرلماني أو من خدام الدولة تعطيك الحصانة من المحاكمة والسجن وحتى إن حوكمت ففي حالة سراح والحكم مع وقف التنفيذ.شكون تيعرف شي وزير أو برلماني أو خادم الدولة فايت تحبس ورجع مانهبه
المغاربة الخوا الخوت راهم كلهم ممثلين بحال مالين فيلم كازا نيكرا كمثل الذي اعطوه مال الشعب ليتمتع به و كلهم هكذا يمثلن على المغاربة المساكين يمصون القليل الذي كدوا و عرقوا علية و امثال مول كازا نيكرا و اولاد عيوش كلهم يتمتعون بخير اللمغاربة المحرومين من الك لاصحة لا تعليم لااكل لا و لا …..فقط عصر المغربي الفبقير لدفع ما ليس له المسكين كلهم ممثلين البرلماني ممثل الوزير ممثل البرفسور مدير معهد ممثل
المشكل هو مد المنظمات الدولية بتقارير عن الوضع الداخلي بالمغرب، بمقابل مالي، هل يدخل هذا السلوك في دائرة التخوين؟
صفة وزير أو برلماني أو رئيس جماعة أو خادم الدولة تعطيك حصانة كاملة فاسرق وارتشي فلن تحاكم أو تسجن فالسجن للصحافيين والمناضلين والمزاليط
تفارقو مع السيد وشوفو البزناسة في الشمال وأولئك الذين يشيدون عقارات شاهقة ومقاهي VIP في فاس مكناس وووو
طبعا في إطار حماية الفساد والتهام ما تبقى من الحريات العامة للشعب المغربي وبعدما أصبح غابة سوداء مخيفة لا يمكن الاعتماد على الكفاءة الأكاديمية لكون الفساد يستمد قوته من الجهل في حين أن ناشطا حقوقيا من وزن المؤرخ والأستاذ الجامعي المعطي منجب يفضح آليات اشتغال الفساد لذا تنتزع عنه الحصانة القانونية والحقوقية ليكون عبرة لباقي الحقوقيين.
باختصار نعيش ردة حقوقية ونلتمس من الملك محمد السادس حفظه الله أن يتدخل لوضع حد لهذا النزيف الحقوقي الخطير .
الحقوقي المعطي منجب كفاءة وطنية لا ينبغي تبديدها داخل زنازن السجون وهو الذي اشتغل أستاذا جامعيا بأمريكا وفضل الرجوع الى المغرب لخدمة الوطن.
المفسدون المتورطون في نهب المال العام معروفون والقضاء يجب أن يشرع في محاكمة الذين يعتدون أيضا على القيم الأخلاقية ومواقع التواصل الاجتماعي تعج بالشواذ والممحرفين الذين يعربدون بلا حسيب ولا رقيب.
اوا مزيان غير دخل لشي منظمة حقوقية ولا ولي اكاديمي او برلماني تولي عندك الحصانة وصافي ارا ما عندك للسرقة والنهب وتبييض الأموال وحرگ الضو لحمر وقتل گاع انت صافي راه ما كاينش لي يدوي معاك… وحتى ايلا حصلتي راه المنظمات الدولية يدافعوا عليك ويحميوك… غير دور معاهم من هاذاك الشي لي سرقتي وصافي… وهاذي هي السيبة…
الله يعطيكم الصحة والله عجبتوني يجب احترام المسؤولين المغاربة ويجب احترام المؤسسات ماشي غير لي مشا لاوربا او امريكا يجي يفهم علينا را حنايا عايشين حسن منهم بمليون مرة وبعزنا وتنحترمو المؤسسات ديال بلادنا. غير مشاو لامريكا ووحلو لقاو الحياة صعيبة والحكرة والفقر وبغاو ينتقمو من المغرب بلاد الخير والخمير كلشي واكل كلشي شارب ومبرع ومقهوي خمسة ديال المرات فالنهار والخدمة ولله الحمد موجودة والعام زين هاهي الحقيقة. هوما مشاو لامريكا لقاو الحكرة والضعف والفقر والفلوس والو وبداو يفهمو ولكن شكون كيتبعهم غير الفاشلين فحالهم. الناس كتخدم بذراعها ماشي بالسعاية والنصب فيوتوب والادسنس يا عديمي الكرامة. ياك مشيتو لامريكا ونساونا ماتجيوش لعدنا ما عدنا ما نديرو بيكم باغيين المشاكل للمغرب باش نعيشو فحالكم ملصقين. اذا كنتو رجال قولو هاد الهضرة لشي امريكي لما يشبع فيكم تصرفيق وتمرميق عايشين غير بيناتكم والله ما يديها فيكم شي واحد تماكين عايشين عيشة الذبانة فالبطانة. وشوفو المغرب بزاف عليكم معيدين ومبرعين والحمام كل خمسة ايام والحلاقة كل عشرين يوم ونتوما كتحسنو لريوسكم هههه. عاش الملك والحموشي الرجل الشريف
القضاء فوق الجميع..وعلى الناس الالتزام به جميعا.وقد سبق لدول ان تدخلت سابقا في احكام القضاء .في قضيايا الصحافة والحسيمة وووو
المشكل ليس في التدقيق في حسابات المتهمين البنكية! الإشكالية في العدالة الانتقائية. هل يخضع جميع المسؤولين و خصوصا السياسيين لنفس العملية؟ الاقتصاد منهار، الاقتراض في تصاعد، الإنتاج في تراجع، المديونية في ارتفاع صاروخي، الميزان التجاري في عجز متفاقم، ميزان القيم ابتلعه موازين، الأسرة في تفكك، البطالة في تفاقم … هل الأمور عادية لنقف عند من ثبت أنهم يقفون أمام العدالة و يتبين أنه عندهم نقط مشتركة : يكتبون أو يناضلون؟ هل صرف الميزانيات بخير، هل تقارير المجلس الأعلى للحسابات بيضاء من الخروقات، هل الانتخابات نظيفة، هل الحسابات و العقارات لدى المواطنين العاديين و السياسيين في الداخل و الخارج مشروعة؟ الإسرائيليون سيحجون بعد التطبيع و بسببه بالآلاف و هم خدموا في جيش الاحتلال. فيهم من ارتكب مجازر و أعمال إرهابية؛ و ربما اغتيالات خارج القانون. سيدخلون بدون تدقيقات؟ تم قطع العلاقات مع إيران بسبب التشيع، تهاجم تركيا بحجة التَّأَخْوُن. هل سيفتح الطريق بكل حرية أمام التصهين؟هذه هي الإشكالية الحقيقية!
لكن صفة مواطن تخول له المتابعة القضائية النزيهة والحق في ان لا يوصف بالاتهامات حتى تقول المحكة كلمتها..
ولا يحق للقراء ولا الصحافة ولا المجتمع المدني ان يقف في وجهه ونعته باالاوصاف التي نسمعها هنا وهناك…
شكرا هسبريس..
يا سلام..عليوة
و بأي صفة أيها القضاء النزيه أطلق سراح خالد عليوة و هو في حالة سجن والآن يمارس الأعمال كما يحلو له..بل الادهى أنه فاز بطلب عروض عمومي من أجل إنجاز ” دراسة ” ..يا سلااااام
هذا الشخص ، هو مجرد مواطن كبقية المواطنين ، يجب ان يحاكم ، من خالف القانون يجب ان يحاكم ويعاقب ، القانون فوق الجمييييييييييع ،
كما العادة فعلا ،كل من يطالب بحقه في هذا البلد او يعري على عورة المفسدين ،يتابع بعيدا كل هذا في قضايا الحق العام أو الجنايات الملفقة .لانه بهذا تكونون بمنءى عن الدفاعات والمنظمات الحقوقية الأجنبية .لتبرير الاعتقال .
نتفق جميعا ان الدولة المغربية تبذل مجهودات كبيرة لمحاربة الفساد و الفاسدين لكن هناك فاسدون يتعاملون مع القوى الاجنبية لضرب وطنهم و تشويه سمعته مقابل حفنة من الدولارات و هناك فاسدون يكتفون بالنهب لكن لا يتخابرون مع تلك القوى الاجنبية و لا يمدونها بتقارير مغرضة مفبركة تخدم اعداء وحدتنا الترابية و تضر بمجهودات الدبلماسية المغربية التي تقارع الاعداء على كل الجبهات و لكم واسع النظر في الحكم على من هو اخطر هل الفاسد الذي يكتفي بما سرقه و ينزوي عن الانظار و قد يعترف او لا يعترف بجرمه ام الفاسد الذي يسرق و يخرب و يؤذي بوجه مكشوف و يدعي النزاهة و البراءة و الصدق.