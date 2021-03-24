منصة ترسخ الحس المقاولاتي لدى شباب اشتوكة

أحدثت بإقليم اشتوكة آيت باها، تجسيدا لفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، “منصة الشباب وفضاء الابتكار الاجتماعي”، بغية استقبال الشباب والاستماع إليهم وتمكينهم من آليات مختلفة ومتكاملة لتحقيق طموحاتهم وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل وتلبية حاجياتهم وانتظاراتهم وتطوير الحس المقاولاتي لديهم، بالإضافة إلى توفير فرص التكوين الملائمة لمختلف المشاريع التي ينوون إطلاقها وتقديم الدعم في مجال إنشاء المقاولات، وفقا لمعطيات قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها.

وحسب المصدر ذاته، فإن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رصدت حوالي 970 ألف درهم لإحداث وتجهيز وتسيير هذه المنصة الشبابية قصد القيام بمختلف المهام المؤطرة لها”، حيث أنيطت مهمة تسييرها إلى جمعية “اتحاد المقاولين الذاتيين”، التي أطلقت برنامجا عمليا للقيام بتلك الأدوار، من خلال “برمجة عمليات تواصلية مكثفة تستهدف الشباب، وتنظيم دورات تكوينية عن بعد لتعزيز ثقافة المقاولة، مع الحرص على الإنصات لمختلف حاملي المشاريع، وتنمية حس الابتكار والإبداع في المشاريع المقدمة، بالإضافة إلى البحث عن طرق التمويل وتدبير مختلف المراحل وصولا إلى إنجاز عدد من المبادرات الشبابية في مجال المقاولة والأعمال”.

وأضافت معطيات قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم سالف الذكر أن هذه المنصة تمثل “استجابة واقعية لانتظارات شباب إقليم اشتوكة آيت باها في مطلب أساسي يخص الولوج إلى سوق الشغل وتشجيع خلق المقاولة، وتسهيل الولوج إلى المعلومة القطاعية، وتعزيز التفاعل بين مختلف المتدخلين في مجال تنمية المقاولات، مع تكوين وتأطير شباب الإقليم وتوجيههم لخلق مشاريع تهم سلاسل الإنتاج الواعدة، واستغلال الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة بمختلف جماعات الإقليم”.