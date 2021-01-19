منطاد "ترامب الرضيع" في متحف لندن

استحوذ متحف لندن على منطاد “ترامب الرضيع”، الذي هو عبارة عن رسم كاريكاتوري قابل للنفخ على شكل طفل برتقالي غاضب يرتدي حفاظة، ويحمل هاتفا ذكيا يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعدما ظهر لأول مرة خلال احتجاجات عام 2018، ضد أول زيارة رئاسية لترامب إلى المملكة المتحدة.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح البالون، الممول من الجمهور، رمزا معترفا به عالميا لمقاومة رئاسة ترامب، بعد تحليقه فوق لندن و”إدنبره” في يوليوز من السنة المذكورة. كما ظهر بعدها المنطاد في دول أخرى، مثل فرنسا والأرجنتين وإيرلندا والدنمارك.

وحسب ما نشره موقع “ميوزيم أسوسييشن”، فقد أعلن متحف لندن عن إمكانية إضافة “الطفل الرضيع” إلى مجموعة الأشياء التاريخية، إدراكا لأهمية الاحتجاج بهذا الشكل.