منطقة أمنية ثانية تدعم المرفق الشرطي بالعيون  

تعزز المرفق الشرطي بمدينة العيون، الأربعاء، بتدشين منطقة أمنية ثانية، تعكس مفهوم شرطة القرب، وتكرس مفهوم الشرطة المواطنة وتتوخى تقديم خدمات أمنية ذات جودة للمواطنين والمواطنات.

وتقع البناية الأمنية على مساحة تفوق الهكتارين، وتهدف إلى تعزيز التواجد الأمني بالنفوذ الجغرافي التابع لها، الذي يشمل أساسا حيزا مجاليا شاسعا (مدينة الوحدة وتجزئتي الوفاق و25 مارس)، كما تروم مواكبة النمو الديمغرافي الذي تعرفه عاصمة الصحراء المغربية.

وقال حسن أبو الذهب، والي أمن العيون، إن افتتاح المنطقة الأمنية الثانية بحي الوفاق بالعيون يندرج في إطار تنزيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، “التي ترمي إلى عصرنة وتطوير وتحديث المرفق العام الشرطي قصد تلبية حاجيات الموطنين والمواطنات الأمنية”، موضحا أن الغاية تكمن أيضا في تجويد الخدمات المقدمة بمواصفات حديثة ترتكز بالأساس على مفهومي الشرطة المواطنة وشرطة القرب.

وأضاف أن إحداث هذه البنية الأمنية “يأتي مواكبة للنمو الديمغرافي وللتوسع العمراني الذي تعرفه مدينة العيون، وكذا لمسايرة الأوراش والمشاريع التنموية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن هذه البنية التي شيدت على مساحة تجاوزت الهكتارين، “تتوفر على مواصفات عصرية حديثة، تضم مختلف المصالح، من شرطة قضائية وأمن عمومي واستعلامات عامة”.

ومواصلة لمسيرة التحديث الشرطي للمرافق الأمنية، ذكر أبو الذهب بإعطاء انطلاقة العمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بسابقة في ولاية أمن العيون، مسجلا أن هذه الفرقة مزودة ومعززة بكفاءات وخبرات مهنية من أجل مواجهة كل الأخطار والتهديدات الناجمة عن المتفجرات والمواد الناسفة.

يذكر أن حفل التدشين عرف حضور الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ومسؤولين عسكريين وأمنيين، إضافة إلى منتخبين وفعاليات مدنية.