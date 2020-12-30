منظمات تونسية تدعو إلى إطلاق سراح منجب

طالبت منظمات تونسية غير حكومية، الأربعاء، السلطات المغربية بـ”الإفراج فورا” عن المؤرخ والناشط الحقوقي معطي مُنجب الذي أوقف الثلاثاء على خلفية قضية تبييض أموال.

وندّدت 22 منظمة تونسية، من بينها “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” و”المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب”، بـما سمته “اضطهاد هذا الأكاديمي والكاتب المغربي البارز”، واصفة الاتهامات الموجّهة إليه بأنها “سياسية” و”غير عادلة”.

وطالبت المنظمات السلطات المغربية بالإفراج عنه فورا.

وأوقف مُنجب الثلاثاء وأودع سجن العرجات، في ضواحي الرباط.

وفي مطلع أكتوبر، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق مع منجب وأفراد من عائلته “حول أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال”، وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية “تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية (…) لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها” من طرف منجب وأفراد عائلته.