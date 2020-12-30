منظمات تونسية تدعو إلى إطلاق سراح منجب

طالبت منظمات تونسية غير حكومية، الأربعاء، السلطات المغربية بـ”الإفراج فورا” عن المؤرخ والناشط الحقوقي معطي مُنجب الذي أوقف الثلاثاء على خلفية قضية تبييض أموال.
وندّدت 22 منظمة تونسية، من بينها “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” و”المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب”، بـما سمته “اضطهاد هذا الأكاديمي والكاتب المغربي البارز”، واصفة الاتهامات الموجّهة إليه بأنها “سياسية” و”غير عادلة”.
وطالبت المنظمات السلطات المغربية بالإفراج عنه فورا.
وأوقف مُنجب الثلاثاء وأودع سجن العرجات، في ضواحي الرباط.
وفي مطلع أكتوبر، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق مع منجب وأفراد من عائلته “حول أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال”، وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية “تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية (…) لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها” من طرف منجب وأفراد عائلته.
هههه هذا أمر وليس إلتماس وتطلب منظمات تونسية المغرب بالإفراج عن منجب فورا ولماذا لم تأتي هذه المنظمة وتحكم المغرب أحسن مادامت تعطيه الأوامر..يتدخلون فيما لا يعنيهم.هل تدخل المغرب يوما في بلادهم حتى يتدخلوا فينا.وغي شؤوننا الداخلية.عحيب امرهم
مؤخرا جعر المخزن وأرسل الكثير من المناضلين والصحافيين الشجعان إلى الحبس دون أن يسجن ولو واحدا المرتشين والشفارة الكبار.لنتخيل أن منجب قد بيض (ماشي البيض) الأموال فأين كبار التبييض ؟علاش مامشدودينش؟
كان من الاجدر للتوانسى الاهتمام بالشان الداخلي لان منجيب طرحت عليه اسءلة محددة كايها الناس ليتبث من اين بالاموال التي اشترى بها الاراظي والمنازل
بلا جواب لا اعتقد ان الشخص يمكن ان يتمتع بالحرية لانه لا يعقل ان يدافع على حقوق الانسان وهو لا يريد ان يبرء دمته
واخيرا اتمنى من الجمعيات التونسية التركيز على التجاوزات التي يتعرض لها المواطنون من الشرطة يوميا
الديمقراطية لا تتجزا
المنظمات التونسية المزعومة ليست سوى كراكيز تهاجم المغرب بالوكالة و بالقابل و خاصة قطر و الجزائر
ان تطالب منظمات حقوقية تونسية باطلاق سراح المعطي منجب فورا هو تدخل سافر في شؤون القضاء المغربي ،والمتهم بريء حتى تتبث ادانته فلم يحاكم بعد. فلماذا هذا التسرع ،وتونس لديها مشاكل داخلية كثيرة فلتهتم هذه المنظمات بما يعانيه المواطنون التونسيون من مشاكل ،فبعد 9 سنوات من قيام ثورة الياسمين لم تستقر الاوضاع بعد في تونس. كما ان هذه المنظمات التونسية لم تصدر اي بيان يندد بما تقوم به البوليزاريو من خرق لحقوق الانسان في تندوف.
عجيب حقوقي مغتني يخضع للتحقيق بتهمة غسل الأموال و الإثراء الغير مشروع هذا بحد ذاته تناقض ههه أشك أن هذه الجمعيات مستقلة الله إعطينا وجهكم القانون فوق الجميع المحكمة هي التي تعدل
في نضري لا يمكن متابعته أن لم يكن فعلا مدنبا و ان هناك فعلا أدلة تدينه و لا سيما أنه سياسي و يمكن أن يدافع عليه من منظمات حقوقية و غيره . و في متل هاته الجرائم التي تخص غسيل الأموال من السهل الحصول على أدلة . لانه ممكن أن تكون هناك تحويلات بنكية و اشرية و غيره
ومن تكون هذه المنظمات النكرة حتى تعطي الأوامر للمغرب في شؤونه الداخلية، فاليدخلوا في جحورهم ويهتموا بإفلاس دولتهم تونس التي لم تعد خضراء
التونسيين منذ إسقاطهم لبن علي وهم يعتقدو بأنهم أوصياء على حقوق الإنسان وبلادهم واحة للديمقراطية ! نقول لهذه الجمعيات التونسية مطالبكم وتنديدكم وجهوه للخروقات والانتهاكات الموجودة ببلادكم أما المغرب فهو أكبر من أن ينتظر منكم أو من غيركم أن تعطوه الدروس في حقوق الإنسان أو في أي شئ آخر وغير مسموح لكم ولأي أجنبي أن يحشر أنفه في شؤوننا الداخلية
وأظن تنديدهم هذا مدفوع الأجر من جارتهم الغربية التي تتحكم بكل شئ ببلادهم ؟