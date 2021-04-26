منظمة الصحة: الوضع في الهند أكثر من مؤلم

اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية الاثنين أن الوضع في الهند “أكثر من مؤلم”، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة.
وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي إن “منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا آلافا من قوارير الأكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية”.
وخلال أيام أغرقت “المتحورة الهندية” البلاد في الفوضى، ما أدى إلى إعلان دول عديدة عن تقديم مساعدات عاجلة للهند.
وسجلت الهند الأحد 350 ألف إصابة في يوم واحد.
وفي العاصمة نيودلهي يصف شهود ممرات المستشفيات المليئة بمرضى كورونا والعائلات التي تتوسل لتأمين الأكسجين أو سرير لمرضاها. ويموت حتى البعض أمام أبواب المستشفى.
وقال تيدروس: “نشرت منظمة الصحة أكثر من 2600 عامل صحي لتقديم مساعدة ميدانية ودعم أنشطة المراقبة والتوصيات التقنية وجهود التطعيم”.
وأضاف: “لم تكن أهمية التلقيح يوما بهذه الأهمية”.
انها حرب عالمية بيولوجية يا ناس، القضية ولات فيها إن وإن ، شخصيا لست اتيق في الدول العظمى التي تريد اغراق العالم في فوضى لا يرتى لها.
الله يحفظ بلدنا العزيز من النعرات التي يريدون اغراق الدول فيها ويحفظ ضعفاء العالم.
هاذ المسرحية ليس لها نهاية حتى تركع يا إما الامريكان او الصين.
يلعبون بحياتنا ككل لمصالحهم الشخصية وحياتنا عندهم بحال الزبل ولو قتلو نصف العالم.
انه ثمن الاستهتار و ضريبته ثقيلة ويؤديها حتى من كانوا ملتزمين بالقواعد الصحية مع الاسف…..
كورونا فليطوكس الذي سيطهر الكرة الأرضية من الآفات البشرية الغير صالحة للبقاء والتي تمثل عالة بالنسبة للكرة الأرضية.
مليار نسمة صالحة أفضل من 7ملايير ونصف نسمة لاتصلح لشيء سوى إفساد كوكبنا.
الهند لم تفعل كالصين اللتي فكرة بالدرجة الاولى في تلقيح مواطنيها,بل كانت سخية مع عديد من الدول.
هنا يظهر بان سياسة التقطير على الدول من طرف الصين اعطت اكلها بالنسبة لخطتها.
اصحاب طلقونا الشكاوى بكم الله ، اش غدي يقولوا لا قدر الله وقع لنا بحال الهند .
اصحاب صلاة التراويح اش غدي يقولو يلا وصلنا الى ما وصلت اليه الهند .
اصحاب المؤمرة يمكن حتى الهند كيكدبو في الاعداد
يجب فرض إغلاق الحدود الشامل على الهند حتى تمر هذه المحنة إن شاء الله و حتى لا ينتشر المرض من جديد كما وقع في الوهلة الأولى مع الصين.
البعض يستخف بكورونا و يسخر من إحصاءات وزارة الصحة، منهم من يشكك حتى بوجود الوباء، منهم من يقسم بأغلض الإيمان بأنها مسرحية، و آخرون يتهكمون من التلقيح. هدا متال حي على خطورة الوباء. المغرب و مند أكتر من سنة و هو يناشد المواطنين بوصلات تلفزية تحسيسية و إجراءات للحد من تفشي الوباء. نزلت القواة العمومية للشوارع و لقحت ملايين المغاربة و الأجانب و دلك متل هده السيناريوهات. الحمامات، التراويح، الحافلات إقفال المقاهي ……. كلها تبقى هامشية أمام فضاعة المرض.
الهند زيدها على المغرب تقدم لا يظهر في الشعب و عدم تطوير المنظومة الصحية و يظهر جليا في احتلالها للرتب الاولى في معدل العبودية الحديثة لا اهتمام بالانسان
صورة توضح الكل و رسالة الى اصحاب بغنا نخرجوا .
رسالة للمغاربة باش يجمعو راسهم الامر خطير ماشي الضحك ، راه الهند هذي 4 قوة اقتصادية في العالم و بلاد صناعي بامتياز و يصنع اغلب معداته و في الاخير بسبب الاستثهار و لا مسؤولية الشعب وصلوا الى هذه الحالة
الهند مصاب كل ثانية و حنا المغاربة كيقولك مكاينش فيروس بغي يخرج يصلي التراويح و يجلس في المقاهي حتى الصباح
واش بحال ميري زيديهي ابناهي بحال السلام عليكم
نتمنى للشعب الهندي أن يتغلب عن هذا الوباء. لطفك يارب.
قول للمنظمة الصحة العالمية هاذ التلاعبات ديالكم مغادي تسالي حتى تفقروا الشعوب وتغرقوهم ديون… احنا الحمد لله الإنسان المغربي مربي مناعة ضد هذه الأمراض.
اللهم لطفك يارحيم عافاكم خذو حذركم وأقلها ارتداء الكمامة والله احنن القلوب لانها الانسانية جمعاء لا نريد ولا يحبذ ان يقع حتى العدو فهذ الكارثة اللهم عافينا يامغيث وهذا يحز في النفس البشرية
بعد الصين، و المتحور البريطاني و الجنوب إفريقي و و و … يريدون الآن تهويل العالم بدولة بحجم الهند، لكي لا ينقطع خيط ما يدعونه من حجج للتحكم في الشعوب، و قطع أرزاق العباد و سحق الطبقة المتوسطة … ” وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر”
هذه رسالة واضحة للذين كانوا يحرضون على الفوضى في بلادنا من خلال استغلال بعض المراهقين وبعض الأميين حول صلاة التراويح ….وكان هدفهم هو زرع الفتنة في وطننا…