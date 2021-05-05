منظمة الصحة تؤكد نجاعة لقاح "سينوفارم"

أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ثقتهم في أن جرعتين من لقاح “سينوفارم” الصيني فعالتان للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق، على ما تسمى قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية.
يذكر أنه كان من المقرر أن تبث منظمة الصحة العالمية، هذا الأسبوع، فيما إذا كانت ستوافق على اللقاحين الصينيين “سينوفارم” و”سينوفاك” لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد فيروس “كوفيد-19”.
أوروبا وأمريكا يحاربون كل ما هو صيني فهل ستأخذ أوروبا بتوصية الصحة العالمية خاصة أن أوروبا تمنع السفر إلى أراضيها عن الملقحين ب “سينوفارم” الصيني
كل لقاحات ناجحة جدا جدا الا لقاح اللدي صنعه المغرب ..
كنتمنى مايتزادش الطلب على اللقاح الصيني ويستمر المغرب بالتوصل بالجرعات
لاصحة عالمية ولابحزنون مابااك الذي صنع اللقاح يقول واعترف أنه ليس فعال…كفا استحمار الشعوب..إني لاأشم مضي وزارة الصحة في المغرب تمهد الطريق لإستعمال هاذا اللقاح في المغرب..هاذا كل في الموضوع..وزياده على هاذا الكل في العالم يعلم اللقاح الصيني غير فعال.
ابحث في يوتوب عكس المعلومة “الصين تعترف بعدم فعالية لقاحها في الحماية من فيروس كورونا”
الخبر الاصلي :
خبراء منظمة الصحة العالمية واثقون من أن جرعتين من لقاح #سينوفارم الصيني فعالتان للتصدي لفيروس #كورونا ولكنهم غير واثقين من البيانات الصينية الخاصة بالأعراض الجانبية بحسب رويترز.
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