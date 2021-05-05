منظمة الصحة تؤكد نجاعة لقاح "سينوفارم"

منظمة الصحة تؤكد نجاعة لقاح "سينوفارم"
صورة: محمد العبوسي
الأربعاء 5 ماي 2021 - 12:44

أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ثقتهم في أن جرعتين من لقاح “سينوفارم” الصيني فعالتان للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق، على ما تسمى قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية.

يذكر أنه كان من المقرر أن تبث منظمة الصحة العالمية، هذا الأسبوع، فيما إذا كانت ستوافق على اللقاحين الصينيين “سينوفارم” و”سينوفاك” لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد فيروس “كوفيد-19”.

سينوفارم فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • محمدين
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 12:48

    أوروبا وأمريكا يحاربون كل ما هو صيني فهل ستأخذ أوروبا بتوصية الصحة العالمية خاصة أن أوروبا تمنع السفر إلى أراضيها عن الملقحين ب “سينوفارم” الصيني

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • islama
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 12:49

    كل لقاحات ناجحة جدا جدا الا لقاح اللدي صنعه المغرب ..

    -16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العالمية
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 13:02

    كنتمنى مايتزادش الطلب على اللقاح الصيني ويستمر المغرب بالتوصل بالجرعات

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 13:15

    لاصحة عالمية ولابحزنون مابااك الذي صنع اللقاح يقول واعترف أنه ليس فعال…كفا استحمار الشعوب..إني لاأشم مضي وزارة الصحة في المغرب تمهد الطريق لإستعمال هاذا اللقاح في المغرب..هاذا كل في الموضوع..وزياده على هاذا الكل في العالم يعلم اللقاح الصيني غير فعال.

    -5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عن غير مسمى
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 13:15

    ابحث في يوتوب عكس المعلومة “الصين تعترف بعدم فعالية لقاحها في الحماية من فيروس كورونا”

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abdo
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 13:19

    الخبر الاصلي :

    خبراء منظمة الصحة العالمية واثقون من أن جرعتين من لقاح #سينوفارم الصيني فعالتان للتصدي لفيروس #كورونا ولكنهم غير واثقين من البيانات الصينية الخاصة بالأعراض الجانبية بحسب رويترز.

    لا تعليق!!!

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الفد والريحاني والأصدقاء القدامى
الأربعاء 5 ماي 2021 - 10:46 3

الفد والريحاني والأصدقاء القدامى

صوت وصورة
مع المخرج هشام الجباري
الأربعاء 5 ماي 2021 - 10:32

مع المخرج هشام الجباري

صوت وصورة
هيسطوريا: الحاج المسفيوي القاتل المتسلسل
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 22:30 3

هيسطوريا: الحاج المسفيوي القاتل المتسلسل

صوت وصورة
منازل الروح: أعظم طريقة لعبادة الله
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 17:00 3

منازل الروح: أعظم طريقة لعبادة الله

صوت وصورة
CMR وتحويل معاش التقاعد
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 14:25 8

CMR وتحويل معاش التقاعد

صوت وصورة
المؤسسة المتعددة الوظائف للنساء
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 13:25

المؤسسة المتعددة الوظائف للنساء