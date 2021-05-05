منظمة الصحة تؤكد نجاعة لقاح "سينوفارم"

أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ثقتهم في أن جرعتين من لقاح “سينوفارم” الصيني فعالتان للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق، على ما تسمى قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية.

يذكر أنه كان من المقرر أن تبث منظمة الصحة العالمية، هذا الأسبوع، فيما إذا كانت ستوافق على اللقاحين الصينيين “سينوفارم” و”سينوفاك” لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد فيروس “كوفيد-19”.