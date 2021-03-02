منظمة الصحة تستبعد "اختفاء الجائحة" هذه السنة

قالت المنظمة العالمية للصحة إنها تعتقد أنه “من غير المرجح أن تنتهى جائحة كورونا خلال الأشهر المقبلة”.

وقال مايكل رايان رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، “أعتقد أنه من المبكر للغاية، وغير واقعي، التفكير في أننا سوف نقضى على الفيروس بحلول نهاية العام”.

وأضاف رايان: “ما نستطيع فعله، إذا كنا أذكياء، تقليل الحالات التي تحتاج إلى قصد المستشفيات وأعداد الوفيات؛ ومختلف وجوه المأساة المرتبطة بهذه الجائحة”.

وينصب تركيز المنظمة، حاليا، على إبقاء حالات العدوى منخفضة قدر الإمكان، وتطعيم الكثير من المواطنين عبر أرجاء العالم.

وأشار رايان، في الموعد نفسه، إلى أن الوضع المتعلق بتوصيل جرعات اللقاح تحسن مقارنة بـ10 أسابيع مضت، على الرغم من وجود تحديات كبيرة في التوزيع، مشيرا إلى أن “الفيروس مازالت لديه اليد العليا”.

كما ذكر المسؤول في المنظمة أنه “إذا بدأت اللقاحات في التأثير ،ليس فقط على الوفيات وليس فقط ضمن الحالات التي تحتاج لرعاية المستشفيات، ولكن على حالات العدوى النشطة وخطورة انتقال الفيروس، أعتقد أننا سوف نسير نحو السيطرة”.