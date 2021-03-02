منظمة الصحة تستبعد "اختفاء الجائحة" هذه السنة

منظمة الصحة تستبعد "اختفاء الجائحة" هذه السنة
كاريكاتير: عماد السنوني
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:30

قالت المنظمة العالمية للصحة إنها تعتقد أنه “من غير المرجح أن تنتهى جائحة كورونا خلال الأشهر المقبلة”.

وقال مايكل رايان رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، “أعتقد أنه من المبكر للغاية، وغير واقعي، التفكير في أننا سوف نقضى على الفيروس بحلول نهاية العام”.

وأضاف رايان: “ما نستطيع فعله، إذا كنا أذكياء، تقليل الحالات التي تحتاج إلى قصد المستشفيات وأعداد الوفيات؛ ومختلف وجوه المأساة المرتبطة بهذه الجائحة”.

وينصب تركيز المنظمة، حاليا، على إبقاء حالات العدوى منخفضة قدر الإمكان، وتطعيم الكثير من المواطنين عبر أرجاء العالم.

وأشار رايان، في الموعد نفسه، إلى أن الوضع المتعلق بتوصيل جرعات اللقاح تحسن مقارنة بـ10 أسابيع مضت، على الرغم من وجود تحديات كبيرة في التوزيع، مشيرا إلى أن “الفيروس مازالت لديه اليد العليا”.

كما ذكر المسؤول في المنظمة أنه “إذا بدأت اللقاحات في التأثير ،ليس فقط على الوفيات وليس فقط ضمن الحالات التي تحتاج لرعاية المستشفيات، ولكن على حالات العدوى النشطة وخطورة انتقال الفيروس، أعتقد أننا سوف نسير نحو السيطرة”.

التلقيح ضد الجائحة المنظمة العالمية للصحة الوضعية الوبائية فيروس كورونا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • البوهالي
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:38

    مرحبا وألف مرحبا بكرونا لقد تعودنا عليك واستأنسنا بك ولا مشكل عندنا أن تبقى معنا إلى 2022 أو حتى 2032

    -34
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ribati
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:38

    سبحان الله هاد المنظمة من نهار بدات الجائحة و هي غير التشاؤم و النظرة السودوية

    43
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • karim
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:39

    مخطط النظام الماسوني معروف مسبقا فالهدف اطالة الجائحة لاسقاط اكبر عدد من الشركات ولدفع الدول نحو الاقتراض والتعجيل بالنظام العالمي الجديد وخروج الدجال.

    لكن كيد الله لكم لم يظهر بعد ,فأعدوا واستعدوا

    20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مسمار جحا
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:39

    لا توجد توقعات هي خطط مدروسة مسبقا من طرف لوفي الصحة العالمي الماسوني الذي يذر الملايير نتيجة بيع اللقاح للحكومات و كلما طالت الجائحة زادت استفادتهم و ربحهم و غناهم و خبثهم و لكن يد الله فوق أيديهم إنما يقول له كن فيكون، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و أخرجنا منهم سالمين..
    الماسونين اغتنوا على ظهر شعوب العالم من بيع أسلحة و التحكم في السوق العالمية للادوية و التحكم في بنوك العالم و امتلاك ثلثين من احتياطي الماء الشروب عبر العالم كل شيء في أيديهم تقريبا و لكن يد الله فوق أيديهم

    20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mouatene
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:55

    شركات اللقاح لها استراتيجياتها من اجل الربح على اقصى مدة زمنية 2022. 2023 2024 2025 …..
    لهاذا فالفيروس لن ينتهي

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عالية
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:33

    هده المنضمة لديها اهداف اخرى و اتخدت كورونا كسبب لتحقيق اهداف اقتصادية….
    كورونا مرض عادي كباقي الامراض وانما من جعل كورونا قاتلة هو الاعلام و الخبراء و المنضمة العالمية الصحية التي نهجو سياسة التخويف و التهويل لتركيع الشعوب ….
    تخيل لو لم يشير الاعلام لكورونا لكانت وفيات عادية كما كانت من قبل …اشارت دراسة عالمية ان معدل الوفيات في كل سنة هو نفسه في هده السنة اي لا وجود لتغيير

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تطوان تتنفس تحت الماء
الإثنين 1 مارس 2021 - 23:05 2

تطوان تتنفس تحت الماء

صوت وصورة
فيلات فاخرة في دار بوعزة
الإثنين 1 مارس 2021 - 20:32 20

فيلات فاخرة في دار بوعزة

صوت وصورة
معاناة الرحل في منطقة إيش
الإثنين 1 مارس 2021 - 19:33 4

معاناة الرحل في منطقة إيش

صوت وصورة
الشاي في ڭلميم
الإثنين 1 مارس 2021 - 17:30 4

الشاي في ڭلميم

صوت وصورة
صاري وعنف شباب مونتريال
الإثنين 1 مارس 2021 - 14:31 7

صاري وعنف شباب مونتريال

صوت وصورة
حجاج .. نقاش في السياسة
الأحد 28 فبراير 2021 - 22:20 96

حجاج .. نقاش في السياسة