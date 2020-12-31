منظمة الصحة تمنح المصادقة الطارئة للقاح "فايزر"

منحت منظمة الصحة العالمية، الخميس، المصادقة الطارئة للقاح “فايزر – بايونتك”؛ وهو ما يمهد الطريق للدول في جميع أنحاء العالم للموافقة بسرعة على استيراده وتوزيعه.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن القرار يجعل لقاح “فايزر – بيونتك” أول لقاح يحصل على تصديق طارئ من منظمة الصحة العالمية، منذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

من جهتها، قالت ماريانجيلا سيماو، المسؤولة عن الحصول على الأدوية في منظمة الصحة العالمية، “هذه خطوة إيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19”.

يُذكر أن هذه الآلية يمكن أن تلجأ إليها المنظمة في حالات الطوارئ الصحية؛ وهو ما يتيح للدول، التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بأن تحدد سريعا فاعلية أي دواء، أن تحصل على وسائل علاج بسرعة أكبر.