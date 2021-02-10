منظمة الصحة توصي بلقاح أسترازينيكا للمسنين

منظمة الصحة توصي بلقاح أسترازينيكا للمسنين
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 16:55

أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.

وفي توصياتها المرتقبة جداً حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح “حتى لو كانت نسخ متحوّرة منتشرة في البلد”.

خبراء اللقاحات لقاح "أسترازينيكا" منظمة الصحة العالمية نسخ متحوّرة

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‫تعليقات الزوار

1
  • الشريف
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 17:05

    أزيد من 250 مليون شخص لقح عبر العالم ولم تسجل أي وفاة بفيروس كورونا لمن تلقا اللقاح.على ما يبدو ان نهاية هذا اللعين اقتربت.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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