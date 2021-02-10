منظمة الصحة توصي بلقاح أسترازينيكا للمسنين
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 16:55
أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.
وفي توصياتها المرتقبة جداً حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح “حتى لو كانت نسخ متحوّرة منتشرة في البلد”.
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أزيد من 250 مليون شخص لقح عبر العالم ولم تسجل أي وفاة بفيروس كورونا لمن تلقا اللقاح.على ما يبدو ان نهاية هذا اللعين اقتربت.