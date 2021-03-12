منظمة الصحة توصي بمواصلة استخدام "أسترازينيكا"
هسبريس ـ أ.ف.ب
الجمعة 12 مارس 2021 - 14:21
قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد “كوفيد-19” بعدما أوقفت عدة دول التطعيم، خوفًا من التسبب بتجلط في الدم.
وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية للصحافيين: “نعم، يجب أن نواصل استخدام لقاح أسترازينيكا .. لا يوجد سبب يستدعي عدم استخدامه”.
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الاخبار المتداولة في صحافة اوروبا الشمالية، انهم طالبوا من المواطنين عدم استعمال لقاح استرا سينيكا بعدما ظهرت بعض الاعراض الجانبية على الملقحين. من جملة هاته الاعراض انتفاخ في مكان التلقيح، حكة مواءمة، واصفرار على الوجه، وتقلص في شهية الاكل. اغلبية الملقحين لم يستطيعوا الذهاب الى اعمالهم في اليوم الموالي بسبب الثعب والخمول الذي اصابهم.
دول كالدنمارك، ايساندا، النورفيج و النمسا تحترم شعوبها فهامش الأمان عندها أكبر فلن تسمح باستعماله ان كانت هناك شبهة.
المغرب محتاج لي اللقاح الدول لي توقفت على اللقاح استرازينكا تسايفطوا لينا