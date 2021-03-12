منظمة الصحة توصي بمواصلة استخدام "أسترازينيكا"‎

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد “كوفيد-19” بعدما أوقفت عدة دول التطعيم، خوفًا من التسبب بتجلط في الدم.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية للصحافيين: “نعم، يجب أن نواصل استخدام لقاح أسترازينيكا .. لا يوجد سبب يستدعي عدم استخدامه”.