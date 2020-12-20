"المرأة التجمعية" تقارب أدوار بناء مجتمعي سليم

احتضن المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار ببني ملال، السبت، ندوة حول “دور المرأة في بناء مجتمع سليم”، نظمتها منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة.

وأشرف على تأطير الندوة، التي حرص منظموها على تطبيق التدابير الوقائية لحفظ سلامة المشاركين فيها، كل من نورة المنعم، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، ومحمد ازماون، أخصائي نفسي.

وقالت حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، في كلمة لها بالمناسبة، إن “المرأة المغربية ساهمت جنبا إلى جنب مع الرجل في تنمية المجتمع، ولعبت أدوارا قيادية في جميع المجالات، رغم المساعي الرجعية التي تريد عرقلة مسيرتها”.

وأكدت غزيل أن “المرأة سجلت منذ عصور خلت حضورا متميزا، وحققت إنجازات هامة وثقها التاريخ”، مضيفة أن “المرأة المغربية رائدة في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والفنية”.

من جهتها، أكدت نورة المنعم أن “النساء المغربيات أثبتن مع مرور الوقت جدارة استحقاقهن لمشاركة الرجال في بناء المجتمع وتطويره”، مشيرة في هذا الإطار إلى أن “سبب ذلك يعود إلى النجاحات العديدة التي حققتها النساء في مختلف مجالات العمل، رغم أن المرأة كانت تعد دائما الكائن الأضعف الذي يحتاج إلى الرعاية والحماية والاهتمام، لكونها عاجزة اقتصاديا واجتماعيا وعاطفيا”.

وفي السياق ذاته، عالج محمد ازماون الموضوع من ناحية الواقع السيكو-اجتماعي للمرأة المغربية، مؤكدا أن “سيادة التربية الذكورية رسخت فكرة تبعية المرأة للرجل، وكرست لديها فقدان الثقة بالنفس”، ومشددا على أنه “للخروج من هذا الإطار النمطي وجب الاشتغال على التمثلات الاجتماعية للمرأة، مع ضرورة تأهيلها في الجانب الأسري، وتمكينها اجتماعيا بهدف تحقيق الهدف المنشود”.