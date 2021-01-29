منظمة تشرع في تأسيس "حزب يساري جديد"

قالت “منظمة 10 ماي من أجل التغيير” إن أعضاء مكتبها الوطني اجتمعوا من أجل مناقشة أهم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد، والتداول في مسار تجربتها بعد مرور 4 سنوات ونيف على مؤتمرها التأسيسي، مشيرة إلى “التضييق التعسفي الذي تتعرض له من أجل حق مناضليها في التنظيم والتعبير جراء حرمانها من وصل إيداع الملف”.

وأشارت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، إلى أن أعضاء مكتبها الوطني “ينوهون بالعمل النضالي والتعبوي لمناضلات ومناضلي المنظمة داخل الإطارات النقابية والحقوقية والمدنية… وعلى مستوى العمل اليومي بجانب الفئات الشعبية بمناطق تواجدها، في انسجام تام مع مبادىء المنظمة وقيمها، وكذا المواقف المشرفة التي عبرت عنها المنظمة خلال العديد من المحطات السياسية والاجتماعية التي طبعت السنوات الأربع الأخيرة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “المكتب أعلن في اجتماعه الشروع في الإعداد الأدبي والتنظيمي والتعبوي للمحطات المقبلة، استنادا إلى النتائج التي أفرزتها عملية التقييم الأولي للسنوات الأربع من هذه التجربة، وكذا طبيعة السياق الدولي والوطني الراهن”.

وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، “سيباشر المكتب خلال الأشهر القليلة المقبلة عملية الإشراف على حلقات نقاش داخلي بين مناضلات ومناضلي المنظمة بشأن الأرضية الفكرية والسياسية المؤطرة لعملها، قصد التحول إلى حزب يساري من أجل المساهمة في تحقيق وطن للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.