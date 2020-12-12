منظمة تصنف المغرب ضمن 25 بلدا باعثا لثاني "أوكسيد الكبريت"

حذرت منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) من مخاطر انتشار ثاني أكسيد الكبريت (SO2)، وهو غاز عديم اللون ملوث للهواء ينجم عن حرق الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز، مؤكدة أنه يشكل خطرا على صحة الإنسان ويؤثر سلبا على نقاوة الهواء.
وصُنف المغرب في الرتبة 24 ضمن البلدان الـ25 التي بعثت الكمية الأكبر من ثاني أكسيد الكبريت الناتج عن الأنشطة البشرية في العامين 2018 و2019، بحسب المعطيات التي نشرتها منظمة السلام الأخضر بناء على تقديرات وكالة “ناسا” الأمريكية.
وتصدّرت القائمةَ دولةُ الهند، تلتها روسيا، فالصين، لكن هذه الدول على الرغم من كونها المصدر الأكبر لانبعاث ثاني أكسيد الكبريت في العالم، إلا أنها سجّلت انخفاضا في الانبعاثات، بينما سجّل المغرب ارتفاعا في انبعاث الغاز المذكور بنسبة يُحتمل أنها في حدود 15 في المئة.
وتُعتبر المملكة العربية السعودية الباعث الرابع الأكبر في العالم لثاني أكسيد الكبريت، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجّلة ارتفاعا طفيفا في سنة 2019، بعدما تمكنت من خفض نسبة الانبعاثات بشكل كبير خلال سنتي 2017 و2018.
وجاء المغرب في التربة 30 ضمن أكبر 50 بؤرة عالمية لانبعاث ثاني أكسيد الكبريت التي تستخدم احتراق الفحم كمصدر أساسي لتوليد الطاقة، حيث صُنّف الجرف الأصفر بالمغرب ضمن هذه البؤر الباعثة لـ “SO2” الناجم عن احتراق الفحم.
وبخصوص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت الناجمة عن الأنشطة البشرية، فد صُنف المغرب في الرتبة 24 من أصل أبرز خمسة وعشرين بلدا تصدر فيها الانبعاثات، مسجّلا ارتفاعا محتملا بنسبة 78 في المئة، بينما صُنفت الهند أكبر باعث، تلتها روسيا في الرتبة الثانية، ثم الصين فالمملكة العربية السعودية.
وأكدت منظمة السلام الأخضر في تقريرها الذي أعدته بشراكة مع مركز أبحاث الطاقة والهواء النقي، أن ثاني أكسيد الكبريت يؤدي إلى تدهور الأنظمة الإيكولوجية، كما أن له تداعيات على صحة الإنسان، بما في ذلك الوفاة المبكرة.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه يتوجب على البلدان التي تصدر أكبر كميات من ثاني أكسيد الكبريت أن تتوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري، وتستبدله بمصادر آمنة ومستدامة أكثر، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، وأن تعزز القيود على الانبعاثات.
توصيات تقرير “غرينبيس” تتناغم مع التوجه الذي يسير فيه المغرب في المجال الطاقي، حيث أكدت أن جائحة فيروس كورونا وضّحت أكثر أهمية توجيه الأموال المخصصة لمصادر الطاقة إلى الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن الوقود الأحفوري في سنة 2020 بات مصدرا مندثرا للطاقة، حيث أصبحت العديد من محطات توليد الطاقة بالفحم حول العالم مهملة إلى حد كبير، أو متوقفة عن العمل أو على وشك الإقفال.
المغرب يحتل المرتبة الاولئ عالميا من حيث انتشار ثاني اوكسيد الكبريت من اجل انتاج الحامض الكبريتي والحامض الفوسفوري,والمتضرر الرئيسي هو المواطن المغربي من شدة قوة الثلوث الناجمة عن SO2 وخصوصا بمدينة اسفي والجرف الاصفر بالجديدة وهذا الثلوث تعاني منه ساكنة اسفي منذ 1967 تاريخ ابتداء تشغيل المركب الكيماوي,زائد وبنفس المدينة انشاء محطة حرارية ضخمة لانتاج الكهرباء والتي تعمل بالفحم الحجري وانتم تعرفون خطورة الفحم الحجري الذي تنبعث منه كذالك غازات اوكسيد او اوكسايد الكبريت والمحطة ستستفيد منها دول اوروبا الغربية الجنوبية وخصوصا جنوب فرنسا واسبانيا والبرتغال وجبل طارق والمتضرر الكبير هم ابناء اسفي,انا ما زلت لم افهم بعد كي حصل المغرب الاسبوع الماضي علئ المرتبة السابعة لحماية البيئة وبيئة المغرب جد ملوثة بالسموم والازبال? انا لا افهم كيف اخنوش يتكلم عن المغرب الاخضر بمساهمة المكتب الشريف للفوسفاط في حين ان مكتب هذا الاخير اي OCP هو السبب في تلويث بيئة اسفي والجديدة حتئ جعل منها مغرب اسود من كثرة الثلوث المنبعث من مركباته الكيماوية?
, Nuisibles pour la santé et l'environnement , ces gaz toxiques qui se répandent dans l’atmosphère sont le signe dun vrai problème écologique fatal qui détruira l'humanité si nous ne le combattons pas a temps !ces virus qui se répandent dans l'air et causent des maladies incurables et mortelles dont la plupart des peuples souffrent et suffoquent en même temps!! agissons tous pour respirer un air sain cest notre desir le plus cher et combattre' l’origine de sa dégradation !!
والله هذي البلاد تجمع كل متناقضات مند اسبوع مضى خرجتم علينا بان المغرب وصل الى المرتبة السابعة في إستعمال الطاقة الخضراء و اليوم في المرتبة 24 في تلويث الجو
الدول المذكورة كلها دول مصنعة و غنية وربما قد يمكن تفسير نسبة الثلوت فيها وعقلنته عندما تكون الصناعات تدخل على هاته الدول بلايير الدولارات، الغريب هنا هو اننا وباستثناء الفوسفاط و صناعات قليلة فاننا لا ننتج سوى الخضر والفواكه. فلماذا كل هذا التلوث؟
ولهذا السبب سيضاف إلى توقيت المملكة ساعة اضافية اخرى للتقليل من الانبعاثات الغازية.
بالفعل…..على المغرب ان يقوم بتوقيف السيارات التي تفوق 20 سنة عن الخدمة….اوروبا ممنوع السيارات القديمة….
فرنسا لها اكثر من 40 مليون سيارة و المغرب 4 ملايين سيارة…
الدول المتقدمة بدات تتخلى على الفحم الحجري عاد المغرب قام ببناء اكبر محطة لطاقة الحرارية لانتاج الكهرباء بالفحم الحجري في اسفي مقدهمش السم الي تيشمو الناس اديال المكتب الشرريف للفوسفاط زادونا حتي الفحم الحجري..اجي نقول ليكم من الاحسن تنزلو على المدينة شي قمبلة درية او نموتو فمرة بلاما تبقاو تتقتلو فينا بالامراض المزمنة او الموت البطيء
المغرب من بين الدول الملوثة في العالم (غير كثرة السيارات في المدن تدل على مستويات التلوث و الخنقة و زيد انبعاثات المعامل لا حسيب و لا رقيب أنهم يقتولوننا ببرودة دم ….)
مرة شي منظمات كيصنفوا المغرب من ضمن أربع دول الأولى في العالم التي تحافظ على البيئة. داب قال ليك من الدول الأكثر تلويثا للبيئة…. وا فهم شي حاجة…. ثم الدول الأكثر تدميرا للبيئة هي الدول المصنعة و المنتجة للنفايات النووية إلخ….
هادي هي قسمة بني فضل شي ددا البردعة وشي خدا لبغل. احنا ما شفنا من هاد الغاز او البترول أو حتى الفحم المسبب لهذه الانبعاثات إلا الأدخنة والأمراض.
ما كنسمعو شي ترتيب أو كلاسمون مزيان إلا فالمصاىب والكولرث الله يحضر السلامة أما الشغل والصحة والسكن اللائق فديما فآخر ترتيب مع الهواة
خاص ثمن ليصانص ينقص باش مانستعملوش المازوط لي هو اكبر ملوث وخاص مصادرة الطوموبيلات لي عمرها 20 عام او اكثر والاكثار من الطرام وتخصيص ممرات للدراجات فهي جيدة للجو والصحة وتشجيع الطاقة الشمسية والريحية
هذه تصنيفات مضحكة، كما لو أننا قوة صناعية عظمى،
الهدف واضح وضوح الشمس، هناك سياسة تروم إتهام المواطن المغلوب على أمره بتلويث المناخ تمهيدا لفرض ضرائب جديدة عليه بداعي استعمال عائداتها "لمعاجة ما أفسده من البيئة"…
مزيدا من الكذب، ومزيدا من السلب والنهب.