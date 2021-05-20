منظمة حقوقية تندد بممارسات الجيش الإسباني

في سياق المستجدات الحقوقية والسياسية المرتبطة بحالات الهجرة غير النظامية التي تمّت الأسبوع الجاري إلى سبتة المحتلة، نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بما أسمته “الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي نهجها الجيش الإسباني، وما قام به الصليب الأحمر الإسباني بخصوص طالبي اللجوء”.

يأتي هذا بعد دخول ما يزيد عن 8000 مهاجر غير نظامي إلى سبتة المحتلة التابعة للتاج الإسباني، من بينهم مغاربة أطفال وراشدون، ومواطنون قادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول عربية.

وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن “استهجانها لما قامت به السلطات الإسبانية بخصوص طلبات اللجوء التي تقدم بها يمنيون وسوريون ومهاجرون من دول جنوب الصحراء التي تعاني من الاضطرابات السياسية”، ودعت السلطات الإسبانية إلى “الالتزام باتفاقية 1951 الخاصة باللجوء، وقبول طلبات الباقين ممن ولجوا إلى المدينتين، مع ضرورة احترام السلطات الإسبانية للمصلحة الفضلى للطفل، سواء بالنسبة للمعاملات اللاإنسانية التي عومل بها الأطفال أو بالنسبة لعملية ترحيلهم”.

في هذا السياق، قال بوبكر لركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن “يمنيا تمّ تمزيق جواز سفره، وبعدما تحدث طالبوا لجوء مع “الهلال الأحمر” وعرّفوا بصفاتهم، سلموهم للعسكر الإسباني، وعنِّفوا وأرجعوا إلى المغرب، في عدم احترام لاتفاقية جنيف عام 1951″.

وتحدث رئيس المنظمة الحقوقية عن مجموعة من التجاوزات الموثّقة شفاهيا وكتابة في حق عدد من طالبي اللجوء، فضلا عما تظهره الفيديوهات المصورة من الجانبين المغربي والإسباني حول “الاستخدام المفرط للقوّة، والإهانات والسب”.

وحول القاصرين المغاربة غير المرافقين، قال لركو إن “الصورة واضحة، وتُظهِر إخراج المئات منهم بشكل واضح، علما أن اعتبار المصلحة الفضلى للطفل كانت تقتضي تخييرهم”.

وأضاف: “يجب على إسبانيا التي تتبجح بموضوع حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر نموذجا في حقوق الإنسان، أن يتعاملا بالحد الأدنى الذي هو التعامل الإنساني؛ فهذه انتهاكات لحقوق الإنسان داخل الاتحاد، وهناك التزامات بحقوق الإنسان يجب الوفاء بها”.

وعن التدبير المغربي لهذا المستجد، أورد لركو أن “هناك ضبابية حول المسألة، فهناك تسريبات تظهر وكأن المغرب ترك الباب مفتوحا، في حين إن هذه العمليات تقع كل شهر، فإذا وجد المرشحون للهجرة الجوّ هادئا يغتنمون الفرصة، ويحاولون المرور، وعندما ينتشر الخبر بين المهاجرين والقاصرين، يحاولون جميعا الهجرة”.

ورغم ذلك، فالنسبة للحقوقي المغربي هناك “إشارات غير رسمية” حول سماح المغرب للمرشحين للهجرة بالانتقال إلى سبتة، وهي إشارات وصفها بـ”غير المسؤولة”؛ لأن “هذا لا يقال ولا يُفعل، فتعريض الأطفال للتهلكة تهمة خطيرة”.

ورفض المتحدث ربط هجرة الأطفال بالفقر، قائلا: “نؤمن بأنه بعد إغلاق سبتة ومليلة، كل من كانوا يعيشون من التهريب المعيشي يجب أن نجد لهم حلا جذريا. وعندنا فئة متأثرة مباشرة هي نساء التهريب، وفئة متأثرة بشكل غير مباشر هي التجار الصغار في تطوان والفنيدق وغير ذلك من المدن”، مبرزا أنه مع ضرب الاحتكار بيد من حديد، “لكن هذه الفئات التي كانت تعيش من عملها مجموعة من الأسر، تأثرت بالظّرف ليس فقط في تطوان والفنيدق، بل طنجة والقصر الكبير والدار البيضاء ووجدة، وغيرها”.

هذا الوضع يتطلّب، وفق رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، “حلا جذريا، وإنصافا أكبر للفئات المتضررة والفئات الهشّة، حتى لا تبقى لنا ذرائع مثل الفقر للحديث عن الهجرة؛ فالهجرة غير مرتبطة بالحاجة فقط”.