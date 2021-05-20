منظمة حقوقية تندد بممارسات الجيش الإسباني

في سياق المستجدات الحقوقية والسياسية المرتبطة بحالات الهجرة غير النظامية التي تمّت الأسبوع الجاري إلى سبتة المحتلة، نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بما أسمته “الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي نهجها الجيش الإسباني، وما قام به الصليب الأحمر الإسباني بخصوص طالبي اللجوء”.
يأتي هذا بعد دخول ما يزيد عن 8000 مهاجر غير نظامي إلى سبتة المحتلة التابعة للتاج الإسباني، من بينهم مغاربة أطفال وراشدون، ومواطنون قادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول عربية.
وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن “استهجانها لما قامت به السلطات الإسبانية بخصوص طلبات اللجوء التي تقدم بها يمنيون وسوريون ومهاجرون من دول جنوب الصحراء التي تعاني من الاضطرابات السياسية”، ودعت السلطات الإسبانية إلى “الالتزام باتفاقية 1951 الخاصة باللجوء، وقبول طلبات الباقين ممن ولجوا إلى المدينتين، مع ضرورة احترام السلطات الإسبانية للمصلحة الفضلى للطفل، سواء بالنسبة للمعاملات اللاإنسانية التي عومل بها الأطفال أو بالنسبة لعملية ترحيلهم”.
في هذا السياق، قال بوبكر لركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن “يمنيا تمّ تمزيق جواز سفره، وبعدما تحدث طالبوا لجوء مع “الهلال الأحمر” وعرّفوا بصفاتهم، سلموهم للعسكر الإسباني، وعنِّفوا وأرجعوا إلى المغرب، في عدم احترام لاتفاقية جنيف عام 1951″.
وتحدث رئيس المنظمة الحقوقية عن مجموعة من التجاوزات الموثّقة شفاهيا وكتابة في حق عدد من طالبي اللجوء، فضلا عما تظهره الفيديوهات المصورة من الجانبين المغربي والإسباني حول “الاستخدام المفرط للقوّة، والإهانات والسب”.
وحول القاصرين المغاربة غير المرافقين، قال لركو إن “الصورة واضحة، وتُظهِر إخراج المئات منهم بشكل واضح، علما أن اعتبار المصلحة الفضلى للطفل كانت تقتضي تخييرهم”.
وأضاف: “يجب على إسبانيا التي تتبجح بموضوع حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر نموذجا في حقوق الإنسان، أن يتعاملا بالحد الأدنى الذي هو التعامل الإنساني؛ فهذه انتهاكات لحقوق الإنسان داخل الاتحاد، وهناك التزامات بحقوق الإنسان يجب الوفاء بها”.
وعن التدبير المغربي لهذا المستجد، أورد لركو أن “هناك ضبابية حول المسألة، فهناك تسريبات تظهر وكأن المغرب ترك الباب مفتوحا، في حين إن هذه العمليات تقع كل شهر، فإذا وجد المرشحون للهجرة الجوّ هادئا يغتنمون الفرصة، ويحاولون المرور، وعندما ينتشر الخبر بين المهاجرين والقاصرين، يحاولون جميعا الهجرة”.
ورغم ذلك، فالنسبة للحقوقي المغربي هناك “إشارات غير رسمية” حول سماح المغرب للمرشحين للهجرة بالانتقال إلى سبتة، وهي إشارات وصفها بـ”غير المسؤولة”؛ لأن “هذا لا يقال ولا يُفعل، فتعريض الأطفال للتهلكة تهمة خطيرة”.
ورفض المتحدث ربط هجرة الأطفال بالفقر، قائلا: “نؤمن بأنه بعد إغلاق سبتة ومليلة، كل من كانوا يعيشون من التهريب المعيشي يجب أن نجد لهم حلا جذريا. وعندنا فئة متأثرة مباشرة هي نساء التهريب، وفئة متأثرة بشكل غير مباشر هي التجار الصغار في تطوان والفنيدق وغير ذلك من المدن”، مبرزا أنه مع ضرب الاحتكار بيد من حديد، “لكن هذه الفئات التي كانت تعيش من عملها مجموعة من الأسر، تأثرت بالظّرف ليس فقط في تطوان والفنيدق، بل طنجة والقصر الكبير والدار البيضاء ووجدة، وغيرها”.
هذا الوضع يتطلّب، وفق رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، “حلا جذريا، وإنصافا أكبر للفئات المتضررة والفئات الهشّة، حتى لا تبقى لنا ذرائع مثل الفقر للحديث عن الهجرة؛ فالهجرة غير مرتبطة بالحاجة فقط”.
كل من سقط بين يدي السلطات الإسبانية في هته الفترة سيؤدي الثمن غاليا انهم حاليا مكشرين عن انيابهم.
من أوحى وسهل هذه الهجرة الحاطة من كرامة المواطن المغربي والمعبرة عن معاناته داخل وطنه هل هي مسيرة ولد زروال في نسخة اخرى اخراج مقزز وبليد
على من تضحكون؟ على من تريدون ان تنطلي الالاعيب؟ ربما على المداويخ… واش قارة كاملة هاجمة و بغيتو اسبانيا تتفرج و تقولهم زيد؟؟ راه الحماق و من الغباء التفكير بهذا الشكل. ضربني و بكا سبقني و شكا. مشكل الصحراء و البوليزاريو كان يجب حله بمعزل عن هذا الهراء كان يجب الاحتجاج بطريقة افضل تحفظ فيها كرامة البلاد و العباد و يقطع بها دابر البوليزاريو لا ان تفضحوا البلاد اكثر و اكثر ثم تلقوا بعد ذلك باللائمة على الجيش الاسباني. طريقة جد غبية اضعفت موقف المغرب و نسفت جهوده و جعلتنا أضحوكة العالم مع العلم ان المغرب قبل على ان يتقاضى اجره لمراقبة جحافل المهاجرين …
راه الاعلام ديالنا لزيرو مالهم مايديرو برامج اخبار خاصة حول صور اعتداء العسكر الاسباني على القاصرين المغاربة بالعصي هنا في اسبانيا الاعلام ديالهم حاضيين غير هادشي كايبينو صور مغاربة كيقولو بلي مالقاو ماياكلو فالمغرب ولا خدمة لاوالو شوهو ببلادهم طمع عما الشباب المغرور بحلم الهجرة
أش تقولينا المنظمة على العصابة الحاكمة والناهبة لي خلات أطفال في عمرهم 10 سنين هاربين وشيوخ في عمرهم 60 سنة منطعين ،حطمو الأمل وكأن بلدنا في حرب،حتى سكان غزة عمرهوم هربو
جميع مقاطع الفيديو التي تظهر الجيش الإسباني يضرب بالعصا مراهقين لا علاقة لهم بالتجاذبات السياسة و حلمهم الوحيد هو العبور للقارة الأوروبية متى وجدوا الفرصة كباقي أقرانهم الأفارقة الذين يعدون بالملايين ، يجب أرشفتها و جمعها كأدلة دامغة للعنف الدي أرتكب بحقهم.
أي جندي يقوم بفعل ما إنطلاقا من تعليمات توجه له من مسؤوليه . الجندي الدي فتح الباب لم يتلقى تعليمات بتعنيف شباب مغامر يطمح لتحقيق حلمه في هذا العالم و لايحمل أي سلاح أو ممنوعات و أيضا لا يعقل أن يتم ضرب و تعنيف الشباب و المراهقين لسبب واحد هو أنهم فقراء و معوزين.
متى كنا نعاقب و نسجن الفرد بسبب فقره !!!
اسبانيا كالت بأنها استقبلت بن بطوش لدواعي إنسانية وعلاش المغاربة لي مشاو لسبة ومليلية لي هي بلادهم مسلوبة مراعو الداعي الإنسانية اوتيهضروا على حقوق المهاجرين
على المنضمة الحقوقية ان تندد بالأمن المغربي والحكومة هم من وضعو الناس في هذه الإهانة وليس الجيش الإسباني الذي يقوم بواجبه اتجاه بلده ولو قمنا بواجبنا مثلهم لما وصلت الأمور لما وصلت اليه الأن
التغرير بقاصرين واستغلالهم لقضاء مأرب واهداف غير واضحة تعتبر من اكبر فضاءح هذا العصر !! وتبين ان من قرر هذه الاحداث وصل الى طريق مسدود ويريد تحويل الرأي العام الى اشياء لا تدخل في الحساب ولا يعرف عواقبها وتعتبر من التفاهات !!
ليس هكذا تسير دولة !! وان كان كذلك فالبلد يتجه للمجهول
المروك لايح زبل انتعو على الجيران ها المخذرات ها الحراقة ها العاهرات احكموا لخماج تاعكم عندكم
السلام عليكم الإخوة
سبانيا عند ها حل واحد يإما الإعتراف بصحراء المغرب والمغرب فقط يإما يرجعو لينا سبتة ومليلية بلا قوة الهدرة أولا نهجمو عليهم فهدوك مدن ديالنا بغاو أولا كرهو.
ههههه سكان سبتة يطالبون الحكومة الإسبانية تدخل…….
ألي معايا أيدير لايك
أخوكم يوسف حيلمي