منظمة: وفيات "كورونا" أكبر من الأعداد الرسمية

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المنسوبة إلى الوباء.
وقالت سميرة أسماء، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للصحافيين بمناسبة صدور التقرير السنوي للمنظمة حول الإحصاءات الصحية العالمية، إن “العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميًا”.
وأفاد التقرير عن ثلاثة ملايين حالة وفاة بسبب “كوفيد-19” بشكل مباشر أو غير مباشر في 2020، بالمقارنة مع العدد الرسمي الإجمالي البالغ 1,8 مليون وفاة.
ومن بعد؟ 3 ملايين من 8 مليار من البشر لا تساوي شيئا ناس وصل الأجل ديالهم و ماتوا و ما كورونا إلا سبب
كورونا الان اصبحت من الماضي .عندما صرحت المنظمة البارحة ان جل اللقاحات الموجودة الآن فعالة ضد كل المتحوريين بما فيهم الهندي انتهى مسلسل هذا الوباء بالنسبة للدول التي لقحت شعبها عكس البعض اللذين لايزلون يبحثون عن جرعة من هنا وهناك ويعتبرون انفسهم قوة إقليمية .الان وقت الجد والعمل عام ونيف من الخمول والكسل وشلل اغلب القطاعات سيكون له اثار وخيمة على الدول اللتي لازالت تتردد في انعاش اقتصادها .كل يوم يمر يكبد البلاد والعباد خساىر بالملايير خاصة صنبور العملة الصعبة بالنسبة للمغرب. القطاع السياحي وما اراك ما القطاع السياحي .الحمد لله اليوم وصلنا الى 20% من نسبة الملقحين ولم يبقى سوى الشباب اللذين لايصنفون في خانة الخطر .و على الارجح فإن اغلبهم اصيب وشفي من الوباء.لهذا وجب لزاما الاسراع بالبدء في شرح خطة الموسم السياحي حتا لا نتاخر عن ركب الدول الاخرى المنافسة وخاصة اولاد بورقعة اللذين يعملون خلال هذه الايام جاهذين لتلطيخ صورة المغرب اللتي عمل على تلميعها خلال عقود في مخيلة زبناء المملكة لذى السياح الاجانب لاستقطابهم وتغيير وجهتهم .
خلاصة القول : وشهد شاهد من اهلها . ظهر الحق وزهق الباطل.
ولكن اتساءل لماذا النفخ في اعداد الوفيات ؟؟؟؟…….؟؟؟
وإن تعددت الأسباب والموت واحد. كورنا سبب العشرات .وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتب مؤجلا
هناك بعض اطباء ينهبون المال وأعمالهم ليست صالحة كما يضنون