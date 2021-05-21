منظمة: وفيات "كورونا" أكبر من الأعداد الرسمية

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المنسوبة إلى الوباء.

وقالت سميرة أسماء، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للصحافيين بمناسبة صدور التقرير السنوي للمنظمة حول الإحصاءات الصحية العالمية، إن “العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميًا”.

وأفاد التقرير عن ثلاثة ملايين حالة وفاة بسبب “كوفيد-19” بشكل مباشر أو غير مباشر في 2020، بالمقارنة مع العدد الرسمي الإجمالي البالغ 1,8 مليون وفاة.