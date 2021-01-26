منع احتجاج أساتذة التعاقد

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‫تعليقات الزوار

10
  • مواطن
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 16:54

    وجب الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه عرقلة حركة المرور ، المتعاقدون يحسبون انفسهم هم علماء النازا ، في حين اغلبهم مستواه ضعيف جدا

    13
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  • حسن
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 16:54

    العقد شريعة المتعاقدين في الشرع و القانون الذي يرفض شيئا لا يقبله من الاساس و ليس قبوله في البداية و عندما يتمكن يبدأ في التشكي و لعب دور الضحية

    20
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  • عبدالغني
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 17:01

    تحية عالية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد،
    هم في الواجهة من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية وحق أبناء الشعب المنكوب في الوظيفة العمومية،
    التعاقد قضية شعب بأكمله.

    -20
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  • وجدي
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 17:09

    كما يقول أهل مصر *إنتو اللي جبتوه لروحكم*ماذا تنظر من قوات حفظ النظام وأنت تنظم وقفات احتجاجية غير مرخصة ومسيرات فوضوية تحتل من خلالها الطرقات والأرصفة وتعرقل حركة السير وتعطل مصالح البلاد وتحدث خللا في النظام وإثارة للإنتباه وهلعا .هل تنتظر أن يأخذوك بالأحضان مثلا أو أن ينضموا معكم لاحتجاجكم ويرددوا شعاراتكم.شيء طبيعي أن تأخذ الشرطة وباقي السلطات الموازية المبادرة وتتدخل لإعادة فرض القانون والنظام بالشارع العام.الشيئ الذي يحيرني هو أنه لماذا يتقدم المرشح للمباراة عن طيب خاطر ويعلم تماما ما هو مقبل عليه.ولكنه بمجرد قبوله والتحاقه بالعمل يستقوي ويتجبر ويطالب بأمور لم يتفق عليها بتاتا وإطلاقا.طبعا مخططهم يعتمد بالأساس على الكثرة والعدد التراكمي من دفعة إلى أخرى ليضغطوا ويلعبوا ورقة الشارع وتعطيل الدراسة وأخذ التلاميذ كرهائن..فأي خسة هذه.وطبعا هم دائما يبحثون على المظلومية والغبن في الإحتجاج والاصطدام مع القوة العمومية لنيل المزيد من التعاطف الشعبي.فالإغماءات والسقوط والصراخ هي في الغالب والمرجح مصطنعة ومخطط لها لغاية في نفس يعقوب.

    14
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  • مجاز
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 17:15

    استاذ هو من فرض على نفسه التعاقد تحية للرجال الشرطة

    12
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  • Jamal
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 17:15

    طلعن هاد المسلسل ديال التعاقد فراسنا سيرو خدمو على راسكوم باراكا من الفشوش ولعب دراري صغار نهار لول مني عارفين تعاقود مدوزوش الكونكور

    18
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  • ادم
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 17:17

    واش الدولة لي خدام فيها التعليم والصحة بالعقدة اوهوما الاساس غادي تزيد القدام

    -8
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  • حكيم
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 17:18

    مشى التعليم مع أمليه السادة رجال التعليم فعز الجائحة ينظمون مظاهرات وبدون إرتداء الكمامة ولا إحترام المسافة هذا هو التعليم عندكم لله في خلقه شؤون

    10
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  • مواطنة 1
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 17:22

    اشمن تنسيقية الله يهديكم ! سيرو تخدمو حشمتو بينا ، احدانا بلاد ملقاوش ماليها حتى شكارة الحليب وساكتين وانتوما الخير فبلادنا الحمد لله موجود وعطاكم الله وظيفة كنتو من قبل غير مبيطلين ، ووجهكم قاسح وتقولو فرض عليكم التعاقد !!! انتوما وقعتو على التزام فيه تعاقد . ناس ما تحشم ما تدير خدمتها بذمة !
    تحية خاصة لرجال الأمن ونتمنى أن يضعوا الحلقة الاخيرة لهذه الاحتجاجات وهذا المسلسل التركي الذي لا ينتهي !

    10
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  • بن محمد
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 17:24

    تخلص اخوية واحتج سعداتك ……وشوفوا هاد بني ادم الي باغي اقري الاجيال القادمة
    كاين مسكين لي ماعندوا حتا فرصة باش اكسب الفرانك هو الاخر في جيبوا …. شي مغاربة رفحتهم كورونا وشي اخرين حمقاتهموم

    2
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