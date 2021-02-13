منع السلطة احتجاج تربويين يعمق الأزمة بين الأساتذة والوزارة الوصية

دأب الأساتذة، منذ انطلاق الموسم الدراسي الجاري، على تنظيم احتجاجات مختلفة، للمطالبة بتنفيذ ملفاتهم المطلبية؛ وهي الاحتجاجات التي تمت مقابلتها بالقوة في أحايين كثيرة.
وفي هذا الإطار قال عبد الوهاب السحيمي، الإطار التربوي والفاعل النقابي، إن ما سماه “القمع الهمجي الذي نتعرض له كأساتذة في جميع الفئات (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات، هيئات أخرى كأطر التوجيه والتخطيط) يؤكد أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في ورطة حقيقية في تدبير السنة الدراسية”.
وأردف السحيمي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه “منذ بداية السنة قلنا إنه لا يمكن تدبير سنة صعبة جدا دون إشراك الفاعلين وفتح نقاش حقيقي مع جميع المعنيين والمعنيات”.
ورأى الفاعل النقابي أن “الوزارة اختارت أن تدبر القطاع بشكل أحادي فوقي؛ وهو ما يؤدي بنا إلى الباب المسدود”، قائلا: “القمع يعمق الأزمات ويؤجج ويزيد الاحتقان”.
واعتبر السحيمي أنه “كلما اقتربت نهاية السنة وموعد الامتحانات الإشهادية يزداد الضغط حدة مع وزارة التربية الوطنية والحكومة”، متابعا: “اليوم، يفضلون لغة القمع لإسكات وقمع كل صوت واحتجاج يفضح هذا التدبير الأعرج والأخرق للموسم الدراسي”.
وأكد المتحدث أن “الوزارة ترفض الجلوس للحوار مع الفئات التي تحتج، وترفض الحوار”، مفيدا بأن هناك “اتفاقا نهائيا بين وزارة التربية الوطنية والنقابات في عدد من الملفات إلا أنها تتنصل من هذا الاتفاق”.
واعتبر الفاعل التربوي أنه “للتغطية على الفضائح تنهج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أسلوب القمع”، مذكرا بالمجهودات التي قام بها الأساتذة من أجل إنجاح السنة الدراسية.
وقال السحيمي إن “الدراسة تتم بالمجهودات الخاصة لرجال ونساء التعليم، فهم الذين يشترون المعقمات والأوراق والأقلام وكل شيء”.
وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، مقاطع مصورة توثق لمنع احتجاجات من قبل خيالة الأمن الوطني في شاطئ مدينة مرتيل.
ونفى مصدر أمني، بشكل قاطع، المزاعم التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لقيام قوات حفظ النظام وخيالة الأمن الوطني بتفريق شكل احتجاجي غير مرخص له وغير مصرح به للسلطات المحلية بشاطئ مرتيل.
وقال المصدر ذاته إن المقاطع والصور المتداولة في وسائط التواصل الاجتماعي تم بترها من سياقها وتقديمها بشكل مغلوط ومشوب بعدم الشرعية، مفندا استخدام أو تسخير خيالة الأمن الوطني في تفريق الشكل الاحتجاجي المذكور.
اهم مطلب هو منح الترقية خارج السلم لاساتدة الابتدا؛ ي و الاعدادي اسوة باساتدة الثانوي….
عيب وعار ان يضرب الاستاذ الذي كاد ن يصبح رسولا بهروات الشرطة، هذا لا يحدث في الجزائر مطلقا.
لقد فضحت هذه السنة الشغيلة التعليمية بشكل كبير .بحيث توضح لدى الجميع نرجسية هؤلاء وتغليبهم لمصالحهم المادية والشخصية على المنفعة العامة.لا تأخذ منهم إلا الشعارات والكلمات الرنانة .يدعون رعونة منهم أنهم أنجحوا الموسمين الدراسيين المنصرم والحالي في ظل الجائحة الوبائية والحال أنها مثلت فترة ذهبية وتاريخية استراحوا واستفادوا واستنفعوا منها ماديا ومعنويا .احتجاجات ومطالب على طول السنة وعرقلة للدراسة وتباكي وادعاء مظلومية وأمور عديدة عهدناها منهم عبر التاريخ.هذا النقابي بالخصوص معروف بشحنه للأجواء وتزييف الحقائق وتنميق الكلام لأغراض خسيسة.
اللي مفهمت فهد الموضوع ديال الاساتدة وش الدولة بززات عليهم يخدمو مع التعلبم ووقعو العقد بزز كل وحد يقرا العقد ويشوف اشنو مكتوب فيه
القمع لن يزيد الوضع إلا تعقيدا واحتقانا ولن يزيد المناضلين إلا إصرارا الناس أصحاب حق والتعليم أولوية فليتعقل المسِؤولون وليغلبوا الحكمة والحوار وليعط المعلم حقه
نموت ونفهم معنى احتجاج غير مرخص به. زعما تخيل معايا الناس باغيا تحتج على الدولة خاصها تمشي عند الدولة تقولها عطينا رخصة باش نحتجو ضدك. الدولة تقولهم أوكي مرحبا ! هههه
هدا هو المغرب بلد الحق و العدالة وحرية التعبير يا المعلقين المغاربة انا اعلم ان هده الاحتجاجات لا تهمكم
لأول مرة في تاريخ المغرب نرى أسرة التعليم تقبل ب “التجرتيل” بالشوارع و هي تمارس لعبة الكر و الفر مع العناصر الأمنية علما بأن لا شيء يدعو إلى الانخراط في هذه المهزلة. من يستحق أن يرسم بعد التعاقد سيرسم، و من لا يستحق ذلك سيطلب منه البحث عن مهنة أخرى. و هناك حقيقة إيجابية أخرى و هي أن الترسيم غير مرهون بكوطا معينة، إذ يكفي أن يثبت الأستاذ كفاءته ليصبح عضوا كامل و دائم العضوية بهيئة التدريس.
واش المدارس فارغة وهم يتسكعون في شارع اضراب يتبعه اضراب معجبكمش تعاقد وكنو فيكن٢النفس وقدمو استقالتكم بغين ترسام بش تغيب كيف بغيتو علاش باش كنتم خدمين في المدارس الخاصة مدرتوش ألاضراب وطلبتم بالحقوق
بلد المنع و القمع ام ماذا؟ المرة الماضية دخلو فيهم بالاحصنة في مارتيل . الاعتقالات في الفنيدق . و كما وقع من قبل في الحسيمة . عندما يغيب الامن المظاهرات تمر في سلمية و حضارة . صحافيين في السجون . اللي دوا يرعف . مع الأسف راحنا ندورو في مكاننا
الأساتذة في المغرب معروفون عبر التاريخ بعرقلة النظام والأمن العام .منذ عهد جلالة الملك المغفور له بإذن الله الحسن الثاني قدس الله روحه.دائما طانوا يخلقون المشاكل ويهولون من الأمور ويتخندقون في صف المغلوب على أمره المقهور المهضوم الحقوق .هم هكذا ولا يتغيرون.دائما يتملصون قدر الإمكان من العمل وأداء الواجب.يحبون العطل والمال لدرجة الجنون والهوس.
دولة تضرب اشراف الناس الذين هم الاساتذة وتهينهم وهذا لم يحدث بالجزائر ابدا