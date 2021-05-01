منع خرجات فاتح ماي

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‫تعليقات الزوار

2
  • khalidov
    السبت 1 ماي 2021 - 16:35

    الناس تموت بسبب التجمعات في الهند وأنتم….

    3
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  • عامل
    السبت 1 ماي 2021 - 16:37

    …محترفو الغواث والشعارات…احترموا القانون وباركا من الهضرة الخاوية…الدفاع عن العمال ليس بهذه الطريقة القديمة..ا

    2
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