منع خرجات فاتح ماي

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تعليقات الزوار2
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روائح مطرح مديونة تقض مضجع ساكنة بالبيضاء
الناس تموت بسبب التجمعات في الهند وأنتم….
…محترفو الغواث والشعارات…احترموا القانون وباركا من الهضرة الخاوية…الدفاع عن العمال ليس بهذه الطريقة القديمة..ا