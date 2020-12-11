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‫تعليقات الزوار

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  • الحياد
    11 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    شكون اخترع كذبة "الحق في السكن" وشكون صدقها? في جميع الدول تتكري او تتشري او تتورث باش تسكن

    23
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  • الاسماعيلي الدواز
    11 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    هذه احدى نتائج الريع
    في تارودانت أنشأت الدولة تجزئة التضامن بقع أرضية نصف مبنية عام 2002 كانت استفادة أصحاب السكن غير اللائق مقابل 40000 درهم للمنزل
    الآن جل من استفادوا باعوا وصرفوا المال ويبحثون عن ريع جديد
    في الحي المحمدي بأكادير عمد هؤلاء في بيكران الى تزويج أولادهم عن طريق تبادل الذكور والاناث بينهم،منهم من حصل على 4 أو 5 قطع مجهزة بالحي عام 2004 الآن أكثرهم باع وأخذ الملايين وانتقلوا الى سفوح الجبال في دوار تووكت وأيت المودن وايغيل ندردور وشيدوا في شعب الجبال كريانات أخرى في انتظار ريع آخر
    وكل هذا على حساب دافعي الضرائب
    أسر يشتغل الزوجان طيلة اليوم ويؤديان الأقساط البنكية 25 سنة + مختلف الضرائب
    وآخرون من ريع الى آخر،وسيلة ذلك هو الصراخ في الشارع العام وقطع المرور
    إنه مغرب الريع
    بشر ناعس حتى 12+كيولد بكثرة=يأخذ الريع
    بشر يجري طيلة اليوم في عمله+ كيولد 1 أو 2 = يؤدي الضرائب التي تتحول ريعا
    هذا هو مغرب الريع…خدم أتاعس على الناعس

    37
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  • Yassir
    12 دجنبر 2020 الساعة 02:12

    En tant que contribuable, ça me fait vraiment mal au coeur de voir des gens comme ça qui attendent tout de
    l'état. De millions de marocains travaillent jour et nuit pour accéder avec grande difficulté à l'immobilier. Il est
    inacceptable que des gens qui saisissent même la
    notion de l'impôt sur le revenu, puisse bénéficier de logements gratuits alors que le vrai contribuable (l'artisan, le policier, l'agent de sécurité, le professeur..) est condamné à payer des traites bancaires jusqu'au dernier jour de savie.

    0
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  • ait baha
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    le droit au logement n'est pas inscrit dans la constitution des droits de l'homme
    il y'a ceux qui ont travailler dure pluse de 20 ans pour acheter une petite maison est d'autre qui vivait dans les bidonville il paye ni eau ni éléctriçité ni rien est on pluse il veulent une maison a 40.000 dhs pour la revendre a un prix élevé est retourner a son bidonville attendre une autre opportunité c'est pas juste

    1
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