منيب تحذّر من "الاحتقان الاجتماعي" وترفض القاسم الانتخابي الجديد

دعت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، السّلطات المغربية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين حتّى تمرّ الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف “مناسبة”، مبرزة أنّ “البلاد تعرف أوضاعا توشك على الانفجار”، وفق تعبيرها.
وأوردت منيب، في حديث لها ضمنته صفحتها الرّسمية على “فيسبوك”، أنّ المغرب يعيش انتقالا ديمقراطيا “أبديا” مع عودة ”السلطوية” وضرب الحريات، خاصة حرية الرأي والتظاهر السلمي، متوقّفة عند ما اعتبرتها “إهانة الأساتذة والأطباء والممرضين والأحكام الجائرة التي تم إعلانها في محاكمات نشطاء الريف”.
وأوضحت المسؤولة اليسارية أنّ “المتابعات القضائية في حق السياسيين والصحافيين يجب أن تسقط لكي نتفادى الانفجار الاجتماعي، خاصة مع زيادة الفوارق الاجتماعية ومظاهر الفقر”، مبرزة أن “هناك ألما جماعيا، وعندما يخرج الناس إلى الشارع تختار الدولة المقاربة الأمنية”.
وانتقلت منيب في حديثها إلى سياق الانتخابات، “التي يجب أن تكون في سيرورة إعادة الثقة للمغاربة والبناء الديمقراطي”، مستدركة بأنّ “الدولة تستعد للانتخابات كأن شيئا لم يقع، بينما يجب إطلاق مصالحة تاريخية مع شمال المغرب وجنوبه وإحداث قطائع مع الأساليب المعتمدة حاليا من محاكمات وتجاوز لقرينة البراءة والإفراج على المعتقلين”.
كما قالت منيب في حديثها: “الاعتقال السياسي محظور في جميع المعاهدات الدولية والقانون الدّولي، بينما تتحجج السلطات في المغرب بعدم وجوده”، لافتة الانتباه إلى أن “أمامنا انتخابات يجب أن تضع لبنة في طريق بناء دولة الحق والقانون، ولا يجب أن تتحول إلى لعبة غير محترمة”، وزادت: “ننتظر تغييرا سياسيا شاملا.. الدولة يجب أن تراهن على التغيير ليس بالقاسم الانتخابي”.
وعبرت القيادية اليسارية عن رفضها القاسم الانتخابي الجديد، موردة أنه “آلية غير ديمقراطية، بينما ننتظر إشارات تهم إصلاح القضاء والكف عن الاعتقالات وتحقيق المصالحة المغربية”، مضيفة: “نريد أن نقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان”، ومتسائلة عن “توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
ودعت منيب في آخر كلامها إلى “تجميع القوى الديمقراطية المؤمنة بالحرية والعدالة لخلق جبهة وطنية ضد هذا التراجع الحقوقي، لتفادي انفجار الأوضاع والانتقال إلى الإصلاحات الدستورية والسياسية”.
شكراً جزيلاً لساستنا الاشقاء على الإطلالة البهيجة والبهية الموسمية التي تتذكرون فيها المولطنين من الانتخابات إلى الانتخابات، دامت لكن المسرات ودامت لنا الأحزان….
باز و باز و باز…. كانت رأس اللائحة الوطنية للانتخابات السابقة و مانجاحتش. و رغم ذلك تتݣول مابغاتش القاسم الانتخابي. عجيب
وأين هو رأي المواطن ، كديرو اللي بغيتو ، كان أولى إشراك المواطن في أي نقاش سياسي يهمه ففي الأخير هو المعني بأي تغيير وبأي برنامج انتخابي إذا كان هناك برنامج في الأصل
ها هي منيب تفند اقوالك ا سي المهاجري برفضها القاطع الانتخابي ؟ ! ومعادلتك 165000 مصوت اعطوا عضوين في البرلمان مقابل 1650000صوت اعطت 125 عضو
لا يضن المسؤولين ان الانتخابات هي الحل !
المغاربة سئموا من نفس الوجوه و نفس الاحزاب
Comme une partie de Poker
المغاربة يدركون ان تكاليف المعيشة ترتفع يوم بعد يوم
متطلبات الحياة لها تكلفة عالية
فعلا هناك فئة تعيش في اكثر من 5 نجوم و فيه فئة عريضة تعيش تحت ضوة اكثر من مليون نجمة !
احزاب متعددة ، لكن فيه حزب وحيد يقود الحكم
ومن لم يصطف داخل الحزب الوحيد فماله السجن .
المغرب بلدنا نريد له كل الخير ، لكن المغرب لكل المغاربة و ليس لفئة على حساب قاعدة كبيرة .
Le Maroc a tous les atouts et les ingrédients pour se développer à la vitesse de la lumière
Mais s’il y pas de contrainte
Beaucoup de contrainte qui empêche les Marocains d’innover et de se développer
لحسن الحظ أنك إمرأة ولو كنت رجلا للفقوا لك تهمة التحرش الجنسي والمتاجرة في البشر كما فعلوا ببوعشرين والريسوني
داىما عندما ارى هذا الوحه قلبي كيتقبط علي و كنحس بالغمة
نبيلة منيب تريد ان تنجح في الانتخابات عن جدارة واستحقاق، تزعم انها متأكدة من نفسها مثل الانتخابات السابقة لما كانت تنجح بفارق كبير عن اقرب المنافسين معها
المنظومة المتحكمة تعتمد كليا على الريع مقابل الولاء لأشخاص وليس للمؤسسات وعليه لا يمكن ابدا تطبيق اَي نوع مم الديمقراطية حسب المعايير المعمول بها دوليا .
فالديمقراطية هي كل متكامل اما تطبيقها بكل قوانينها وأركانها وأما تركها وليس في تطبيقيها منزلة بين المنزلتين !!
اذا في ظروف الحالية بالبلد لا يمكن ان تطبق الديمقراطية لغياب ارادة سياسية من فوف لاَي لاصلاح في طريق الديمقراطية !!
لا أمل مع الاسف
تعلمنا من تجارب السياسيين ، أنه لا ضمانة لوعودهم ولا حقيقة لكلامهم ، ببساطة لأن حالهم وهم بعيدون عن السلطة شيء وحالهم عند الحصول على وظائف السلطة – وليس السلطة- شيء آخر ، تماما كما حدث مع بن كيران الذي انقلب على كل كلامه عندما أصبح “مجرد رئيس حكومة ” لدرجة أنه أيد كل السياسات التي تهدف لتفقير هذا الشعب وحرمانه من حقوقه المكتسبة سيما التوظيف بالتعاقد منها ، لذلك ليس في القنافذ أملس ، ولو حدث أن منيب أصبحت وزيرة أو رئيسة حكومة وطبعا ذلك مستبعد فستجد نفسها مرغمة على تغيير كل كلامها والتماهي مع “التماسيح والعفاريت” اصحاب السلطة الحقيقية
كفانا تقدمية تجاوزها التاريخ. القاسم الإنتخابي هو الذي سيطرد حزب البليكي إلى غير رجعة. لأن مازال هذا الحزب سيئ الذكر يتوفر على كتلة إنتخايية تصوت له عملا بتلك المقولة السخيفة (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما). هذه هي فرصتنا لتطهير مؤسسات الدولة من تجار الدين الوصوليين.
موسم ظهور الأحزاب هو موسم الانتخابات .احزاب بدون برامج يتنافسون من اجل المقاعد في المجالس الجهوية والبرلمانية .واخر ما يفكرون فيه هو الشعب ومتطلباته.
* لم أفهم :
ـ إذا أطلق سراح المعتقلين السياسيين ، هل سيعودون إليه بعد الإنتخابات ؟
ـ تزامن الإنتقال الديموقراطي الأبدي مع عودة السلطوية و ضرب الحريات ؟؟؟
ـ إهانة الأساتذة و محاكمات نشطاء الريف ، هذان موضوعان قديمان ، لماذا
يتم طرحهما الآن ؟
ـ أما إختيار قانون القاسم الإنتخابي ، فذلك شأنك ، و لا حق لأحد محاسبتك .
* و أخيراً فكلامك متجاوز ، و مليء بالتناقض ، كأننا أغبياء .