منيب تحذّر من "الاحتقان الاجتماعي" وترفض القاسم الانتخابي الجديد

منيب تحذّر من "الاحتقان الاجتماعي" وترفض القاسم الانتخابي الجديد
صورة: و.م.ع
الأحد 28 مارس 2021 - 21:00

دعت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، السّلطات المغربية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين حتّى تمرّ الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف “مناسبة”، مبرزة أنّ “البلاد تعرف أوضاعا توشك على الانفجار”، وفق تعبيرها.

وأوردت منيب، في حديث لها ضمنته صفحتها الرّسمية على “فيسبوك”، أنّ المغرب يعيش انتقالا ديمقراطيا “أبديا” مع عودة ”السلطوية” وضرب الحريات، خاصة حرية الرأي والتظاهر السلمي، متوقّفة عند ما اعتبرتها “إهانة الأساتذة والأطباء والممرضين والأحكام الجائرة التي تم إعلانها في محاكمات نشطاء الريف”.

وأوضحت المسؤولة اليسارية أنّ “المتابعات القضائية في حق السياسيين والصحافيين يجب أن تسقط لكي نتفادى الانفجار الاجتماعي، خاصة مع زيادة الفوارق الاجتماعية ومظاهر الفقر”، مبرزة أن “هناك ألما جماعيا، وعندما يخرج الناس إلى الشارع تختار الدولة المقاربة الأمنية”.

وانتقلت منيب في حديثها إلى سياق الانتخابات، “التي يجب أن تكون في سيرورة إعادة الثقة للمغاربة والبناء الديمقراطي”، مستدركة بأنّ “الدولة تستعد للانتخابات كأن شيئا لم يقع، بينما يجب إطلاق مصالحة تاريخية مع شمال المغرب وجنوبه وإحداث قطائع مع الأساليب المعتمدة حاليا من محاكمات وتجاوز لقرينة البراءة والإفراج على المعتقلين”.

كما قالت منيب في حديثها: “الاعتقال السياسي محظور في جميع المعاهدات الدولية والقانون الدّولي، بينما تتحجج السلطات في المغرب بعدم وجوده”، لافتة الانتباه إلى أن “أمامنا انتخابات يجب أن تضع لبنة في طريق بناء دولة الحق والقانون، ولا يجب أن تتحول إلى لعبة غير محترمة”، وزادت: “ننتظر تغييرا سياسيا شاملا.. الدولة يجب أن تراهن على التغيير ليس بالقاسم الانتخابي”.

وعبرت القيادية اليسارية عن رفضها القاسم الانتخابي الجديد، موردة أنه “آلية غير ديمقراطية، بينما ننتظر إشارات تهم إصلاح القضاء والكف عن الاعتقالات وتحقيق المصالحة المغربية”، مضيفة: “نريد أن نقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان”، ومتسائلة عن “توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

ودعت منيب في آخر كلامها إلى “تجميع القوى الديمقراطية المؤمنة بالحرية والعدالة لخلق جبهة وطنية ضد هذا التراجع الحقوقي، لتفادي انفجار الأوضاع والانتقال إلى الإصلاحات الدستورية والسياسية”.

الأحزاب المغربية القاسم الانتخابي انتخابات 2021 نبيلة منيب

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‫تعليقات الزوار

13
  • ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}=
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:06

    شكراً جزيلاً لساستنا الاشقاء على الإطلالة البهيجة والبهية الموسمية التي تتذكرون فيها المولطنين من الانتخابات إلى الانتخابات، دامت لكن المسرات ودامت لنا الأحزان….

    4
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  • وطني
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:08

    باز و باز و باز…. كانت رأس اللائحة الوطنية للانتخابات السابقة و مانجاحتش. و رغم ذلك تتݣول مابغاتش القاسم الانتخابي. عجيب

    1
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  • ملاحظ
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:11

    وأين هو رأي المواطن ، كديرو اللي بغيتو ، كان أولى إشراك المواطن في أي نقاش سياسي يهمه ففي الأخير هو المعني بأي تغيير وبأي برنامج انتخابي إذا كان هناك برنامج في الأصل

    2
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  • متحزب معقول
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:12

    ها هي منيب تفند اقوالك ا سي المهاجري برفضها القاطع الانتخابي ؟ ! ومعادلتك 165000 مصوت اعطوا عضوين في البرلمان مقابل 1650000صوت اعطت 125 عضو

    0
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  • Oujdi
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:17

    لا يضن المسؤولين ان الانتخابات هي الحل !

    المغاربة سئموا من نفس الوجوه و نفس الاحزاب
    Comme une partie de Poker

    المغاربة يدركون ان تكاليف المعيشة ترتفع يوم بعد يوم
    متطلبات الحياة لها تكلفة عالية

    فعلا هناك فئة تعيش في اكثر من 5 نجوم و فيه فئة عريضة تعيش تحت ضوة اكثر من مليون نجمة !

    احزاب متعددة ، لكن فيه حزب وحيد يقود الحكم
    ومن لم يصطف داخل الحزب الوحيد فماله السجن .

    المغرب بلدنا نريد له كل الخير ، لكن المغرب لكل المغاربة و ليس لفئة على حساب قاعدة كبيرة .

    Le Maroc a tous les atouts et les ingrédients pour se développer à la vitesse de la lumière
    Mais s’il y pas de contrainte

    Beaucoup de contrainte qui empêche les Marocains d’innover et de se développer

    0
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  • حسن
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:19

    لحسن الحظ أنك إمرأة ولو كنت رجلا للفقوا لك تهمة التحرش الجنسي والمتاجرة في البشر كما فعلوا ببوعشرين والريسوني

    0
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  • مغربي
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:21

    داىما عندما ارى هذا الوحه قلبي كيتقبط علي و كنحس بالغمة

    0
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  • الصنهاجي
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:24

    نبيلة منيب تريد ان تنجح في الانتخابات عن جدارة واستحقاق، تزعم انها متأكدة من نفسها مثل الانتخابات السابقة لما كانت تنجح بفارق كبير عن اقرب المنافسين معها

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  • حميدات سعيد
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:24

    المنظومة المتحكمة تعتمد كليا على الريع مقابل الولاء لأشخاص وليس للمؤسسات وعليه لا يمكن ابدا تطبيق اَي نوع مم الديمقراطية حسب المعايير المعمول بها دوليا .
    فالديمقراطية هي كل متكامل اما تطبيقها بكل قوانينها وأركانها وأما تركها وليس في تطبيقيها منزلة بين المنزلتين !!
    اذا في ظروف الحالية بالبلد لا يمكن ان تطبق الديمقراطية لغياب ارادة سياسية من فوف لاَي لاصلاح في طريق الديمقراطية !!
    لا أمل مع الاسف

    1
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  • خديجة
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:27

    تعلمنا من تجارب السياسيين ، أنه لا ضمانة لوعودهم ولا حقيقة لكلامهم ، ببساطة لأن حالهم وهم بعيدون عن السلطة شيء وحالهم عند الحصول على وظائف السلطة – وليس السلطة- شيء آخر ، تماما كما حدث مع بن كيران الذي انقلب على كل كلامه عندما أصبح “مجرد رئيس حكومة ” لدرجة أنه أيد كل السياسات التي تهدف لتفقير هذا الشعب وحرمانه من حقوقه المكتسبة سيما التوظيف بالتعاقد منها ، لذلك ليس في القنافذ أملس ، ولو حدث أن منيب أصبحت وزيرة أو رئيسة حكومة وطبعا ذلك مستبعد فستجد نفسها مرغمة على تغيير كل كلامها والتماهي مع “التماسيح والعفاريت” اصحاب السلطة الحقيقية

    1
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  • أبو وصال
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:29

    كفانا تقدمية تجاوزها التاريخ. القاسم الإنتخابي هو الذي سيطرد حزب البليكي إلى غير رجعة. لأن مازال هذا الحزب سيئ الذكر يتوفر على كتلة إنتخايية تصوت له عملا بتلك المقولة السخيفة (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما). هذه هي فرصتنا لتطهير مؤسسات الدولة من تجار الدين الوصوليين.

    0
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  • عبد العزيز
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:30

    موسم ظهور الأحزاب هو موسم الانتخابات .احزاب بدون برامج يتنافسون من اجل المقاعد في المجالس الجهوية والبرلمانية .واخر ما يفكرون فيه هو الشعب ومتطلباته.

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  • لم أفهم :
    الأحد 28 مارس 2021 - 21:31

    * لم أفهم :
    ـ إذا أطلق سراح المعتقلين السياسيين ، هل سيعودون إليه بعد الإنتخابات ؟
    ـ تزامن الإنتقال الديموقراطي الأبدي مع عودة السلطوية و ضرب الحريات ؟؟؟
    ـ إهانة الأساتذة و محاكمات نشطاء الريف ، هذان موضوعان قديمان ، لماذا
    يتم طرحهما الآن ؟
    ـ أما إختيار قانون القاسم الإنتخابي ، فذلك شأنك ، و لا حق لأحد محاسبتك .
    * و أخيراً فكلامك متجاوز ، و مليء بالتناقض ، كأننا أغبياء .

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