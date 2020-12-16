منيب تشكك في فعالية اللقاح الصيني وتطلب التجريب قبل التعميم

جددت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، انتقادها للقاح الصيني الذي ينتظر أن تشرع وزارة الصحة في اعتماده وتوزيعه على المغاربة في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.
وبعد أن اعتبرت منيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، خطوة توقيع المغرب على اتفاقية مع مختبر “سينوفارم” الصيني، قصد توفير اللقاح للمغاربة، بأنها إيجابية، أكدت أن هذا اللقاح “ليست هناك منشورات علمية في مجلات محترمة تتحدث عنه، وتظهر أنه فعال”.
وشددت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح مصور للجريدة، على أن اللقاح تغيب “منشورات علمية محترمة تظهر أنه فعال ويجعل متلقيه يتوفر على مناعة ويحارب الفيروس؛ ناهيك عن عدم وجود منشورات تظهر خطورته الممكنة”. الأكثر من ذلك، حسب الأمينة العامة للحزب اليساري، أن “دولة بيرو التي وقعت مع الصين اتفاقية حول هذا اللقاح توقفت عن استعماله بعدما ظهرت أمراض على أشخاص قاموا باستعماله”.
وأكدت نبيلة منيب، ضمن تصريحها، أن السلطات ممثلة في الحكومة ووزارة الصحة “مطالبة اليوم بالسهر على حماية صحة المواطنين، وألا تقوم بتقديم اللقاح حتى تكون متيقنة من أن ‘الجلبة’ لها فعالية، لأن ما يهمنا هو صحة المغاربة”، وفق تعبيرها.
وعما إن كانت ستخضع للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، قالت منيب: “أنا لا أرفض التلقيح وإنما أرغب في لقاح لا خطورة له، وإذا تبين أنه لا يحمل خطورة على صحة المواطنين فسآخذه؛ لكن في ظل عدم وجود بحوث علمية تؤطر ذلك فأنا أرفضه”.
وانتقدت المتحدثة نفسها الوضعية التي يعيشها القطاع الصحي، التي عرتها جائحة كورونا، إذ أوضحت في هذا السياق أن “الجائحة وجدت بلادنا بدون مستشفيات وأطر طبية كافية”، وزادت: “يلزمنا مائة ألف إطار طبي من مختلف التخصصات”.
وسبق أن حذرت نبيلة منيب المغاربة من الإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا، إذ قالت: “أنا خايفة على المغاربة، وكنقول لهم ماشي أي حاجة جات تمدّ لها دراعك”، كما خاطبت المسؤولين المغاربة بقولها: “ما تجربوش اللقاح فالمغاربة حتى نشوفو التجارب الأولى ديالو”.
وكانت زعيمة الحزب اليساري شككت في فيروس “كوفيد 19″، إذ أوضحت في تصريحات سابقة لها أن اللقاحات التي يتم العمل عليها وتحضيرها لمواجهة جائحة كورونا تدخل ضمن خطوات القوى العالمية الكبرى قصد التحكم في الشعوب وقواعد تنظيمها، وفرض نظام عالمي جديد، وهو ما أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.
فالاول قالت انها فقط مؤامرة واليوم تقول انها تشكك،السيدة غير مع راسها تدخل وتخرج في الكلام،مادمت تشككين في اللقاح وتريدين التجريب فاذن ليست هناك مؤامرة ! التجريب راه سالاو منو الشريفة ،علاش اش كانو تايديرو هاد المدة كلها؟ شدي فكلمة وحدة نعرفوك اش بغيتي تقولي.
إحدى الطلعات الباهتة لمنيب عبر معادلة خالف تعرف
أرجوا من منيب هاته أن تترك المغاربة في شأنهم وتهتم بشؤونها الخاصة.. عفوا أريد أن أسأل في أي جامعة طب درست هاته المتفيقهة في كل شيء!! ؟؟
الاخت منيب دورها في الحياة السياسية : الاتجاه المعاكس . عمرها تقول العام زين . زعما نتي احسن من علماء الدول العظمى .؟ اعطنا البديل و سنكون معكي .
نريد جوابا على السؤال التالي: لمادا حتى هته الساعة لم تعلن الصين عن بداية تلقيح شعبها ؟ هل تنتظر الصين نتائج اختبارات أخرى ام إنها ليست متيقنة من فعالية لقاحها ؟
نبيلة منيب اصبحت تغرد خارج السرب في السنوات الأخيرة ، خصوصا في موضوع كورونا اصبحت تتكلم بلسان العامة من الناس و كلام المقاهي
السيدة منيب تشكك في كل شيء وخاصة كل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن.
ننتظر دائما أن تخبرنا لماذا لم تذهب مع باقي رؤساء الأحزاب إلى الكركرات !!!
لاحظت الحكومة غير قالهم سيدنا التلقيح بالمجان . هما يبردوا مبقيناش نشفوفو تهيء المراكز لتلقيح جاهم الماء ف ركابي كانوا باغين ادخلوا لفلوس على ظهر شعب
الوزير بنفسه أكد عدم وجود نتائج التجارب السريرية ،صراحة الأمر لا يحتاج إلى تعليق ….إذا فهم السبب بطل العجب ،إذا أردنا أن نكسب الثقة علينا بالشفافية و الوضوح ،وزارة الصحة مثل باقي مكونات الحكومة أظهرت القصور..
هاد منيب شحال فيها ديال الشفوي و الناب الخاوي ! نهار تشد شي منصب وزاري غادي تسد فمها.
السعودية و البحرين وأوروبا والولايات المتحدة ووو كلهم غادي يستعملو اللقاح الالماني الامريكي المرجو من وزارة الصحة ان تراجع قرارها بالنسبة للقاح الصيني…
إذن حسبك ظهرت أعراض في البيرو .وآيت الطالب يقول ليست هناك جرعات.النتيجة أن اللقاح موجود في المغرب ولكن الصفوف الأولى ومنها الأطباء لن يستعملو اللقاح الصيني.
اللقاح الصيني موجود في المغرب لكن الوزير في حرج ينتظر لقاح آخر من امريكا اوغيرها ليكون متاحا
ليشتريه للصفوف الاولى أو بالأحرى علية القوم
لأنه وعد بالبدء بالصفوف الأولى.ومن بعد ذلك يستعمل ما خزن من اللقاح الصيني للصفوف الثانية يعنى عموم المواطنين.
هل لم تعلم السيدة منيب انه قد أجريت عملية التلقيح ل. 600 مغربي لهذا اللقاح منذ 3 أشهر .و نتج عنها أن اللقاح الصيني لا يسبب مخاطر إلا بعض الأعراض الخفيفة العادية لكل تلقيح.ام أن هذه السيدة تريد فقط.الركوب على الاحداث كيفما كانت وتطبق مقولة:(خالف تعرف ) وليس لها الحق بتاتا في عرقلة هذا الإنجاز الذي سيقدم عليه المغاربة كافة. ويجب ان تتعرض للعقوبات الصارمة.
انا لست يساريا ولا اسلاميا. لكن تعتبر السيدة منيب أشجع شخصية سياسية في العهد الجديد.. قالت كلمة حق عن التطبيع وقالت كلمتها بخصوص كورونا وها هي تحدر المغاربة من اللقاح الصيني.. والذي له عقل قبل أن بنتقدها يسأل نفسه لماذا الصين لم تبدأ بشعبها هو الأول قبل بيع ذاك اللقاح للخارج؟؟
وكيفاش بيتو من هاد المواطن اتيق فيكوم.شي كيكول اللقاح زوين شي كيكول مزوينش الوغ اش بيتونا نديرو دبا.
هذه ستشكك حتى في صحراء بلادنا ، ما هذا التخلف ؟! على اي دراسة و تحليل بنى كل شكاك احكامه ؟!؟ لا مكان الان لهذه التيارات و الأفكار الشاذة ، اصلا الشعب لم يعد بجاجة اليها ، الشفوي كفى منه
وشدوها فالحبس بحال السيدة لي قبل ، ولماذ لم تخرج الوزارة بندوة صحافية ؟
لأن هذه الندوة ستبين مدى مستوى وزير الصحة الذي يجيد القراءة في الأوراق فقط.
اشكون هي هاد منيب التي تشكك في التلقيح. الى اي فريق طبي تتنتمي وما هو الدبلوم المحصل عليه والدي يخول لها الحكم على نجاعة التلقيح. بالله عليكم. واش في هاد البلاد غا اللي قنزع فوق شي مجموعة يصبح كينصر على المغاربة . الله يمهل الي ما يحشم.
سواء كان اللقاح فعال أو غير فعال فعلى السيدة منيب ان تهتم بامورها ولا تلعب دور المربي للمغاربة والناصح الأمين الذي يعلم في كل شيء . واذا كانت تظن أن هذه بداية لحملتها الانتخابية فأنا أقول لها من الان انك تفقين آخر الأصوات القليلة التي بقيت لك عند المغاربة . دخلي سوق راسك سيدتي ….
الناس تموت تباعا بهذا الفيروس اللعين ( 6500 في المغرب الى اليوم) و العلماء في جميع انحاء العالم يعملون لايجاد لقاح و رغم انها ليست من اهل الاختصاص لا طبيا و لا في علم المناعة الا انها تريد ان تثبت وجودها على الساحة بالسبح ضد التيار و تزرع الشك بتأويلات خاطئة و مفاهيم اكثر منها سياسية و ليست علمية البتة . فالمغرب بلد مؤسسات فيه لجنة طبية هي المسؤولة والمؤهلة لاتخاد القرار المتعلق بفعالية و نجاعة التلقيح الصيني. وما يزيد الطين بلة تدخلها في متاهات توقيف التجارب في البيرو.ولو انهم اعطوها الدراسات العلمية فلن تفقه فيها شيئا . “قالوا اش تتعرف في العلم قالوا تنعرف نزيد فيه”
صحيح أستادة منيب على جميع المسؤلين اللذين يؤيدون اللقاح الصيني ان يأخذو اللقاح الصيني وليس اللقاح البريطاني او الأمريكي او الالماني
في الأول تشكك في وجود كرونا و اليوم تشكك في اللقاح…. من ليس له دراية علمية ،من الأحسن ان يصمت
أريد جوابا شافيا سواء لأصحاب القرار او الحاضرين معنا.لماذا لم تبدأ الصين في تلقيح شعبها لحد الآن.ومسؤولونا يتهافتون على هذا اللقاح؟
ولماذا لم تعطي الصين المعلومات الكافية حول هذا اللقاح سلبياته وإيجابياته.أم انهم يريدون ان نكون فئران تجاربهم.
فحسب بعض المحللين ان هذا اللقاح مختلف عن اللقاحات المعروفة.فاللقاحات التي تلقيناه في الصغر تكون لها ذاكرة.أي انه إذا أصبت بالمرض تكون لديك مناعة تحصنك منه مستقبلا.أما هذا فلا فلربما يحميك بعض الأشهر وبعدها يلزمك إعادة التلقيح .شأنه شأن التلقيح الموسمي ضد الأنفلونزا.
نتمنى أن لا يكون هذا التلقيح إجباريا.لأنه لو كان كذالك وبعدها أي بعد عدة أشهر ظهرت على الملقحين أعراض خطيرة فستكون كارثة بكل المقاييس.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء واشف كل مريض برحمتك يا كريم.وابعد عنا كيد المكيدين ولا تسلط علينا ما لا طاقة لنا به.
لا توجد بيانات على اللقاح الصيني
وهذالجملة حيرتني:
تجري شركات صينية تجارب المرحلة الثالثة في الخارج لأن الصين نفسها ليس لديها عدد كاف من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لاختبار اللقاحات بشكل موثوق.
أو الفهم شي حاجة افهمني
ولماذا شركة فريزر وبيوتيك تكلمتا على لقاحهما من الألف إلى الياء.
في أميركي أبدو اللقاح اوهم فرحانين لانهم عارفين جميع البيانات على اللقاح.
من نجح في السياسة….. قد ينجح في ميادين أخرى كالصحة…….
كفى السباحة ضد التيار…. للبقاء على قيد الحياة…. الشابل قد انقرض….
Ok.mais a condition de commencer par le 1er ministre et tous les membres de son gouvernement puis les parlementaires et les conseillers
دابا واش هاد السيدة خبيرة بدرجة بروفيسور في علم الامراض التنفسية او سياسية او متبعة سياسة خالف تعرف ..
عندما كانت الدول المتقدمة منهمكة في دراسة الفيروس و صناعة اللقاح كنا نحن منهمكين في “كَوْزَنَة” و صناعة التطبيع. هو اللقاح الفعال الذي تمكنا من صناعته و الهروب إليه لعله ينقذنا من مرآة فسادنا و فشلنا! و الحال أن إسرائيل تبحث فقط مثل ترامب عن المليارات؛ و لا مليارات عندنا من غير كرامتنا الوطنية و ثروات صحرائنا العزيزة. حتى السنتيمات القليلة التي رماها إلينا الفساد بعد تخمته يطمعون فيها! أخدنا التطبيع و دفعنا ثمنه و هو بضاعة فاسدة. اللقاح الصيني لم تعتمده الصين نفسها. هذا يعني أنه غير فعال و سندفع من أجله المليارات؛ أو خطير و سندفع فيه و من أجله حياة أو صحة الشعب و مستقبله. نتنياهو دخل في التطبيع و لا يمنع المظاهرات ضده لأنه يعتقد أنه ديموقراطي و فعل الصواب و يخدم مصالح إسرائيل. نحن دخلنا في التطبيع. نمنع المظاهرات ضده و مواقعنا أصبحت تغربل التعليقات حسب لونها التطبيعيوني: دعم أعمى أو نقد بناء. ألسنا دولة ديموقراطية ؟ ألم نعد كذلك بعد التطبيع؟ إذا أسقط التطبيع حرية التعبير فعلينا تعديل أو تغيير الدستور ليكون منسجما مع التحولات العميقة التي جاء بها التطبيع في ظرف 24 ساعة.
فالأول كانت تشكك وتقول انه ليس هناك مرض اسمه كوفيد والان تشكك في اللقاح. منيب وبلفريج آخذين مقولة خالف تعرف وفقط.. متى كان هناك سياسي عربي يحب الخير لوطنه بل يريدون الوصول لتحسين ظروفهم والأستفاذة من الريع
il faut essayer ce vaccin sur les chefs des partis,les parlementaires et les ministres en premier lieu.
لأنهم يمتلون هذه الأمة المغلوبة على أمرها.
يا سلام هاذ الأسابيع المقبلة مبغاتش توصل هههههه شهرين وحنا نسمعوا الأيام القليلة المقبلة و حملة غير مسبوقة، ما شفنا والو، كلشي سبقنا حتى تنزانيا سبقتنا ههههه و الله إن تزلفكم للصهاينة أفقدكم البوصلة، وليتو غير كتشيرو هههه
وتتكلم بمنطق علمي وبحج بعكس…… وما اكترهم والسؤال الذي ننتظر من المسؤولين الجواب عنه ما سبب التأخير في اللقاح أليس هو ظهور اعراض خطيرة على الملقحين مما دفع المسؤولين الى خرجات متناقضة مرة اللقاح قد وصل ومرة لا مرة ليست هناك اعراض ومرة أخرى هناك اعراض ولماذا انخفضت نسبة الوفيات والاصابات في هذه الايام اليست من اجل تغطية موضوع تاخير اللقاح لماذا هناك تكتم على سبب موت الصحافي الغماري اليس بسبب تلقيه اللقاح الصيني. من الواضح أن اللقاح الصيني وما يحيط به من غموض سيجر المصائب والويلات على الشعب المغربي
تحية احترام وتقدير للأستاذة منيب على نزاهتها الأخلاقية وشجاعتها السياسية في وقت توارى فيه غيرها من السياسيين وتركوا المواطن وحيدا في مواجهة قرارات السلطة المتناقضة وسياستها المحاطة بالسرية والغموض والمراهنة على البروبغندا والتبخيس والاتهام بالجهل بدل الحوار والتواصل الشفاف والصريح والإجابة على أسئلة المواطنين وتخوفاتهم المنطقية والمشروعة
التاريخ يسجل وكذلك الشعب المغربي لن ينسى من وقفوا بجانبه ومن جعلوا من أنفسهم مجرد أبواق لترديد قرارات السلطة…
صدق من قال أن أكبر فعل ثوري هو قول الحقيقة في زمن النفاق والكذب…
السيدة منيب تصنع التاريخ
كنت أود السفر خارج البلاد و بما أن الأمر سيتطلب بطاقة التلقيح قررت عدم السفر و نكَلس فداري ما نلقح ما نخرج
نعم للتلقيح الصيني. شريطة أن يتم تجريبه أولا على ممثلي الأمة, من منتخبين برلمانيين وعمداء مدن ورؤساء بلديات وجماعات وغرف ووزراء, لأنهم , وحسب برامجهم الدعائية إبان الحملات الانتخابية, مستعدون للتضحية بأموالهم ووقتهم من أجل المواطنين,
المسالة لكل شخص ان يشك او يمنح المصداقية فهو حر المهم ان يكون اللقاح اجابيا هاذا هو الاهم نطلب السلامة من رب العالمين فهو الشافي والعافي
ما دامت الصين لم تلقح شعبها ، فهناك نقط استفهام كبرى .
أظن أن الصينيين أنفسهم ليسوا واثقين بما اخترعوه، و السيدة منيب رغم بعدي الشاسع عن سياستها، لها كامل الحق في ما تقول و المغاربة ليسوا بفاران التجارب.
منيب مواطنة ومناضلة شريفة يجب احذ تصريحاتها محمل الجد
فاللقاح لابد من اخضاعه للمراحل الاخيرة كما حدث مع تلقيحات المانية وامريكية
عندما شككت الام نعيمة بفروس كورونا نمت متابعتها قضائيا و زج بها في السجن مع انها انسانة امية و تتكلم بعفوية و سداجة…
المثقفة منيب التي تعي ما تقول و تحسب الكلمة قبل نطقها شككت في وجود كورونا و اعتبرتها مؤامرة عالمية و الان تشكك في اللقاح ….
فأين القضاء من كل هذا …